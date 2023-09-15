Без специальных навыков и опыта можно насладиться чувством свободного полёта. В тандеме с профессиональным инструктором вы взлетите над лазурным Чарвакским водохранилищем. Полёты проходят в живописной курортной зоне.После инструктажа вас ждёт

незабываемое приключение на высоте с захватывающими видами на горы и водохранилище. Пилот-инструктор всегда рядом, так что бояться нечего! Можно попросить выполнить элементы акробатики в воздухе. Все эмоции записываются на камеру, а после полёта вы получите профессиональное видео. Ограничений по возрасту нет, но допускаются путешественники весом от 30 до 150 кг и ростом от 120 см. В тандеме могут летать до 3 человек одновременно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для полёта на параплане над Чарвакским водохранилищем - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее стабильная, что обеспечивает комфортные условия для полётов. Весной и осенью, в марте, апреле, октябре и ноябре, также возможны полёты, но стоит учитывать вероятность более прохладной погоды и возможных осадков. С декабря по февраль полёты не проводятся из-за неблагоприятных погодных условий.

Сейчас август — это идеальное время.