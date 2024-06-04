Ю Юлия Древний и современный Ташкент У нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. Экскурсия превратилась в увлекательное путешествие. Также учла все наши пожелания и соответствующе спланировала маршрут.

Р Руслан Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» читать дальше были неизвестны (советского периода). Также сильно повлияла погода, ходить в дождь не особо приятно, хотя дождевики выдали. В общем-то эта экскурсия для меня эксперимент, кому-то подойдет данный формат (особенно кто знаком с советской культурой), мне похоже просто не подошел и не повезло с погодой немного. Тем не менее спасибо организаторам) В целом отношение к данной экскурсии неоднозначное. С одной стороны, маршрут выбран интересный, с другой стороны, большинство героев спектакля мне

Н Наталья Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» Захватывающее действо на улицах прекрасного города! Нет слов!

А Ангелина Магия вечернего Ташкента Ездили в марте 2024,остались крайне довольны, провезли по всем достопримечательностям, не смотря на дождь все прошло классно, хороший душевный рассказ,душевная беседа, однозначно рекомендуем гида, Узбекистан наша любовь отныне, мы вернемся)

И Ирина Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» Необычный формат, тут нет исторических дат, а история ведется от лиц людей, кто жил в Ташкенте, которые в той или иной мере были знамениты. Необычно, нго лучше наверное брать, если вы уже познакомились с городом

К Карина Древний и современный Ташкент Спасибо гиду Зарине за увлекательный рассказ о Ташкенте. Чувствовалось глубокое знание и любовь к городу. Очень интересно.

N Natalia Древний и современный Ташкент читать дальше событиям: Великая отечественная война, землетрясение 1967 (вроде) года, дела первого президента. Но и самобытность в городе есть: мечети и медресе, мавзолеи и махаля, рынок Чорсу (такого огромного лабиринта я давно не видела! Здесь можно провести целый день, продегустировать большинство национальных блюд, текстиль и керамика, чеканка и ювелирные украшения - без покупки вы отсюда точно не уйдете) и Центр Плова. Тамара грамотно построила экскурсию - из древности в современный уклад жизни города. Спасибо ей огромное! Тамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции и отдают дань уважения прошлым

А Александр Магия вечернего Ташкента читать дальше всем места вполне хватило. Рассказывает очень интересно, доступно для обычных туристов, легко отвечает на все вопросы, ориентируется на наши пожелания (тут под задержались, тут мимо прошли)… Вместе поужинали в Центре плова - Шерзод очень интересно рассказал нам про виды и плова, способы приготовления и другие национальные блюда. Экскурсия познавательная, нам было достаточно. Экскурсия (автомобильная+пешеходная) была вечером в день прилёта в Ташкент. Шерзод забрал нас из отеля, машина комфортная, нас было четверо -