Экскурсия по живописным местам Узбекистана начинается с канатной дороги Чиноркент, открывающей виды на Чирчик и Чарвак. Далее вас ждут древние петроглифы и 850-летний платан в Ходжикенте. Чарвакское водохранилище поражает бирюзовой водой, а горнолыжные курорты Чимган и Амирсой предлагают незабываемые виды и приключения. Трансфер и услуги гида включены, что делает поездку комфортной и познавательной

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Описание экскурсии

Канатная дорога Чиноркент. Прогулка на этом подъёмнике — отличная возможность полюбоваться видами на реку Чирчик и Чарвакское водохранилище с высоты птичьего полёта.

Петроглифы и вековые чинары (платаны). В Ходжикенте вы увидите более 90 петроглифов и окунётесь в эпоху неолита 4-3 тысячелетий до н. э. И, возможно, разгадаете сюжетные линии, относящиеся к сако-скифскому периоду. Также мы покажем вам выдающийся природный памятник Узбекистана — платан, которому более 850 лет!

Чарвакское водохранилище. Искусственный водоём, созданный в 1970-х годах и окружённый живописными горными пейзажами. Его изюминка — невероятный бирюзовый цвет воды.

Горнолыжный курорт Чимган. Расположен в горном массиве Тянь-Шань на высоте 1600 метров. Популярен среди горнолыжников, сноубордистов, альпинистов и парапланеристов. Отсюда открываются захватывающие виды на вершину Большого Чимгана.

Горнолыжный курорт Амирсой. Самый современный курорт в Узбекистане. Чтобы добраться до него, нам предстоит подняться на канатной дороге на высоту 2290 метров над уровнем моря.

Организационные детали