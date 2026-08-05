Проведите день среди горных пейзажей Чимгана, путешествуя верхом по живописным ущельям. После инструктажа мы отправимся к водопаду по маршруту, который подойдёт именно вашей группе. Вас ждут панорамные виды, свежий горный воздух, неспешная прогулка в седле и возможность увидеть природу Узбекистана с необычного ракурса.

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Описание экскурсии

Дорога из Ташкента займёт 1,5–2 часа.

Инструктаж и знакомство с лошадью. Перед прогулкой инструктор расскажет о правилах безопасности и поможет освоиться в седле.

Конный поход к водопаду (3 часа). В зависимости от погоды и уровня подготовки группы мы отправимся по ущелью Амирсай или Чимган. По пути вас ждут горные пейзажи, виды на хребты и долины, а у водопада сделаем продолжительную остановку для отдыха и фотографий.

Организационные детали