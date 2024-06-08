Главный герой спектакля - Ташкент, многоликий и многогранный. Он расскажет свою историю голосами людей, живших здесь в разные эпохи. Спектакль трогает до слёз даже местных жителей, что подтверждает его глубину
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный формат - иммерсивный спектакль
- 🎧 Погружение в историю через наушники
- 🏙️ Прогулка по знаковым местам Ташкента
- 🎭 Воспоминания и интервью местных жителей
- 💔 Трогательные и душевные истории
- 🗺️ Необычный маршрут с историческими остановками
Что можно увидеть
- Река Анхор
- Театр «Ильхом»
- Гостиница «Шодлик»
- Стадион «Пахтакор»
- Проспект Алишера Навои
- Площадь Независимости
- Ташкентский метрополитен
- Дворец Романовых
- Театр оперы и балета
- Гостиница «Ташкент»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 15:00, 17:00, 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Это спектакль для тех, кто уже, казалось, знает о городе всё, и для тех, кто здесь впервые. Вы наденете наушники и отправитесь на совместную прогулку по знаковым и неочевидным местам города. В основе спектакля — многочисленные воспоминания и интервью ташкентцев, известных личностей и обычных жителей.
Вы пройдёте по такому маршруту:
- река Анхор. Место старта символично. Река делит Старый и Новый Ташкент на два разных мира, на две эпохи.
- театр «Ильхом». Вы узнаете о формировании самого сложного и экстравагантного театра в Узбекистане.
- гостиница «Шодлик». Посетите самое фарцовочное место в республике во времена СССР.
- стадион «Пахтакор». Вспомните трагедию 40-летней давности, когда разбился самолет с футбольной командой «Пахтакор», и услышите историю о том, как команду восстанавливали игроками со всего Советского Союза.
- проспект Алишера Навои. Выясните, почему именно Ташкент, жемчужина Великого шёлкового пути, стал столицей Узбекистана.
- Площадь Независимости. Здесь вас ждёт лиричный момент про любовь.
- Ташкентский метрополитен. Вспомните о землетрясении, которое разделило всю историю Ташкента на «до» и «после».
- Дворец Романовых. Поймёте, почему великий князь Константин Романов, отправленный в Ташкент в ссылку, вовсе не чувствовал себя здесь ссыльным.
- театр оперы и балета. Узнаете, как горожане относились к японским военнопленным, достраивавшим здание театра.
- гостиница «Ташкент», первая и самая старая гостиница города. Здесь и завершится наш маршрут.
Вы услышите:
- Фрагмент из романа уроженки Ташкента Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы» — о том, как зарождался и развивался город
- Отрывки из документальных фильмов о Тамаре Ханум, знаменитой танцовщице, певице и хореографе
- Фрагменты из интервью режиссёров Марка Вайля, Эльёра Ишмухаметова, Али Хамраева — об их становлении в профессии и любви к городу
- И конечно, повествование от лица главного героя — самого Ташкента.
Для Ташкента нет чужих или своих. Он рад каждому, долгожданному гостю или местному жителю. Он окутает вас теплом и заботой. И вы действительно почувствуете себя здесь, как в родном доме. Именно эту атмосферу мы и хотим передать в нашем необычном спектакле, сделанном с любовью к родному городу.
Организационные детали
- На всём маршруте группу сопровождает ассистент из нашей команды
- Приходите в удобной обуви и постарайтесь не брать тяжёлых или неудобных сумок
- При небольшом дожде аудиопроменад состоится. Только обязательно возьмите зонт или дождевик. В случае серьёзной непогоды мы перенесём прогулку на другой день.
- Спектакль подойдёт для детей с 10 лет
в будние дни в 09:00 и 18:30, в субботу и воскресенье в 09:00, 17:00 и 18:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Анхора
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:00 и 18:30, в субботу и воскресенье в 09:00, 17:00 и 18:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фатима — Организатор в Ташкенте
Провела экскурсии для 443 туристов
Нет лучшего удовольствия, чем познавать страну с теми, кто родился, вырос и впитал всю культуру своего места. Тёплый, родной, вкусный и нестандартный. Всё, что так отзывается в сердце, всё, чтоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 59 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Милана
8 июня 2024
Замечательная, очень эмоциональная экскурсия. Текст подтвердил, оформил словами участников спектакля все мои впечатления и ощущения от города. Значит я почувствовала это город верно и обрела ещё один дом!
Р
Руслан
4 июня 2024
В целом отношение к данной экскурсии неоднозначное. С одной стороны, маршрут выбран интересный, с другой стороны, большинство героев спектакля мне были неизвестны (советского периода). Также сильно повлияла погода, ходить в
Н
Наталья
1 июня 2024
Захватывающее действо на улицах прекрасного города! Нет слов!
Ирина
31 мая 2024
Необычный формат, тут нет исторических дат, а история ведется от лиц людей, кто жил в Ташкенте, которые в той или иной мере были знамениты.
Необычно, нго лучше наверное брать, если вы уже познакомились с городом
Необычно, нго лучше наверное брать, если вы уже познакомились с городом
Д
Дарья
30 мая 2024
Совершенно чудесная и небанальная экскурсия! Есть лишь одно пожелание - сделайте, пожалуйста, побольше маршрутов, чтобы в следующий наш приезд в Ташкент мы могли еще раз стать участниками вашего иммерсивного спектакля:)
С
Светлана
30 мая 2024
Очень понравилось, рекомендую.
И
Ирина
25 мая 2024
Необычная экскурсия. Рекомендую для разнообразия)
Маршрут не напряжный.
Маршрут не напряжный.
Е
Елена
23 мая 2024
Новый для меня формат экскурсии. Понравился очень!! Рекомендую туристам и путешественникам. Душевно время провели! Много нового узнали без навязчивых цифр и ненужных исторических фактов. Как будто в театре побывала. Спасибо!
О
Оксана
18 мая 2024
Необычный формат, интересное наполнение, немного романтики, и даже слёз немного - и всё это наедине с Ташкентом. Спасибо организаторам за прекрасный спектакль! Рекомендую однозначно!
И
Ирина
15 мая 2024
Трогательный и душевный спектакль.
Великолепная озвучка!
Было особенно интересно, так как сама автор иммерсивной экскурсии.
Замечание: думаю тем, кому до 35 (по крайней мере, большинству) неизвестны герои спектакля.
Неплохо было бы перед экскурсией раздавать программки, где были бы указаны "действующие лица и исполнители"
Спасибо. В Ташкенте я "искала" именно этот самый, звучащий в спектакле, город))
Великолепная озвучка!
Было особенно интересно, так как сама автор иммерсивной экскурсии.
Замечание: думаю тем, кому до 35 (по крайней мере, большинству) неизвестны герои спектакля.
Неплохо было бы перед экскурсией раздавать программки, где были бы указаны "действующие лица и исполнители"
Спасибо. В Ташкенте я "искала" именно этот самый, звучащий в спектакле, город))
А
Александра
15 мая 2024
Иммерсивный спектакль шикарный! Сделано все очень хорошо и профессионально, звук хороший, в атмосферу погружаешься полностью. Там и интересно, и смешно, и грустно, и трогательно, полный спектр эмоций. Теперь хочется такие спектакли в каждом городе)
Единственный маленький минус - небольшая часть спектакля была пропущена по техническим причинам, а там явно было что-то интересное. Но это не критично.
Единственный маленький минус - небольшая часть спектакля была пропущена по техническим причинам, а там явно было что-то интересное. Но это не критично.
Ольга
13 мая 2024
Потрясающий иммерсивный аудио спектакль! Местами мы смеялись, вспоминали свое детство, где-то плакали, но самое главное - прониклись от души! Великолепный опыт! Всем рекомендую!
Юлия
12 мая 2024
Были на экскурсии 28 апреля 2024г. Очень интересный формат и приятная прогулка по Ташкенту. Но, покупая данную экскурсию, надо понимать, что такие достопримечательности, как медресе, мечети и тп, вы не
Т
Татьяна
12 мая 2024
Отличная идея, но всегда было ощущение какой то недосказанности. Темы сменяли друг друга без какого либо логического завершения. Ну может спектакль и должен быть таким. В целом все хорошо
Е
Елена
10 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Необычно. Проникаешься атмосферой города, испытываешь спектр различных эмоций. Я наслаждалась. Очень рекомендую.
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