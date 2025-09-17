читать дальше

гид! Нет структурированного рассказа, перебегает с темы на тему, есть проблемы в знаниях (пример: шелковый путь шел не только через Ташкент, это можно проверить в интернете). Интересно рассказал про Романова, но слишком затянуто! Не прислушивается к желаниям гостей, тк в самом начале хотели купить кофе- в итоге за кофе зашли через 2,5! часа. Спасибо, что подсказал, где лучше на рынке купить сувениры. Но слишком дорогая экскурсия, за так мало информации.