Проведите день среди горных пейзажей Чимгана, путешествуя верхом по живописным ущельям. После инструктажа мы отправимся к водопаду по маршруту, который подойдёт именно вашей группе.
Вас ждут панорамные виды, свежий горный воздух, неспешная прогулка в седле и возможность увидеть природу Узбекистана с необычного ракурса.
Вас ждут панорамные виды, свежий горный воздух, неспешная прогулка в седле и возможность увидеть природу Узбекистана с необычного ракурса.
Описание экскурсии
Дорога из Ташкента займёт 1,5–2 часа.
Инструктаж и знакомство с лошадью. Перед прогулкой инструктор расскажет о правилах безопасности и поможет освоиться в седле.
Конный поход к водопаду (3 часа). В зависимости от погоды и уровня подготовки группы мы отправимся по ущелью Амирсай или Чимган. По пути вас ждут горные пейзажи, виды на хребты и долины, а у водопада сделаем продолжительную остановку для отдыха и фотографий.
Организационные детали
- В стоимость включены защитные шлемы и групповая аптечка
- Дополнительно можно устроить пикник — уточняйте у организатора
- Маршрут подходит взрослым и детям от 6 лет ростом от 120 см. Дети до 12 лет проходят маршрут с инструктором на отдельной лошади
- Максимальный вес участника — 95 кг. Если вес превышает этот предел, пожалуйста, сообщите об этом заранее — мы подберём подходящую лошадь и более спокойный темп прогулки
- С вами будет инструктор из нашей команды
в понедельник в 08:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Узбекистан»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваш гид в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 61 туриста
Я не просто гид — я проводник в мир тайн Чарвака и Чимгана. Вот почему путешественники выбирают мои туры: — профессионализм: много лет вожу группы по Узбекистану — образование: гид-экскурсовод. Могу объяснить, почему
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