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Конный поход по ущельям Амирсай и Чимган

Исследовать горы и водопады верхом на лошади - из Ташкента
Проведите день среди горных пейзажей Чимгана, путешествуя верхом по живописным ущельям. После инструктажа мы отправимся к водопаду по маршруту, который подойдёт именно вашей группе.

Вас ждут панорамные виды, свежий горный воздух, неспешная прогулка в седле и возможность увидеть природу Узбекистана с необычного ракурса.
Конный поход по ущельям Амирсай и Чимган
Конный поход по ущельям Амирсай и Чимган
Конный поход по ущельям Амирсай и Чимган

Описание экскурсии

Дорога из Ташкента займёт 1,5–2 часа.

Инструктаж и знакомство с лошадью. Перед прогулкой инструктор расскажет о правилах безопасности и поможет освоиться в седле.

Конный поход к водопаду (3 часа). В зависимости от погоды и уровня подготовки группы мы отправимся по ущелью Амирсай или Чимган. По пути вас ждут горные пейзажи, виды на хребты и долины, а у водопада сделаем продолжительную остановку для отдыха и фотографий.

Организационные детали

  • В стоимость включены защитные шлемы и групповая аптечка
  • Дополнительно можно устроить пикник — уточняйте у организатора
  • Маршрут подходит взрослым и детям от 6 лет ростом от 120 см. Дети до 12 лет проходят маршрут с инструктором на отдельной лошади
  • Максимальный вес участника — 95 кг. Если вес превышает этот предел, пожалуйста, сообщите об этом заранее — мы подберём подходящую лошадь и более спокойный темп прогулки
  • С вами будет инструктор из нашей команды

в понедельник в 08:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Узбекистан»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — ваш гид в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 61 туриста
Я не просто гид — я проводник в мир тайн Чарвака и Чимгана. Вот почему путешественники выбирают мои туры: — профессионализм: много лет вожу группы по Узбекистану — образование: гид-экскурсовод. Могу объяснить, почему
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горы здесь синие, а мёд — горький — говорю на русском — нескучная подача. Рассказываю, например, как русско-географическое общество нашли петроглифы и почему советские учёные знали об аномальной зоне — беру с собой артефакты — кусок окаменелого дерева или карты 19 века — я люблю эти места. Знаю всех местных — от пасечника Василия до капитана катера — фото и видео сделаю в подарок — сниму на ваш телефон После экскурсии вы уедете не с сувенирами, а с ощущением, что открыли секретный Узбекистан.

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