Без особых навыков вы сможете насладиться чувством свободного полёта. В тандеме с инструктором вы взлетите над лазурным Чарвакским водохранилищем
Без специальных навыков и опыта можно насладиться чувством свободного полёта. В тандеме с профессиональным инструктором вы взлетите над лазурным Чарвакским водохранилищем. Полёты проходят в живописной курортной зоне.
После инструктажа вас ждёт читать дальшеуменьшить
незабываемое приключение на высоте с захватывающими видами на горы и водохранилище.
Пилот-инструктор всегда рядом, так что бояться нечего! Можно попросить выполнить элементы акробатики в воздухе. Все эмоции записываются на камеру, а после полёта вы получите профессиональное видео.
Ограничений по возрасту нет, но допускаются путешественники весом от 30 до 150 кг и ростом от 120 см. В тандеме могут летать до 3 человек одновременно
👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов и уровней подготовки
🤸 Возможность акробатических элементов в воздухе
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для полёта на параплане над Чарвакским водохранилищем - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее стабильная, что обеспечивает комфортные условия для полётов. Весной и осенью, в марте, апреле, октябре и ноябре, также возможны полёты, но стоит учитывать вероятность более прохладной погоды и возможных осадков. С декабря по февраль полёты не проводятся из-за неблагоприятных погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Чарвакское водохранилище
Горы
Описание экскурсии
Для полётов мы выбрали живописное место — курортную зону у Чарвакского водохранилища. После прохождения инструктажа вас ждёт незабываемое приключение на высоте с захватывающими видами на горы и водохранилище. Всё время с вами будет пилот-инструктор — так что бояться нечего! Если захотите, можете попросить его выполнить элементы акробатики в воздухе. Все ваши эмоции мы запишем на камеру прямо во время полёта, а сразу после вы получите профессиональное видео.
Кому подойдёт экскурсия
Ограничений по возрасту нет, но к полётам допускаются путешественники весом не менее 30 кг и минимальным ростом 120 см. Максимальный вес — 150 кг. При желании вы можете полетать в паре со своими родными и близкими: у инструктора есть возможность взять в тандем до 2 человек одновременно (то есть на параплане вас будет трое).
Организационные детали
В стоимость входит полёт на параплане с инструктором и съёмка на камеру GoPro. Отдельно оплачивается трансфер из Ташкента (около $110 за машину) или других городов Узбекистана (цену уточняйте в переписке).
Экскурсия не проводится с декабря по февраль
Полёт длится от 10 до 20 минут. Если на точке старта не будет комфортного ветра, нужно будет немного подождать.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Бостанлыкском районе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зарина — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3798 туристов
С радостью и гордостью предлагаем вам незабываемые приключения в удивительной стране — Узбекистане. С командой опытных гидов мы создаём маршруты, чтобы вы могли познакомиться с местной культурой, историей и природой.
Мы читать дальшеуменьшить
хотим, чтобы вы не просто увидели Узбекистан, а влюбились в него всей душой. Чтобы после поездки остались самые тёплые воспоминания: о древних городах и шумных базарах, о щедром солнце и невероятных ароматах, об улыбчивых людях и их гостеприимстве. И мы с удовольствием покажем вам самые притягательные места: от живописных природных уголков и уютных ферм до колоритных чайхан с национальной кухней, древних мечетей, хранящих вековую мудрость, и современных парков, где смех детей сливается с музыкой аттракционов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Оксана
Очень комфортно, как оказалось и красиво. Даже и не думайте отказывать себе в таком удовольствии. Я совместила 2 экскурсии поездку в горы и полет на параплане. Было очень много красивых читать дальшеуменьшить
видов и приятный бонус видео полета на память. Спасибо вам большое, за такую заботу, индивидуальный подход и незабываемые впечатления. Все было на высшем уровне 🙏 Скоро вернусь еще с родными ♥️
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Ольга
Очень понравилось, спасибо организаторам и пилоту) Я летала первый раз, и ожидание совпало с реальностью. Хотелось бы большей продолжительности по времени… 10 минут маловато
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