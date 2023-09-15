Без особых навыков и опыта вы сможете насладиться чувством свободного полёта. В тандеме с профессиональным инструктором вы взлетите как птица над лазурным Чарвакским водохранилищем. Попробовав один раз, вы захотите взмывать в небо снова и снова!

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Описание

Что вас ожидает

Для полётов мы выбрали живописное место — курортную зону у Чарвакского водохранилища. После прохождения инструктажа вас ждёт незабываемое приключение на высоте с захватывающими видами на горы и водохранилище. Всё время с вами будет пилот-инструктор — так что бояться нечего! Если захотите, можете попросить его выполнить элементы акробатики в воздухе. Все ваши эмоции мы запишем на камеру прямо во время полёта, а сразу после вы получите профессиональное видео.

Кому подойдёт экскурсия

Ограничений по возрасту нет, но к полётам допускаются путешественники весом не менее 30 кг и минимальным ростом 120 см. Максимальный вес — 150 кг. При желании вы можете полетать в паре со своими родными и близкими: у инструктора есть возможность взять в тандем до 2 человек одновременно (то есть на параплане вас будет трое).

Организационные детали