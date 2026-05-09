Показать всё
Билеты
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Шахрисабз - древний город Центральной Азии с мемориальными комплексами, мечетями и руинами дворцов. Посетите пещеру Тешик-Таш и узнайте о местных традициях
Начало: На Северном вокзале
«Обратите внимание: иногда билеты на скоростной поезд Афросияб разбираются очень быстро»
Сегодня в 15:30
Завтра в 07:30
от $185 за билет
Билеты
Билеты на скоростной поезд Afrosiyob - Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива
Начало: Железнодорожный вокзал
«Мы поможем с покупкой билетов на любые направления и отправим их вам на почту или мессенджер»
Завтра в 00:00
3 июл в 00:00
$83 за всё до 10 чел.
Билеты
Билеты на скоростной поезд Afrosiyob - Самарканд, Бухара,Ташкент, Хива
Начало: Ваш адрес
«Организация электронных билетов на скоростные поезда Afrosiyob и Sharq по Узбекистану на популярные маршруты Ташкент – Самарканд – Бухара и другие направления»
Расписание: Ежедневно с 15:30 до 19:30 (время начала).
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:00
$82 за всё до 12 чел.
Билеты
Покупка билета на поезда Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы
Быстро и с комфортом перемещаться между главными городами Узбекистана
Начало: На Северном вокзале Ташкента
«Мы бронируем вам билеты и высылаем их в электронном виде»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
$50 за билет
-
10%
Билеты
Из Ташкента на скоростном поезде в Самарканд (с билетами на Афросиаб)
Начало: Узбекистан, Самарканд, Привокзальная площадь
«Иногда билеты на скоростной поезд Афросиаб разбирают очень быстро»
Расписание: Ежедневно с 8:00
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
$153
$170 за билет
Последние отзывы на экскурсии
О
Очень довольны организацией поездки по Узбекистану!
Изначально обращались только за билетами на скоростные поезда Afrosiyob между Ташкент, Самарканд и Бухара, но
Изначально обращались только за билетами на скоростные поезда Afrosiyob между Ташкент, Самарканд и Бухара, но
Вам был полезен этот отзыв?
О
Честно, это был один из самых удачных опытов организации поездки. Обратились за билетами на скоростные поезда Afrosiyob между Ташкент, Самарканд
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Заказывала билеты на скоростные поезда Афросиб, оперативно решили вопрос, отправили билеты в электронном виде, что очень удобно, поезда супер!!! быстрые, комфортные, даже не ожидала что в Узбекистане такие поезда курсируют.
Выражаю огромную благодарность организатору.
Выражаю огромную благодарность организатору.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Супер! Билеты нашлись, да еще и с комфортом. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
А
Все было великолепно! Благодарю за высокий уровень и профессионализм!
Вам был полезен этот отзыв?
L
Шахрисабз город из восточной сказки. Мы побывали в горах посетили дворец Амира Тимура и попробовали легендарное горное блюдо местных жителей
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Дорога в Шахрисабз прошла незаметно,пейзаж за окном был красивый. Вся поездка прошла в дружеской атмосфере.
Величественные руины дворца Аксарай, я словно окунулась в ту эпоху, потрясающая сила энергетики.
Хочу отметить безупречную организацию Зарины, это было незабываемо.
Величественные руины дворца Аксарай, я словно окунулась в ту эпоху, потрясающая сила энергетики.
Хочу отметить безупречную организацию Зарины, это было незабываемо.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия в Шахрисабз с гидом Акабиром была отлично организована и познавательна. Почти ничего не знали про этот город, в отличие
Вам был полезен этот отзыв?
С
Посетила вчера Родину Тамерлана, город Шазрисабз.
Хочу выразить огромную благодарность гиду, за заботу, за профессионализм, и индивидуальный подход.
Мы посетили мечети, Мавзолей
Хочу выразить огромную благодарность гиду, за заботу, за профессионализм, и индивидуальный подход.
Мы посетили мечети, Мавзолей
+4
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 9 отзывов в Ташкенте в категории "Билеты на шоу"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Билеты на шоу»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
- Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены);
- Билеты на скоростной поезд Afrosiyob - Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива;
- Билеты на скоростной поезд Afrosiyob - Самарканд, Бухара,Ташкент, Хива;
- Покупка билета на поезда Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы;
- Из Ташкента на скоростном поезде в Самарканд (с билетами на Афросиаб).
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июле 2026
Сейчас в Ташкенте в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 50 до 185 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год по теме «Билеты на шоу», 9 ⭐ отзывов, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь