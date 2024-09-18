скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в Ташкенте: Олени, Петроглифы, Канатная Дорога и Бочки
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Ташкента: от встречи с оленями до обеда с видом на горы
Начало: В удобном вам месте в Ташкенте
«Чиноркент прекрасен в любое время года: зимой и ранней весной вам откроется незабываемый вид на снежные вершины, и вы насладитесь чистом озонированном воздухом»
Завтра в 09:00
15 дек в 09:00
154$139 за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красоты Тянь-Шаньских гор
За один день увидеть два горнолыжных курорта, древнее селение и водохранилище
«Ресторан открытого типа работает с марта по ноябрь»
Завтра в 08:00
15 дек в 08:00
€95 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
Из Ташкента в Хиву - на самолёте за 1 день
Увидеть город из восточной сказки и его главные локации с гидом-историком
Начало: Аэропорт или вокзал Хивы
«Официальные выходные в Узбекистане: 1 января, 8 марта, 21 марта, 10 апреля, 28 июня, 1 сентября, 1 октября, 31 декабря»
Завтра в 09:30
15 дек в 09:30
$203 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена18 сентября 2024Спасибо большое за проведенную экскурсию было очень интересно, гиду отдельное спасибо. Все было на высшем уровне
- ЕЕлена27 июля 2024На экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олени за ограждением. Но всё
- ККонстантин20 мая 2024Лучше гор могут быть только горы. Особенно, когда поездка грамотно спланирована и чётко организована. При этом оставлен достаточный простор для импровизаций. Всем большое спасибо! P.S. Петроглифы, конечно, для больших ценителей;)
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Весенние»
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