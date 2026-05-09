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Посетите невероятные шоу в Ташкенте

Найдено 5 экскурсий в категории «Билеты на шоу» в Ташкенте на русском языке, цены от $50, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
На машине
На поезде
12 часов
5 отзывов
Билеты
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Шахрисабз - древний город Центральной Азии с мемориальными комплексами, мечетями и руинами дворцов. Посетите пещеру Тешик-Таш и узнайте о местных традициях
Начало: На Северном вокзале
«Обратите внимание: иногда билеты на скоростной поезд Афросияб разбираются очень быстро»
Сегодня в 15:30
Завтра в 07:30
от $185 за билет
Билеты на скоростной поезд Afrosiyob - Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива
На поезде
2 часа
3 отзыва
Билеты
Билеты на скоростной поезд Afrosiyob - Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива
Начало: Железнодорожный вокзал
«Мы поможем с покупкой билетов на любые направления и отправим их вам на почту или мессенджер»
Завтра в 00:00
3 июл в 00:00
$83 за всё до 10 чел.
Билеты на скоростной поезд Afrosiyob - Самарканд, Бухара,Ташкент, Хива
Пешая
На поезде
2 часа
1 отзыв
Билеты
Билеты на скоростной поезд Afrosiyob - Самарканд, Бухара,Ташкент, Хива
Начало: Ваш адрес
«Организация электронных билетов на скоростные поезда Afrosiyob и Sharq по Узбекистану на популярные маршруты Ташкент – Самарканд – Бухара и другие направления»
Расписание: Ежедневно с 15:30 до 19:30 (время начала).
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:00
$82 за всё до 12 чел.
Покупка билета на поезда Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы
На поезде
8 часов
Билеты
Покупка билета на поезда Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы
Быстро и с комфортом перемещаться между главными городами Узбекистана
Начало: На Северном вокзале Ташкента
«Мы бронируем вам билеты и высылаем их в электронном виде»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
$50 за билет
Из Ташкента на скоростном поезде в Самарканд (с билетами на Афросиаб)
На поезде
10 часов
-
10%
Билеты
Из Ташкента на скоростном поезде в Самарканд (с билетами на Афросиаб)
Начало: Узбекистан, Самарканд, Привокзальная площадь
«Иногда билеты на скоростной поезд Афросиаб разбирают очень быстро»
Расписание: Ежедневно с 8:00
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
$153$170 за билет

Последние отзывы на экскурсии

О
Билеты на скоростной поезд Afrosiyob - Самарканд, Бухара,Ташкент, Хива
Очень довольны организацией поездки по Узбекистану!
Изначально обращались только за билетами на скоростные поезда Afrosiyob между Ташкент, Самарканд и Бухара, но
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в итоге нам полностью организовали всё путешествие по стране.

Даже в высокий сезон смогли оперативно оформить билеты, включая новые скоростные шведские поезда в сторону Хива. Поезда современные, очень комфортные, удобные и отлично подходят для путешествий между городами Узбекистана.

Помимо билетов, были организованы экскурсии, трансферы, гиды и вся логистика маршрута. Всё проходило спокойно, чётко и профессионально — всегда были на связи и быстро помогали по любым вопросам.

Очень приятно, когда можно доверить всю организацию путешествия одному человеку и просто наслаждаться поездкой. Благодаря такой организации Узбекистан оставил только самые яркие впечатления.

Однозначно рекомендую!

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О
Билеты на скоростной поезд Afrosiyob - Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива
Честно, это был один из самых удачных опытов организации поездки. Обратились за билетами на скоростные поезда Afrosiyob между Ташкент, Самарканд
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и Бухара — и это в самый пик туристического сезона, когда билетов просто нет. Мы уже почти смирились, что ничего не получится, но ребята каким-то образом всё организовали очень быстро.

Но самое ценное — это не только билеты. Нам по факту собрали почти всё путешествие: подсказали логистику, организовали экскурсии, помогли с гидами, маршрутами и передвижением. Не нужно было ничего искать самим — просто приехали и спокойно путешествовали.

Поезда комфортные, всё чётко по времени, никакого стресса. А экскурсии — отдельный плюс: насыщенно, интересно и без перегрузки.

Если коротко — это не просто «сервис по билетам», а полноценная помощь в организации путешествия по Узбекистану. Очень удобно, особенно если едешь впервые и не хочешь тратить время на детали.

