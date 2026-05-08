Ташкент: город дружбы и тепла

Культура, история и колорит Востока - на обзорной пешеходной экскурсии
Ташкент — древний город с современным ритмом жизни.

На экскурсии вы увидите главное: сквер Амира Темура, площадь Независимости, базар «Чорсу», метрополитен, комплекс «Хазрати Имам» — и не только.

Узнаете о великих исторических событиях, культурном наследии и удивительных трансформациях столицы Узбекистана.
5
2 отзыва
Ташкент: город дружбы и тепла

Описание экскурсии

Сквер Амира Темура

Исследуем современный центр города — символ объединения прошлого и настоящего. Памятник Амиру Темуру отражает историческую мощь, а зелёные аллеи — стремление к гармонии.

«Бродвей»

Пройдём по пешеходной улице, где оживает творчество: художники, музыканты, сувенирные лавки и уютные кафе создают атмосферу праздника.

Дворец Романовых

Сочетает европейскую и восточную архитектуру — обсудим её особенности. Дворец построен в конце 19 века и считается историческим памятником.

Площадь Независимости

Символ современного государства. На площади вы ощутите силу духа народа, стремление к дружбе и сотрудничеству.

Парк памяти

Здесь горит Вечный огонь и установлен монумент «Скорбящая мать», создающий атмосферу глубокого почтения.

Метро Ташкента

Это не просто транспорт, а настоящая галерея под землёй. Мы посетим несколько станций и полюбуемся мозаиками и скульптурами.

Базар «Чорсу»

Колоритный восточный рынок в старом Ташкенте. Здесь можно купить специи, фрукты, сувениры и ремесленные изделия.

Комплекс «Хазрати Имам»

Духовное сердце Ташкента и важный центр исламской культуры Средней Азии. Здесь находятся медресе, мечети и знаменитая библиотека с древними рукописями, включая Коран Османа.

По пути обсудим, как древние мечети и медресе гармонично соседствуют с современными постройками, в чём особенность местной кухни и как традиции и ремёсла отражают уникальность региона, игравшего ключевую роль на Великом шёлковом пути.

Организационные детали

  • Объекты на маршруте осматриваем снаружи и частично изнутри
  • Билет на метро входит в стоимость
  • После экскурсии вы сможете посетить Центр исламской цивилизации самостоятельно — $25 с чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 10:00 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы Hotel Uzbekistan
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму бронирования
и сделайте запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Баходир
Баходир — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 2671 туриста
Привет, путешественники! Я — Баходир, гид в солнечном Узбекистане. Родился и вырос тут, впитывая тайны каждого уголка. Со мной работают такие же местные жители, искренне влюбленные в свой край, —
мы встречаем гостей по-родственному, с теплом и заботой. Экскурсии моей команды — это погружение в душу Узбекистана, где вы почувствуете тепло и аутентичность. Присоединяйтесь, чтобы по-настоящему ощутить восторг от Узбекистана. Мы создадим воспоминания, которые останутся с вами навсегда. До встречи в путешествии!

Отзывы и рейтинг

Л
я думаю что для первого знакомства с городом такая экскурсия самое лучшее) особенно если времени не много
Анна
отличная экскурсия, жаль, что не удалось попасть внутрь объектов в связи с реставрацией, но тогда точно есть повод, чтобы вернуться
