Главное в Ташкенте: обзорная прогулка

Откройте для себя сердце Ташкента: памятники, базары и метро. Узнайте о прошлом и настоящем столицы, насладитесь ароматом плова
Эта экскурсия по Ташкенту позволит почувствовать ритм столицы Узбекистана. Вы увидите монументальные памятники, советскую архитектуру и яркие восточные базары.

Побываете в местах, где встречаются прошлое и настоящее, и услышите истории, которые не прочтёте в путеводителях. Прогулка завершится дегустацией ароматного узбекского плова. Идеальный выбор для тех, кто хочет узнать город изнутри и насладиться его культурой и кухней
3.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальные памятники
  • 🚇 Красивое метро
  • 🍛 Дегустация плова
  • 🕌 Восточные базары
  • 📜 Исторические рассказы
Главное в Ташкенте: обзорная прогулка© Одил
Что можно увидеть

  • Памятник «Мужество»
  • Театр Алишера Навои
  • Мемориал Скорбящей матери
  • Главный базар Чорсу
  • Дворец Романовых
  • Ташкентское метро
  • Ташкентская телебашня
  • Сквер Амира Темура
  • Площадь Независимости
  • Центр плова «Беш Казан»

Описание экскурсии

Памятник «Мужество» — символ несгибаемого духа ташкентцев, переживших разрушительное землетрясение.

Театр Алишера Навои — архитектурная жемчужина с интерьерами в стиле узбекских регионов.

Мемориал Скорбящей матери — место памяти и скорби, посвящённое подвигу узбекского народа в годы войны.

Главный базар Чорсу (с посещением) — калейдоскоп ароматов, вкусов и восточной атмосферы в самом сердце Старого города.

Дворец Романовых — бывшая царская резиденция с интригующей историей.

Ташкентское метро (с посещением) — одно из самых красивых в мире: художественные станции, мозаики, скульптуры и люстры.

Ташкентская телебашня (посещение — по желанию) — самая высокая в Центральной Азии, с панорамной площадкой и головокружительными видами.

Сквер Амира Темура — живое сердце города, где история встречается с современностью.

Площадь Независимости — центр политической и культурной жизни страны.

Центр плова «Беш Казан» (с посещением) — финальная точка маршрута, где вас ждёт дегустация трёх видов узбекского плова.

Вы узнаете:

  • Чем архитектура Ташкента отличается от самаркандской, бухарской и хивинской
  • Как Ташкент стал центром власти и столицей Узбекистана
  • Какова была роль ислама в становлении города
  • Как город менялся в разные исторические эпохи
  • Какие традиции сохраняются в ташкентской кухне и культуре
  • Какие легенды окружают главные достопримечательности города

Организационные детали

  • Программа 10+
  • Дополнительные расходы: входные билеты на телебашню — $4 с чел/, обед в центре плова — $5—$7 с чел.
  • За доплату экскурсию можно провести на автомобиле или микроавтобусе (детали уточняйте в переписке)
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Одил
Одил — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 883 туристов
Я родом из солнечного Узбекистана. С раннего детства увлекаюсь историей Самарканда. По образованию — историк. Более 28 лет проработал в сфере туризма. У меня дружная команда профессиональных гидов. Мы знаем историю и традиции нашей страны, и с удовольствием расскажем, как живут местные. Покажем свой любимый город и постараемся передать его дух и атмосферу, чтобы воспоминания ещё долго грели ваше сердце!

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
Мария
Мария
17 сен 2025
Добрый день! 16 сентября была у нас экскурсия у Мирсаида. Сам Мирсаид располагал к себе, сразу предложил сделать фото, провел по хорошему маршруту со многими достопримечательностями. Но - он не
читать дальше

гид! Нет структурированного рассказа, перебегает с темы на тему, есть проблемы в знаниях (пример: шелковый путь шел не только через Ташкент, это можно проверить в интернете). Интересно рассказал про Романова, но слишком затянуто! Не прислушивается к желаниям гостей, тк в самом начале хотели купить кофе- в итоге за кофе зашли через 2,5! часа. Спасибо, что подсказал, где лучше на рынке купить сувениры. Но слишком дорогая экскурсия, за так мало информации.

Н
Нина
24 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Экскурсию провел Мирсаид. Неспешная познавательная прогулка по городу с интересными рассказами о знаковых памятниках, архитектуре, истории.
Очень понравилась экскурсия. Экскурсию провел Мирсаид. Неспешная познавательная прогулка по городу с интересными рассказами о знаковых памятниках, архитектуре, истории.

