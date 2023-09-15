Подняться в небо и полюбоваться живописной природой Узбекистана
В тандеме с профессиональным инструктором вы взлетите как птица над лазурным Чарвакским водохранилищем. Попробовав один раз, вы захотите взмывать в небо снова и снова!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Для полётов мы выбрали живописное место — курортную зону у Чарвакского водохранилища. После прохождения инструктажа вас ждёт незабываемое приключение на высоте с захватывающими видами на горы и водохранилище. Всё время с вами будет пилот-инструктор — так что бояться нечего! Если захотите, можете попросить его выполнить элементы акробатики в воздухе. Все ваши эмоции мы запишем на камеру прямо во время полёта, а сразу после вы получите профессиональное видео.
Кому подойдёт экскурсия
Ограничений по возрасту нет, но к полётам допускаются путешественники весом не менее 30 кг и минимальным ростом 120 см. Максимальный вес — 150 кг. При желании вы можете полетать в паре со своими родными и близкими: у инструктора есть возможность взять в тандем до 2 человек одновременно (то есть на параплане вас будет трое).
Организационные детали
- В стоимость входит полёт на параплане с инструктором и съёмка на камеру GoPro. Отдельно оплачивается трансфер из Ташкента (около 100 евро за машину) или других городов Узбекистана (цену уточняйте в переписке).
- Экскурсия не проводится с декабря по февраль
- Полёт длится от 10 до 20 минут. Если на точке старта не будет комфортного ветра, нужно будет немного подождать.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Бостанлыкском районе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Скоро вернусь еще с родными ♥️