Лучший выборИз Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
«А также я покажу вам бирюзовое озеро Чарвак и Чаткальскую горную реку, многовековые чинары и древние наскальные рисунки «петроглифы»»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
$89 за всё до 4 чел.
Из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак
Путешествие из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак - великолепные виды и захватывающие приключения ждут вас
Начало: В Ташкенте
«Окружённое горными вершинами, озеро поражает своей красотой и прозрачностью воды»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
$160 за всё до 3 чел.
Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы
Путешествие в горы Узбекистана: катание на лыжах и сноуборде в Амирсое и Чимгане, виды на озеро Чарвак и канатная дорога в Ходжикенте
Начало: В Ташкенте ориентировочно в 09:00
«А еще вас ждут смотровые площадки, в том числе виды на лазурное озеро Чарвак, и новейшая канатка в Ходжикенте»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
$150 за всё до 3 чел.
Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
Путешествие к Чимганским горам, озеру Чарвак и курорту Амирсой подарит незабываемые впечатления. Комфортная поездка с гидом и живописные виды ждут вас
«Вы увидите озеро, чья береговая линия равна 100 километрам»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
от $80 за человека
Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента
Провести день среди гор, бирюзового озера и древних чинар
«Чарвакское водохранилище — главное бирюзовое озеро области»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
$129 за всё до 4 чел.
Курорт Амирсой, горы Чимган и озеро Чарвак
Путешествие в Чимганские горы и на озеро Чарвак - это возможность насладиться природой и сделать незабываемые фотографии
Начало: Ваш отель
«Озеро Чарвак очарует вас своей красотой»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
$55 за человека
Из Ташкента в великий Тянь-Шань - горы, долины, озера, водопад
Путешествие в Тянь-Шань - это возможность увидеть горы, долины и озера. Насладитесь кристально чистым воздухом и потрясающими видами
Начало: Ваш отель
«Сюда приезжают, чтобы потерять голову от красоты пейзажей, оставить частичку души в глубоких ущельях и навсегда потерять покой, влюбившись в густые хвойные леса и кристальные озера»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
$99 за всё до 3 чел.
Из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак с завтраком
Начало: Трансфер от места проживания Вас заберут у места в...
«Поднимитесь на подъемнике по склонам и покатайтесь на лодке по голубым водам озера Чарвак»
Завтра в 07:45
22 янв в 07:45
$45
$50 за человека
Из Ташкента в Тянь-Шань и на озеро Чарвак
Откройте для себя красоту Тянь-Шаня и озера Чарвак. Вас ждут горнолыжные курорты и многовековые чинары. Уникальная экскурсия, которую нельзя пропустить
Начало: Забираем с вашей локации и привозим обратно
«Побываете у озера Чарвак: посетите три разные локации, откуда видно озеро, гид проведёт обзорную экскурсию»
Расписание: По договорённости с гидом.
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
$100 за всё до 4 чел.
-
16%
Нефритовые озера и Водохранилище Чарвак
Начало: По договоренности с туристом
«Затем нас ждёт Нижнее нефритовое озеро Урунгач — кристально чистый водоём с бирюзовым оттенком»
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
$151.20
$180 за всё до 4 чел.
Из Ташкента - на озеро Айдаркуль
Путешествие на озеро Айдаркуль из Ташкента через пустыню Кызылкум. Встречайте закат и рассвет на берегу, наслаждаясь природой и комфортом
Начало: У станции метро «Пахтакор»
«Через час перед нами откроется чудо — могучее озеро Айдаркуль»
22 янв в 12:30
23 янв в 07:30
от $500 за человека
