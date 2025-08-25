Увлекательное путешествие по Тянь-Шаню: горнолыжные трассы, исторические места и чарующие виды. Всё это ждёт вас на индивидуальной экскурсии
Экскурсия по Тянь-Шаню - это возможность насладиться горными пейзажами и погрузиться в историю региона.
Путешествие включает посещение горнолыжных курортов Амирсай и Чимган, прогулку по старинному посёлку Бричмулла и осмотр Чарвакского водохранилища. Также можно увидеть древние чинаровые деревья и наскальные рисунки. Путешествие проходит на автомобиле, что делает его комфортным и удобным
5
14 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🏔️ Захватывающие горные виды
🎿 Горнолыжные трассы для всех уровней
🏘️ Исторические поселения
🌊 Крупное водохранилище
🌳 Древние чинаровые деревья
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения «Красоты Тянь-Шаньских гор» - это май, июнь и сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для активного отдыха на свежем воздухе, и вы сможете насладиться великолепными видами без изнуряющей жары. В марте, апреле, октябре и ноябре также можно посетить это место, однако следует учитывать возможные перепады температуры и более короткий световой день. Эти месяцы подойдут для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более спокойную атмосферу.
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Канат — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 48 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Канат. Я родился и живу в Ташкенте. Вместе с профессиональными гидами Ташкента, хочу поделиться с вами достопримечательностями любимого города. Проводим экскурсии на русском, узбекском, английском и казахском языках. Добро пожаловать!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
–
3
–
2
–
1
–
С
Софья
25 авг 2025
Очень хорошая экскурсия в горы, увидели много красивых мест, получили полное представление о тех местах, в которых побывали. Канат очень внимательный и заботливый человек, было очень приятно общаться с ним в течении всего дня! Экскурсия не сложная, учитываются все пожелания заказчика!
К
Ксения
16 авг 2025
Экскурсия была замечательная, прекрасный гид, который рассказал много интересного и показал очень красивые места. Организация экскурсии тоже на высшем уровне! Мы замечательно провели время, рекомендую очень!
Н
Наталья
14 авг 2025
Спасибо большое Канату за интересную экскурсию и незабываемые впечатления.
А
Антон
6 авг 2025
Спасибо огромные нашему гиду! Канат показал нам Ташкент и Тянь Шань во всей красе! Знание и истории и личное обаяние помогли нам погрузиться в сюжет этой замечательной страны
N
Nikita
18 июл 2025
Все было шикарно! Канат очень внимательный и интересный гид с кучей связей по дополнительным развлечениям (конные прогулки, квадрик, полеты на параплане над Чарвакском водохранилище, лучшие рестораны с настоящей традиционной кухней). Крайне рекомендую, мы в полном восторге и полны впечатлений. Обязательно вернемся!
Максим
24 мая 2025
Огромное спасибо за интересную и увлекательную поездку! Посетили всё что было обещано плюс купили у дороги прекрасную клубнику и посетили знакомого пчеловода, где попробовали местный мёд. Отличная машина, опытный водитель. Времени было достаточно, мы не торопились и спокойно прошлись по всем местам.
А
Анна
9 мая 2025
Интереснейшая экскурсия! Живописные локации + комфорт передвижения. Экскурсию провел лично Канат, знающий много исторических и научных фактов. Путешествовала с подростком, остался под больным впечатлением. Личное спасибо Канату, всем рекомендую выбрать именно этот тур из всех предложенных
Елена
5 мая 2025
Экскурсия прошла хорошо, несмотря на то, что мы уже подустали уже от насыщенного отпуска, всё равно получили массу эмоций, Рустам очень аккуратный водитель, вежливый и интересный рассказчик, давал нам на читать дальше
локациях столько времени, сколько нам было нужно, чтобы неспеша насладиться прекрасными видами. Плюс посоветовал места где можно очень вкусно перекусить, и что ещё можно посмотреть. Программа насыщенная за один день мы прокатились на канатке, погуляли на вершине, посмотрели водохранилище, петроглифы и древние чинары.
Ю
Юлия
4 мая 2025
Хочу поблагодарить организаторов и Сардора особенно за прекрасный день в горах. Амирсой в нашем сердце. Отличный сервис, внимание гида к деталям, комфортабельный автомобиль.
А
Анастасия
3 мая 2025
Выбрала экскурсию по марке авто, ценю комфорт. Утром нас встретил водитель на другом, но сделали быструю замену. Если для вас это важно так же, то уточняйте заранее, чтобы не ждать.
Гид читать дальше
Сардо великолепен, хорошее чувство юмора, позитивный настрой, много интересных прикладных историй жителя Узбекистана. Помогал договариваться на местах, заезжал туда, где нам было интересно. Очень скромен, добр, с хорошими манерами. Ужинали в Cinara - очень рекомендую!!! День - удовольствие!
В
Владимир
14 апр 2025
Провели чудесный день в компании Каната. Экскурсия была на комфортабельном автомобиле, причем удобном для четырех не самых маленьких туристов. Посмотрели все, что было обещано: горы, легендарную Бречмулу, 800-летние чинары, петроглифы, природу читать дальше
Узбекистана, купили вкусного мёда. Кроме того Канат решал мелкие бытовые вопросы. Рассказ гида очень информативен, кроме обязательных рассказов о местах, где проезжали, было много историй о быте и обычаях современного (и не очень) Узбекистана. За время поездки посетили два очень интересных ресторана с национальной кухней
О
Олег
2 мар 2025
Благодарим за насыщенную интересную экскурсию! Канат является профессионалом и очень любит Узбекистан. Выбирая эту экскурсию можно увидеть не только впечатляющие виды, но и самое ценное - познакомиться с культурой и философией узбекского народа. Всё проходит легко и непринужденно, в благожелательной атмосфере. Желаем автору тура развития своего дела, чтобы о Узбекистане узнавали больше и больше!
Е
Елена
9 янв 2025
Гид Канат прекрасный рассказчик и приятный внимательный человек. Грамотно составленный маршрут и хорошая погода произвели наилучшее впечатление на всю нашу компанию.
В
Владислав
30 дек 2024
Прекрасный гид. На новом автомобиле. Прокатил по красивым местам. Очень понравилось