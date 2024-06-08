Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»

Путешествуйте по Ташкенту через спектакль, который расскажет о его прошлом и настоящем через голоса людей, живших здесь в разные эпохи
Главный герой спектакля - Ташкент, многоликий и многогранный. Он расскажет свою историю голосами людей, живших здесь в разные эпохи. Спектакль трогает до слёз даже местных жителей, что подтверждает его глубину
читать дальше

и искренность. Прогулка начинается у реки Анхор, символически разделяющей Старый и Новый Ташкент.

Вы узнаете о формировании театра "Ильхом", посетите гостиницу "Шодлик", вспомните трагедию на стадионе "Пахтакор" и многое другое.

На проспекте Алишера Навои выясните, почему Ташкент стал столицей Узбекистана, а на Площади Независимости вас ждёт лиричный момент про любовь. Завершится маршрут у первой и самой старой гостиницы города - "Ташкент".

Спектакль основан на воспоминаниях и интервью ташкентцев, известных личностей и обычных жителей, что делает его уникальным и душевным

4.68
59 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальный формат - иммерсивный спектакль
  2. 🎧 Погружение в историю через наушники
  3. 🏙️ Прогулка по знаковым местам Ташкента
  4. 🎭 Воспоминания и интервью местных жителей
  5. 💔 Трогательные и душевные истории
  6. 🗺️ Необычный маршрут с историческими остановками

Что можно увидеть

  • Река Анхор
  • Театр «Ильхом»
  • Гостиница «Шодлик»
  • Стадион «Пахтакор»
  • Проспект Алишера Навои
  • Площадь Независимости
  • Ташкентский метрополитен
  • Дворец Романовых
  • Театр оперы и балета
  • Гостиница «Ташкент»
Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 15:00, 17:00, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Это спектакль для тех, кто уже, казалось, знает о городе всё, и для тех, кто здесь впервые. Вы наденете наушники и отправитесь на совместную прогулку по знаковым и неочевидным местам города. В основе спектакля — многочисленные воспоминания и интервью ташкентцев, известных личностей и обычных жителей.

Вы пройдёте по такому маршруту:

  • река Анхор. Место старта символично. Река делит Старый и Новый Ташкент на два разных мира, на две эпохи.
  • театр «Ильхом». Вы узнаете о формировании самого сложного и экстравагантного театра в Узбекистане.
  • гостиница «Шодлик». Посетите самое фарцовочное место в республике во времена СССР.
  • стадион «Пахтакор». Вспомните трагедию 40-летней давности, когда разбился самолет с футбольной командой «Пахтакор», и услышите историю о том, как команду восстанавливали игроками со всего Советского Союза.
  • проспект Алишера Навои. Выясните, почему именно Ташкент, жемчужина Великого шёлкового пути, стал столицей Узбекистана.
  • Площадь Независимости. Здесь вас ждёт лиричный момент про любовь.
  • Ташкентский метрополитен. Вспомните о землетрясении, которое разделило всю историю Ташкента на «до» и «после».
  • Дворец Романовых. Поймёте, почему великий князь Константин Романов, отправленный в Ташкент в ссылку, вовсе не чувствовал себя здесь ссыльным.
  • театр оперы и балета. Узнаете, как горожане относились к японским военнопленным, достраивавшим здание театра.
  • гостиница «Ташкент», первая и самая старая гостиница города. Здесь и завершится наш маршрут.

Вы услышите:

  • Фрагмент из романа уроженки Ташкента Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы» — о том, как зарождался и развивался город
  • Отрывки из документальных фильмов о Тамаре Ханум, знаменитой танцовщице, певице и хореографе
  • Фрагменты из интервью режиссёров Марка Вайля, Эльёра Ишмухаметова, Али Хамраева — об их становлении в профессии и любви к городу
  • И конечно, повествование от лица главного героя — самого Ташкента.

Для Ташкента нет чужих или своих. Он рад каждому, долгожданному гостю или местному жителю. Он окутает вас теплом и заботой. И вы действительно почувствуете себя здесь, как в родном доме. Именно эту атмосферу мы и хотим передать в нашем необычном спектакле, сделанном с любовью к родному городу.

Организационные детали

  • На всём маршруте группу сопровождает ассистент из нашей команды
  • Приходите в удобной обуви и постарайтесь не брать тяжёлых или неудобных сумок
  • При небольшом дожде аудиопроменад состоится. Только обязательно возьмите зонт или дождевик. В случае серьёзной непогоды мы перенесём прогулку на другой день.
  • Спектакль подойдёт для детей с 10 лет

в будние дни в 09:00 и 18:30, в субботу и воскресенье в 09:00, 17:00 и 18:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Анхора
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:00 и 18:30, в субботу и воскресенье в 09:00, 17:00 и 18:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 59 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
4
9
3
2
2
2
1

