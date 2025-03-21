Из Ташкента в гелиокомплекс Солнце и заповедник Сукок

С гидом вы отправитесь в Институт Солнца, а затем посетите Сукокский лес-заповедник, где сможете подышать свежим воздухом и слиться с природой.
5
2 отзыва
Из Ташкента в гелиокомплекс Солнце и заповедник Сукок
Из Ташкента в гелиокомплекс Солнце и заповедник Сукок
Из Ташкента в гелиокомплекс Солнце и заповедник Сукок
Ближайшие даты:
21
мая22
мая23
мая25
мая26
мая27
мая28
мая
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт?

Вас ожидает увлекательное путешествие, которое начнётся с посещения знаменитого Института Солнца. Здесь сосредоточены передовые научные разработки в области солнечной энергетики. Вы сможете увидеть впечатляющие зеркальные установки, которые собирают солнечный свет, и узнать о том, как исследуются возможности одной из самых мощных природных энергий.

Сукокский лес

Следующим пунктом нашего маршрута станет Сукокский лес, укрытый в живописных предгорьях. Этот уголок природы известен своими уникальными пейзажами, свежим воздухом и разнообразием флоры и фауны. Здесь вы сможете прогуляться по укромным тропинкам, которые приведут вас к живописным пещерам. Их загадочные проходы создают атмосферу настоящих приключений.

Водопад

В завершение нашего путешествия вы посетите один из самых впечатляющих водопадов региона. Его шумные потоки воды, ниспадающие с утёсов, создают ощущение мощи и гармонии природы. Это место идеально подходит как для ярких фотографий, так и для тихого созерцания, позволяя вам насладиться красотой окружающего мира.

Ежедневно с 09:00 до 15:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гелиокомплекс Солнце
  • Заповедник Сукок
  • Винодельня
  • Чаткальский хребет
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, Центр
Завершение: Ташкент, ваша гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 15:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Из ташкента в гелиокомплекс в живописном месте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
21 мар 2025
🌞 Рустам, спасибо за день, который стал настоящим путешествием в мир науки и гармонии с природой!
Ваша экскурсия в Институт «Физики Солнца» была не просто познавательной — она зажгла в нас
читать дальше

искру восхищения! Вы мастерски соединили сложные темы (сопротивление материалов, плавление под солнечными лучами) с ясными объяснениями и увлекательными опытами. Казалось, мы не просто слушали лекцию, о сопротивлении материалов, и плавлении под солнечными лучами, а держали в руках саму энергию будущего! 🔬⚡
А потом — волшебный контраст: заповедник «Сукок», где воздух пахнет свободой, а оленёнок, доверчиво берущий угощение с ладони, напомнил, как важно беречь эту хрупкую красоту. 🌿🦌
И как же гениально вы завершили день: топчан под тенью деревьев, ароматный шашлык и истории, которые смешивались с журчаньем ручья. Это был не обед, а медитация в стиле узбекского гостеприимства! 🍢🌳
Вы не просто гид, а проводник между мирами— от высоких технологий до первозданной природы, от науки до поэзии простых радостей. Спасибо за ваш энтузиазм, глубокие знания и умение создавать моменты, которые остаются в памяти как теплые солнечные зайчики!

А
12 янв 2025
Всем советую ехать с Рустамом. Пунктуальный, ответственный, интеллигентный, эрудированный молодой человек! Договорились за 2 дня. Встретил, отвез нас в Институт Солнца. По дороге отвечал на все наши вопросы и рассказывал
читать дальше

много интересного из истории страны и региона в целом. В институте была отдельная экскурсия с замечательным гидом. Обязательно всем посетить! Очень рады, что институт работает по сей день. На наших глазах, показали, как концентрированный солнечный луч кипятит чайник. Получили массу новых впечатлений. Вкусно, недорого, атмосферно отобедали. Благодарим!

Похожие экскурсии из Ташкента

Ташкент - витрина социализма
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ташкент: от витрины социализма до культурных сокровищ Узбекистана
Погрузитесь в атмосферу Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино
Начало: В сквере Амира Темура
Завтра в 09:00
17 мая в 09:00
$167 за всё до 4 чел.
Путешествие к Солнцу
На машине
6 часов
-
10%
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие к Солнцу
Погрузитесь в мир солнечных исследований в Ташкенте. Посетите Институт Солнца и узнайте, как учёные изучают светило. Завершите день узбекским обедом
Начало: От вашего местонахождения
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$90$100 за всё до 3 чел.
Из Ташкента - в Институт Солнца
На машине
5 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в Институт Солнца: наука и природа в гармонии
Откройте мир науки и природы с экскурсией в Институт Солнца. Гигантская солнечная печь, инновационные разработки и великолепные виды
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 3 чел.