Экскурсии в Ташкенте весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Ташкенте на русском языке, цены от $95, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки
На машине
скидка
10%
7 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в Ташкенте: Олени, Петроглифы, Канатная Дорога и Бочки
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Ташкента: от встречи с оленями до обеда с видом на горы
Начало: В удобном вам месте в Ташкенте
«Чиноркент прекрасен в любое время года: зимой и ранней весной вам откроется незабываемый вид на снежные вершины, и вы насладитесь чистом озонированном воздухом»
Завтра в 09:00
15 дек в 09:00
154$139 за всё до 3 чел.
Красоты Тянь-Шаньских гор
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красоты Тянь-Шаньских гор
За один день увидеть два горнолыжных курорта, древнее селение и водохранилище
«Ресторан открытого типа работает с марта по ноябрь»
Завтра в 08:00
15 дек в 08:00
95 за всё до 4 чел.
Из Ташкента в Хиву - на самолёте за 1 день
Полеты на самолетах
9 часов
Индивидуальная
Из Ташкента в Хиву - на самолёте за 1 день
Увидеть город из восточной сказки и его главные локации с гидом-историком
Начало: Аэропорт или вокзал Хивы
«Официальные выходные в Узбекистане: 1 января, 8 марта, 21 марта, 10 апреля, 28 июня, 1 сентября, 1 октября, 31 декабря»
Завтра в 09:30
15 дек в 09:30
$203 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    18 сентября 2024
    4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки
    Спасибо большое за проведенную экскурсию было очень интересно, гиду отдельное спасибо. Все было на высшем уровне
    Спасибо большое за проведенную экскурсию было очень интересно, гиду отдельное спасибо. Все было на высшем уровнеСпасибо большое за проведенную экскурсию было очень интересно, гиду отдельное спасибо. Все было на высшем уровнеСпасибо большое за проведенную экскурсию было очень интересно, гиду отдельное спасибо. Все было на высшем уровне
  • Е
    Елена
    27 июля 2024
    4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки
    На экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олени за ограждением. Но всё
    читать дальше

    равно было интересно их покормить и почмотреть. Также там есть верблюды и ламы. Территория небольшая, но тем не менее ребенку было интересно. На Чиноркенте замечательные виды, разные развлечения- интересная канатная дорога, зоопарк, виды. Покушали в Бочках, посмотреои петроглифы!

    На экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олениНа экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олени
  • К
    Константин
    20 мая 2024
    4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки
    Лучше гор могут быть только горы. Особенно, когда поездка грамотно спланирована и чётко организована. При этом оставлен достаточный простор для импровизаций. Всем большое спасибо! P.S. Петроглифы, конечно, для больших ценителей;)

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки
  2. Красоты Тянь-Шаньских гор
  3. Из Ташкента в Хиву - на самолёте за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в декабре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 203 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Весенние», 7 ⭐ отзывов, цены от $95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль