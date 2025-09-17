Откройте для себя сердце Ташкента: памятники, базары и метро. Узнайте о прошлом и настоящем столицы, насладитесь ароматом плова
Эта экскурсия по Ташкенту позволит почувствовать ритм столицы Узбекистана. Вы увидите монументальные памятники, советскую архитектуру и яркие восточные базары.
Побываете в местах, где встречаются прошлое и настоящее, и услышите истории, которые не прочтёте в путеводителях. Прогулка завершится дегустацией ароматного узбекского плова. Идеальный выбор для тех, кто хочет узнать город изнутри и насладиться его культурой и кухней
3.5
2 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🏛 Уникальные памятники
🚇 Красивое метро
🍛 Дегустация плова
🕌 Восточные базары
📜 Исторические рассказы
Что можно увидеть
Памятник «Мужество»
Театр Алишера Навои
Мемориал Скорбящей матери
Главный базар Чорсу
Дворец Романовых
Ташкентское метро
Ташкентская телебашня
Сквер Амира Темура
Площадь Независимости
Центр плова «Беш Казан»
Описание экскурсии
Памятник «Мужество» — символ несгибаемого духа ташкентцев, переживших разрушительное землетрясение.
Театр Алишера Навои — архитектурная жемчужина с интерьерами в стиле узбекских регионов.
Мемориал Скорбящей матери — место памяти и скорби, посвящённое подвигу узбекского народа в годы войны.
Главный базар Чорсу (с посещением) — калейдоскоп ароматов, вкусов и восточной атмосферы в самом сердце Старого города.
Дворец Романовых — бывшая царская резиденция с интригующей историей.
Ташкентское метро (с посещением) — одно из самых красивых в мире: художественные станции, мозаики, скульптуры и люстры.
Ташкентская телебашня (посещение — по желанию) — самая высокая в Центральной Азии, с панорамной площадкой и головокружительными видами.
Сквер Амира Темура — живое сердце города, где история встречается с современностью.
Площадь Независимости — центр политической и культурной жизни страны.
Центр плова «Беш Казан» (с посещением) — финальная точка маршрута, где вас ждёт дегустация трёх видов узбекского плова.
Вы узнаете:
Чем архитектура Ташкента отличается от самаркандской, бухарской и хивинской
Как Ташкент стал центром власти и столицей Узбекистана
Какова была роль ислама в становлении города
Как город менялся в разные исторические эпохи
Какие традиции сохраняются в ташкентской кухне и культуре
Какие легенды окружают главные достопримечательности города
Организационные детали
Программа 10+
Дополнительные расходы: входные билеты на телебашню — $4 с чел/, обед в центре плова — $5—$7 с чел.
За доплату экскурсию можно провести на автомобиле или микроавтобусе (детали уточняйте в переписке)
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Одил — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 883 туристов
Я родом из солнечного Узбекистана. С раннего детства увлекаюсь историей Самарканда. По образованию — историк. Более 28 лет проработал в сфере туризма.
У меня дружная команда профессиональных гидов. Мы знаем историю и традиции нашей страны, и с удовольствием расскажем, как живут местные. Покажем свой любимый город и постараемся передать его дух и атмосферу, чтобы воспоминания ещё долго грели ваше сердце!
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
1
1
–
Мария
17 сен 2025
Добрый день! 16 сентября была у нас экскурсия у Мирсаида. Сам Мирсаид располагал к себе, сразу предложил сделать фото, провел по хорошему маршруту со многими достопримечательностями. Но - он не читать дальше
гид! Нет структурированного рассказа, перебегает с темы на тему, есть проблемы в знаниях (пример: шелковый путь шел не только через Ташкент, это можно проверить в интернете). Интересно рассказал про Романова, но слишком затянуто! Не прислушивается к желаниям гостей, тк в самом начале хотели купить кофе- в итоге за кофе зашли через 2,5! часа. Спасибо, что подсказал, где лучше на рынке купить сувениры. Но слишком дорогая экскурсия, за так мало информации.
Н
Нина
24 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Экскурсию провел Мирсаид. Неспешная познавательная прогулка по городу с интересными рассказами о знаковых памятниках, архитектуре, истории.