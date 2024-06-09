Вас ждёт путешествие в крупные города Узбекистана на комфортабельных скоростных поездах. Не нужно испытывать неудобство и проблемы с навигацией в общественных автобусах. Лучше откиньтесь на спинку уютного кресла, расслабьтесь и наслаждайтесь живописными видами за окном. Поездка на поезде обеспечит своевременное прибытие в пункт назначения.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы предлагаем поездки на современных чистых поездах различного класса, чтобы вы могли быстро и с комфортом перемещаться между городами (Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива).

Указывайте точку отправления, город назначения, удобное время отъезда и прибытия. Мы бронируем вам билеты и высылаем их в электронном виде. Вам остаётся только приехать с ними на Северный вокзал Ташкента и сесть в поезд, который доставит вас в нужное место.

Вы можете забронировать билеты в один город или в несколько городов, туда и обратно.

Организационные детали

Важно: трансфер с вокзала и обратно не включён в стоимость. Входные билеты на городские достопримечательности также не включены.