Вас ждёт путешествие в крупные города Узбекистана на комфортабельных скоростных поездах. Не нужно испытывать неудобство и проблемы с навигацией в общественных автобусах. Лучше откиньтесь на спинку уютного кресла, расслабьтесь и наслаждайтесь живописными видами за окном. Поездка на поезде обеспечит своевременное прибытие в пункт назначения.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы предлагаем поездки на современных чистых поездах различного класса, чтобы вы могли быстро и с комфортом перемещаться между городами (Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива).
Указывайте точку отправления, город назначения, удобное время отъезда и прибытия. Мы бронируем вам билеты и высылаем их в электронном виде. Вам остаётся только приехать с ними на Северный вокзал Ташкента и сесть в поезд, который доставит вас в нужное место.
Вы можете забронировать билеты в один город или в несколько городов, туда и обратно.
Организационные детали
Важно: трансфер с вокзала и обратно не включён в стоимость. Входные билеты на городские достопримечательности также не включены.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Северном вокзале Ташкента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 996 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!Задать вопрос
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