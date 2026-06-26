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Из Ташкента - к горам Чимган и озеру Чарвак

Канатные дороги, бирюзовая вода и отдых на природе
Всего 1,5 часа пути — и вот вы уже не в бурлящем Ташкенте, а в окружении гор, чистого воздуха и красивых пейзажей.

Вы прокатитесь по канатным дорогам, увидите бирюзовый Чарвак и 800-летний платан, послушаете местные легенды и исторические факты. А между впечатлениями отдохнёте на пикнике в тени деревьев или пообедаете в уютном ресторане.
Из Ташкента - к горам Чимган и озеру Чарвак
Из Ташкента - к горам Чимган и озеру Чарвак
Из Ташкента - к горам Чимган и озеру Чарвак

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Ташкента

10:30 — посещение курорта Амирсой и подъём по канатной дороге

13:00 — пикник на природе или обед в ресторане (по желанию)

14:00 — поездка в Чимган и подъём по старой канатной дороге

15:00 — переезд к лазурному Чарвакскому озеру-водохранилищу и купание в нём

17:00 — поездка в Чинарас к знаменитому 800-летнему платану

18:30–20:00 — обратная дорога в Ташкент

В путешествии вы узнаете:

  • какие легенды связаны с происхождением Узбекистана
  • как развивался Мавераннахр
  • когда и как в регионе распространился ислам
  • какую роль в истории страны сыграла династия Тимуридов
  • чем знамениты Амирсой, Чимган и Чарвак

Организационные детали

  • Едем на минивэне
  • Дополнительные расходы: канатная дорога Амирсой — $19 за чел., канатная дорога Чимган — $5 за чел., пикник — по желанию, заказ при бронировании
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00 и 12:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00 и 12:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 78 туристов
Салам алейкум! Наша команда профессиональных гидов с радостью покажет вам Узбекистан с его древними городами глазами людей, которые живут здесь всю жизнь, и распахнёт двери в древнюю историю этого удивительного места. Добро пожаловать в страну восточных тайн, бирюзовых куполов, величественных минаретов и доброжелательных улыбок. Гостеприимная земля Узбекистана всегда открыта для вас!

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