Фотографии от путешественников

Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Юлия)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Юлия)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Юлия)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Марина)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Марина)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Марина)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Александр)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Екатерина)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Екатерина)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Вера)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Вера)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Вера)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Вера)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Татьяна)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Альберт)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Альберт)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Елена)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Елена)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Елена)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Андрей)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Андрей)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Андрей)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Андрей)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Андрей)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Андрей)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Андрей)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Андрей)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Андрей)Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» (Андрей)
М
8 июня 2024
Замечательная, очень эмоциональная экскурсия. Текст подтвердил, оформил словами участников спектакля все мои впечатления и ощущения от города. Значит я почувствовала это город верно и обрела ещё один дом!
Р
4 июня 2024
В целом отношение к данной экскурсии неоднозначное. С одной стороны, маршрут выбран интересный, с другой стороны, большинство героев спектакля мне были неизвестны (советского периода). Также сильно повлияла погода, ходить в
читать дальше

дождь не особо приятно, хотя дождевики выдали. В общем-то эта экскурсия для меня эксперимент, кому-то подойдет данный формат (особенно кто знаком с советской культурой), мне похоже просто не подошел и не повезло с погодой немного. Тем не менее спасибо организаторам)

Н
1 июня 2024
Захватывающее действо на улицах прекрасного города! Нет слов!
Ирина
31 мая 2024
Необычный формат, тут нет исторических дат, а история ведется от лиц людей, кто жил в Ташкенте, которые в той или иной мере были знамениты.
Необычно, нго лучше наверное брать, если вы уже познакомились с городом
Д
30 мая 2024
Совершенно чудесная и небанальная экскурсия! Есть лишь одно пожелание - сделайте, пожалуйста, побольше маршрутов, чтобы в следующий наш приезд в Ташкент мы могли еще раз стать участниками вашего иммерсивного спектакля:)
С
30 мая 2024
Очень понравилось, рекомендую.
И
25 мая 2024
Необычная экскурсия. Рекомендую для разнообразия)
Маршрут не напряжный.
Е
23 мая 2024
Новый для меня формат экскурсии. Понравился очень!! Рекомендую туристам и путешественникам. Душевно время провели! Много нового узнали без навязчивых цифр и ненужных исторических фактов. Как будто в театре побывала. Спасибо!
О
18 мая 2024
Необычный формат, интересное наполнение, немного романтики, и даже слёз немного - и всё это наедине с Ташкентом. Спасибо организаторам за прекрасный спектакль! Рекомендую однозначно!
И
15 мая 2024
Трогательный и душевный спектакль.
Великолепная озвучка!
Было особенно интересно, так как сама автор иммерсивной экскурсии.
Замечание: думаю тем, кому до 35 (по крайней мере, большинству) неизвестны герои спектакля.
Неплохо было бы перед экскурсией раздавать программки, где были бы указаны "действующие лица и исполнители"

Спасибо. В Ташкенте я "искала" именно этот самый, звучащий в спектакле, город))
А
15 мая 2024
Иммерсивный спектакль шикарный! Сделано все очень хорошо и профессионально, звук хороший, в атмосферу погружаешься полностью. Там и интересно, и смешно, и грустно, и трогательно, полный спектр эмоций. Теперь хочется такие спектакли в каждом городе)
Единственный маленький минус - небольшая часть спектакля была пропущена по техническим причинам, а там явно было что-то интересное. Но это не критично.
Ольга
13 мая 2024
Потрясающий иммерсивный аудио спектакль! Местами мы смеялись, вспоминали свое детство, где-то плакали, но самое главное - прониклись от души! Великолепный опыт! Всем рекомендую!
Юлия
12 мая 2024
Были на экскурсии 28 апреля 2024г. Очень интересный формат и приятная прогулка по Ташкенту. Но, покупая данную экскурсию, надо понимать, что такие достопримечательности, как медресе, мечети и тп, вы не
читать дальше

увидете. Если у вас не очень много времени в Ташкенте, и вы хотите прогуляться по очень чистому и красивому Ташкенту, то эта экскурсия для вас. На мой взгляд немного перебор с грустными фактами истории, а вообще формат прогулки очень интересный и приятный. Задумка классная, Ташкент прекрасен. Спасибо!

Были на экскурсии 28 апреля 2024г. Очень интересный формат и приятная прогулка по Ташкенту. Но, покупаяБыли на экскурсии 28 апреля 2024г. Очень интересный формат и приятная прогулка по Ташкенту. Но, покупаяБыли на экскурсии 28 апреля 2024г. Очень интересный формат и приятная прогулка по Ташкенту. Но, покупая
Т
12 мая 2024
Отличная идея, но всегда было ощущение какой то недосказанности. Темы сменяли друг друга без какого либо логического завершения. Ну может спектакль и должен быть таким. В целом все хорошо
Е
10 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Необычно. Проникаешься атмосферой города, испытываешь спектр различных эмоций. Я наслаждалась. Очень рекомендую.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ташкента

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураНеобычныеЛетниеПлощадь НезависимостиПопулярные местаБольшой театр оперы и балетаСамое главноеТашкентское метроУникальный опытДворец Романовых

Похожие экскурсии из Ташкента

Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
10 часов
98 отзывов
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
За 1 день исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейший плов
Начало: Ж/Д Самаркандский вокзал
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 160 за человека
Все краски Ташкента
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
222 отзыва
Индивидуальная экскурсия Все краски Ташкента: путешествие по сердцу Узбекистана
Откройте для себя душу Ташкента, прогуливаясь по его историческим и культурным местам в компании опытного гида
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
10398 за всё до 3 чел.
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
105 отзывов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 115110 за всё до 16 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ташкенте
ХорошоТам