Приглашаем отдохнуть от бурлящего города на лоне природы! Вы не спеша погуляете по живописным местам и подышите кристально чистым воздухом. По пути увидите водопад, древнюю пещеру и источник пресной воды. Мы расскажем интересные факты о лесе Сукок и его роли в экосистеме региона.
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- погуляете по хвойному лесу Сукок
- пройдёте по живописному горному кишлаку
- полюбуетесь завораживающим видом на горы
- заглянете в древнюю пещеру
- увидите водопад и источник пресной воды Чашма
Всё это — в дружеской душевной компании.
Организационные детали
- Время в пути из Ташкента — 1 час
- Транспорт включён в стоимость: Chevrolet Malibu или Honda Crider
- Прогулка проходит по ровной местности и не предполагает специальной физической подготовки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$63
|Студенты
|$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азиз — ваша команда гидов в Ташкенте
Здравствуйте! Меня зовут Азиз, я представляю дружную команду гидов в Ташкенте. С радостью покажем вам города и живописную природу Узбекистана.Задать вопрос
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