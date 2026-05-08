Ташкент — древний город с современным ритмом жизни. На экскурсии вы увидите главное: сквер Амира Темура, площадь Независимости, базар «Чорсу», метрополитен, комплекс «Хазрати Имам» — и не только. Узнаете о великих исторических событиях, культурном наследии и удивительных трансформациях столицы Узбекистана.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сквер Амира Темура

Исследуем современный центр города — символ объединения прошлого и настоящего. Памятник Амиру Темуру отражает историческую мощь, а зелёные аллеи — стремление к гармонии.

«Бродвей»

Пройдём по пешеходной улице, где оживает творчество: художники, музыканты, сувенирные лавки и уютные кафе создают атмосферу праздника.

Дворец Романовых

Сочетает европейскую и восточную архитектуру — обсудим её особенности. Дворец построен в конце 19 века и считается историческим памятником.

Площадь Независимости

Символ современного государства. На площади вы ощутите силу духа народа, стремление к дружбе и сотрудничеству.

Парк памяти

Здесь горит Вечный огонь и установлен монумент «Скорбящая мать», создающий атмосферу глубокого почтения.

Метро Ташкента

Это не просто транспорт, а настоящая галерея под землёй. Мы посетим несколько станций и полюбуемся мозаиками и скульптурами.

Базар «Чорсу»

Колоритный восточный рынок в старом Ташкенте. Здесь можно купить специи, фрукты, сувениры и ремесленные изделия.

Комплекс «Хазрати Имам»

Духовное сердце Ташкента и важный центр исламской культуры Средней Азии. Здесь находятся медресе, мечети и знаменитая библиотека с древними рукописями, включая Коран Османа.

По пути обсудим, как древние мечети и медресе гармонично соседствуют с современными постройками, в чём особенность местной кухни и как традиции и ремёсла отражают уникальность региона, игравшего ключевую роль на Великом шёлковом пути.

