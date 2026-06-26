Всего 1,5 часа пути — и вот вы уже не в бурлящем Ташкенте, а в окружении гор, чистого воздуха и красивых пейзажей.
Вы прокатитесь по канатным дорогам, увидите бирюзовый Чарвак и 800-летний платан, послушаете местные легенды и исторические факты. А между впечатлениями отдохнёте на пикнике в тени деревьев или пообедаете в уютном ресторане.
Вы прокатитесь по канатным дорогам, увидите бирюзовый Чарвак и 800-летний платан, послушаете местные легенды и исторические факты. А между впечатлениями отдохнёте на пикнике в тени деревьев или пообедаете в уютном ресторане.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Ташкента
10:30 — посещение курорта Амирсой и подъём по канатной дороге
13:00 — пикник на природе или обед в ресторане (по желанию)
14:00 — поездка в Чимган и подъём по старой канатной дороге
15:00 — переезд к лазурному Чарвакскому озеру-водохранилищу и купание в нём
17:00 — поездка в Чинарас к знаменитому 800-летнему платану
18:30–20:00 — обратная дорога в Ташкент
В путешествии вы узнаете:
- какие легенды связаны с происхождением Узбекистана
- как развивался Мавераннахр
- когда и как в регионе распространился ислам
- какую роль в истории страны сыграла династия Тимуридов
- чем знамениты Амирсой, Чимган и Чарвак
Организационные детали
- Едем на минивэне
- Дополнительные расходы: канатная дорога Амирсой — $19 за чел., канатная дорога Чимган — $5 за чел., пикник — по желанию, заказ при бронировании
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00 и 12:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00 и 12:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 78 туристов
Салам алейкум! Наша команда профессиональных гидов с радостью покажет вам Узбекистан с его древними городами глазами людей, которые живут здесь всю жизнь, и распахнёт двери в древнюю историю этого удивительного места. Добро пожаловать в страну восточных тайн, бирюзовых куполов, величественных минаретов и доброжелательных улыбок. Гостеприимная земля Узбекистана всегда открыта для вас!
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