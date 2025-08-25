Сейчас сентябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения «Красоты Тянь-Шаньских гор» - это май, июнь и сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для активного отдыха на свежем воздухе, и вы сможете насладиться великолепными видами без изнуряющей жары. В марте, апреле, октябре и ноябре также можно посетить это место, однако следует учитывать возможные перепады температуры и более короткий световой день. Эти месяцы подойдут для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более спокойную атмосферу.

Экскурсия по Тянь-Шаню - это возможность насладиться горными пейзажами и погрузиться в историю региона. Путешествие включает посещение горнолыжных курортов Амирсай и Чимган, прогулку по старинному посёлку Бричмулла и осмотр Чарвакского водохранилища. Также можно увидеть древние чинаровые деревья и наскальные рисунки. Путешествие проходит на автомобиле, что делает его комфортным и удобным

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Горнолыжный курорт Амирсай — вы подниметесь по канатной дороге на высоту 2290 метров. По желанию покатаетесь на горных лыжах — тут 11 профессиональных трасс.

Горнолыжный комплекс Чимган, где до сих пор чувствуется эпоха советского периода, — здесь вы проедете по парно-кресельной канатной дороге.

Посёлок Бричмулла — мы посетим тихое старинное селение у Чарвакского водохранилища. Тут нет машин и мало людей — вы побродите по улицам в спокойствии и умиротворении.

Водохранилище Чарвак — вы увидите один из крупнейших водоёмов в Узбекистане. По желанию полетаете на параплане, покатаетесь на лошади или попробуете натуральный горный мёд.

Чинары возрастом 800–850 лет — они расположены у ресторана, где вы сможете отдохнуть и пообедать. А ещё рассмотреть наскальные рисунки древних людей — это место буквально пропитано историей.

Организационные детали