Рекомендую от души

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Е
Билеты на скоростной поезд Afrosiyob - Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива
Заказывала билеты на скоростные поезда Афросиб, оперативно решили вопрос, отправили билеты в электронном виде, что очень удобно, поезда супер!!! быстрые, комфортные, даже не ожидала что в Узбекистане такие поезда курсируют.
Выражаю огромную благодарность организатору.
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А
Билеты на скоростной поезд Afrosiyob - Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива
Супер! Билеты нашлись, да еще и с комфортом. Спасибо
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А
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Все было великолепно! Благодарю за высокий уровень и профессионализм!
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L
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Шахрисабз город из восточной сказки. Мы побывали в горах посетили дворец Амира Тимура и попробовали легендарное горное блюдо местных жителей
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- мясо в тандыре. Я влюбилась в этот город, везде добрые и гостеприимные люди. Как оказалось это самый старый город Узбекистана со своей богатой историей. Много интересных деталей о жизни и быте местного населения рассказал гид, такое не вычитать в интернете, такие тонкости знают только местные жители. Хочу отметить природу, дорога проходит на авто через горы. Пейзажи горного перевала великолепны, погода супер, дорога хорошая и комфортная. Стоит ли ехать, однозначно стоит!
Желаю каждому посетить и насладиться этой поездкой.

Шахрисабз город из восточной сказки. Мы побывали в горах посетили дворец Амира Тимура и попробовали легендарное
Шахрисабз город из восточной сказки. Мы побывали в горах посетили дворец Амира Тимура и попробовали легендарное
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Р
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Дорога в Шахрисабз прошла незаметно,пейзаж за окном был красивый. Вся поездка прошла в дружеской атмосфере.
Величественные руины дворца Аксарай, я словно окунулась в ту эпоху, потрясающая сила энергетики.
Хочу отметить безупречную организацию Зарины, это было незабываемо.
Дорога в Шахрисабз прошла незаметно,пейзаж за окном был красивый. Вся поездка прошла в дружеской атмосфере.
Дорога в Шахрисабз прошла незаметно,пейзаж за окном был красивый. Вся поездка прошла в дружеской атмосфере.
Дорога в Шахрисабз прошла незаметно,пейзаж за окном был красивый. Вся поездка прошла в дружеской атмосфере.
Дорога в Шахрисабз прошла незаметно,пейзаж за окном был красивый. Вся поездка прошла в дружеской атмосфере.+2
Дорога в Шахрисабз прошла незаметно,пейзаж за окном был красивый. Вся поездка прошла в дружеской атмосфере.
Дорога в Шахрисабз прошла незаметно,пейзаж за окном был красивый. Вся поездка прошла в дружеской атмосфере.
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А
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Экскурсия в Шахрисабз с гидом Акабиром была отлично организована и познавательна. Почти ничего не знали про этот город, в отличие
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от более знаменитых объектов Узбекистана. Очень чётко всё организовано. Прекрасен не только сам исторический комплекс - грандиозны даже руины -но и сам путь через заснеженные горы с изумительным видом на зелёную субтропическую долину. Акабир организовал быстрый и необыкновенно вкусный обед в горах. Он виртуозен продрался через самаркандские пробки, чтобы вовремя доставить нас к поезду. Очень рекомендуем всём Шахрисабз! Александр, Людмила Хорошевы

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С
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Посетила вчера Родину Тамерлана, город Шазрисабз.
Хочу выразить огромную благодарность гиду, за заботу, за профессионализм, и индивидуальный подход.
Мы посетили мечети, Мавзолей
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Амира Темура, увидели Чинару, которой 700 лет, попробовали местное блюдо тандыр гушт. Время пролетело не заметно. Буду рекомендовать вашу команду, всем своим знакомым. Такого гостеприимства я не видела нигде!

Посетила вчера Родину Тамерлана, город Шазрисабз.
Посетила вчера Родину Тамерлана, город Шазрисабз.
Посетила вчера Родину Тамерлана, город Шазрисабз.
Посетила вчера Родину Тамерлана, город Шазрисабз.+4
Посетила вчера Родину Тамерлана, город Шазрисабз.
Посетила вчера Родину Тамерлана, город Шазрисабз.
Посетила вчера Родину Тамерлана, город Шазрисабз.
Посетила вчера Родину Тамерлана, город Шазрисабз.
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Всего 9 отзывов в Ташкенте в категории "Билеты на шоу"

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Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Билеты на шоу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены);
  2. Билеты на скоростной поезд Afrosiyob - Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива;
  3. Билеты на скоростной поезд Afrosiyob - Самарканд, Бухара,Ташкент, Хива;
  4. Покупка билета на поезда Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы;
  5. Из Ташкента на скоростном поезде в Самарканд (с билетами на Афросиаб).
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Базар Чорсу;
  2. Площадь Независимости;
  3. Телебашня;
  4. Институт Солнца;
  5. Старый город;
  6. Мечеть Минор;
  7. Дворец Романовых;
  8. Медресе Кукельдаш;
  9. Сквер Амира Темура;
  10. Ансамбль Хазрати Имам.
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июле 2026
Сейчас в Ташкенте в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 50 до 185 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год по теме «Билеты на шоу», 9 ⭐ отзывов, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь