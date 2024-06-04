Большой театр оперы и балета – экскурсии в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Большой театр оперы и балета» в Ташкенте на русском языке, цены от €15, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
58 отзывов
Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
Путешествуйте по Ташкенту через спектакль, который расскажет о его прошлом и настоящем через голоса людей, живших здесь в разные эпохи
Начало: На набережной Анхора
Расписание: в будние дни в 09:00 и 18:30, в субботу и воскресенье в 09:00, 17:00 и 18:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 за человека
Древний и современный Ташкент
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
68 отзывов
Древний и современный Ташкент: обзорная экскурсия для туристов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Ташкенту, где древняя история встречается с современностью
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
120 за всё до 3 чел.
Магия вечернего Ташкента
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Магия вечернего Ташкента: индивидуальная экскурсия
Ташкент вечером - это город ярких огней и таинственных силуэтов. Погрузитесь в атмосферу ночного города, наслаждаясь комфортом и интересными рассказами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
10595 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Древний и современный Ташкент
    У нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. Экскурсия превратилась в увлекательное путешествие. Также учла все наши пожелания и соответствующе спланировала маршрут.
    У нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. ЭкскурсияУ нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. ЭкскурсияУ нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. ЭкскурсияУ нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. Экскурсия
  • Р
    Руслан
    4 июня 2024
    Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
    В целом отношение к данной экскурсии неоднозначное. С одной стороны, маршрут выбран интересный, с другой стороны, большинство героев спектакля мне
    читать дальше

    были неизвестны (советского периода). Также сильно повлияла погода, ходить в дождь не особо приятно, хотя дождевики выдали. В общем-то эта экскурсия для меня эксперимент, кому-то подойдет данный формат (особенно кто знаком с советской культурой), мне похоже просто не подошел и не повезло с погодой немного. Тем не менее спасибо организаторам)

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
    Захватывающее действо на улицах прекрасного города! Нет слов!
  • А
    Ангелина
    1 июня 2024
    Магия вечернего Ташкента
    Ездили в марте 2024,остались крайне довольны, провезли по всем достопримечательностям, не смотря на дождь все прошло классно, хороший душевный рассказ,душевная беседа, однозначно рекомендуем гида, Узбекистан наша любовь отныне, мы вернемся)
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
    Необычный формат, тут нет исторических дат, а история ведется от лиц людей, кто жил в Ташкенте, которые в той или иной мере были знамениты. Необычно, нго лучше наверное брать, если вы уже познакомились с городом
  • К
    Карина
    24 мая 2024
    Древний и современный Ташкент
    Спасибо гиду Зарине за увлекательный рассказ о Ташкенте. Чувствовалось глубокое знание и любовь к городу. Очень интересно.
  • N
    Natalia
    14 мая 2024
    Древний и современный Ташкент
    Тамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции и отдают дань уважения прошлым
    читать дальше

    событиям: Великая отечественная война, землетрясение 1967 (вроде) года, дела первого президента. Но и самобытность в городе есть: мечети и медресе, мавзолеи и махаля, рынок Чорсу (такого огромного лабиринта я давно не видела! Здесь можно провести целый день, продегустировать большинство национальных блюд, текстиль и керамика, чеканка и ювелирные украшения - без покупки вы отсюда точно не уйдете) и Центр Плова. Тамара грамотно построила экскурсию - из древности в современный уклад жизни города. Спасибо ей огромное!

    Тамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции иТамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции иТамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции иТамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции иТамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции иТамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции иТамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции и
  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Магия вечернего Ташкента
    Экскурсия (автомобильная+пешеходная) была вечером в день прилёта в Ташкент. Шерзод забрал нас из отеля, машина комфортная, нас было четверо -
    читать дальше

    всем места вполне хватило. Рассказывает очень интересно, доступно для обычных туристов, легко отвечает на все вопросы, ориентируется на наши пожелания (тут под задержались, тут мимо прошли)… Вместе поужинали в Центре плова - Шерзод очень интересно рассказал нам про виды и плова, способы приготовления и другие национальные блюда. Экскурсия познавательная, нам было достаточно.

  • С
    Светлана
    24 апреля 2024
    Магия вечернего Ташкента
    Прекрасная вечерняя прогулка по Ташкенту с гидом, посмотрели несколько достопримечательностей, прогулялись по «Арбату», поужинали вкуснейшим пловом. Шерзод замечательно нас повозил и рассказал все самое интересное. Много увидели, пофотографировались, и узнали про места, которые нам нужно будет посетить в следующий визит.
    Прекрасная вечерняя прогулка по Ташкенту с гидом, посмотрели несколько достопримечательностей, прогулялись по «Арбату», поужинали вкуснейшим пловомПрекрасная вечерняя прогулка по Ташкенту с гидом, посмотрели несколько достопримечательностей, прогулялись по «Арбату», поужинали вкуснейшим пловомПрекрасная вечерняя прогулка по Ташкенту с гидом, посмотрели несколько достопримечательностей, прогулялись по «Арбату», поужинали вкуснейшим пловом

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Большой театр оперы и балета»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
  2. Древний и современный Ташкент
  3. Магия вечернего Ташкента
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Большой театр оперы и балета" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 120 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 153 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Большой театр оперы и балета», 153 ⭐ отзыва, цены от €15. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам