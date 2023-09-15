Полёт на параплане над Чарвакским водохранилищем

Подняться в небо и полюбоваться живописной природой Узбекистана

5
1 отзыв
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Без особых навыков и опыта вы сможете насладиться чувством свободного полёта.

В тандеме с профессиональным инструктором вы взлетите как птица над лазурным Чарвакским водохранилищем. Попробовав один раз, вы захотите взмывать в небо снова и снова!
Полёт на параплане над Чарвакским водохранилищем
Полёт на параплане над Чарвакским водохранилищем
Полёт на параплане над Чарвакским водохранилищем
Полёт на параплане над Чарвакским водохранилищем
Полёт на параплане над Чарвакским водохранилищем
Полёт на параплане над Чарвакским водохранилищем
Полёт на параплане над Чарвакским водохранилищем
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Для полётов мы выбрали живописное место — курортную зону у Чарвакского водохранилища. После прохождения инструктажа вас ждёт незабываемое приключение на высоте с захватывающими видами на горы и водохранилище. Всё время с вами будет пилот-инструктор — так что бояться нечего! Если захотите, можете попросить его выполнить элементы акробатики в воздухе. Все ваши эмоции мы запишем на камеру прямо во время полёта, а сразу после вы получите профессиональное видео.

Кому подойдёт экскурсия

Ограничений по возрасту нет, но к полётам допускаются путешественники весом не менее 30 кг и минимальным ростом 120 см. Максимальный вес — 150 кг. При желании вы можете полетать в паре со своими родными и близкими: у инструктора есть возможность взять в тандем до 2 человек одновременно (то есть на параплане вас будет трое).

Организационные детали

  • В стоимость входит полёт на параплане с инструктором и съёмка на камеру GoPro. Отдельно оплачивается трансфер из Ташкента (около 100 евро за машину) или других городов Узбекистана (цену уточняйте в переписке).
  • Экскурсия не проводится с декабря по февраль
  • Полёт длится от 10 до 20 минут. Если на точке старта не будет комфортного ветра, нужно будет немного подождать.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Бостанлыкском районе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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15 сен 2023
Очень комфортно, как оказалось и красиво. Даже и не думайте отказывать себе в таком удовольствии. Я совместила 2 экскурсии поездку в горы и полет на параплане. Было очень много красивых видов и приятный бонус видео полета на память. Спасибо вам большое, за такую заботу, индивидуальный подход и незабываемые впечатления. Все было на высшем уровне 🙏
Скоро вернусь еще с родными ♥️

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Активный отдых
Выездные
Чарвакское водохранилище

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