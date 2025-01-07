Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента

Путешествие в горы Узбекистана подарит вам уникальные виды, древние петроглифы и захватывающие дух пейзажи. Канатные дороги и водохранилище ждут вас
Экскурсия по живописным местам Узбекистана начинается с канатной дороги Чиноркент, открывающей виды на Чирчик и Чарвак. Далее вас ждут древние петроглифы и 850-летний платан в Ходжикенте.

Чарвакское водохранилище поражает бирюзовой водой, а горнолыжные курорты Чимган и Амирсой предлагают незабываемые виды и приключения. Трансфер и услуги гида включены, что делает поездку комфортной и познавательной
5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚡 Канатная дорога с видами на Чарвак
  • 🗿 Древние петроглифы Ходжикента
  • 🌳 Вековой платан
  • 🏞️ Бирюзовые воды Чарвака
  • ⛷️ Современные горнолыжные курорты
Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента
Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента
Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента
Ближайшие даты:
28
янв29
янв30
янв31
янв1
фев2
фев3
фев
Время начала: 09:30

Что можно увидеть

  • Канатная дорога Чиноркент
  • Петроглифы Ходжикента
  • Чарвакское водохранилище
  • Горнолыжный курорт Чимган
  • Горнолыжный курорт Амирсой

Описание экскурсии

Канатная дорога Чиноркент. Прогулка на этом подъёмнике — отличная возможность полюбоваться видами на реку Чирчик и Чарвакское водохранилище с высоты птичьего полёта.

Петроглифы и вековые чинары (платаны). В Ходжикенте вы увидите более 90 петроглифов и окунётесь в эпоху неолита 4-3 тысячелетий до н. э. И, возможно, разгадаете сюжетные линии, относящиеся к сако-скифскому периоду. Также мы покажем вам выдающийся природный памятник Узбекистана — платан, которому более 850 лет!

Чарвакское водохранилище. Искусственный водоём, созданный в 1970-х годах и окружённый живописными горными пейзажами. Его изюминка — невероятный бирюзовый цвет воды.

Горнолыжный курорт Чимган. Расположен в горном массиве Тянь-Шань на высоте 1600 метров. Популярен среди горнолыжников, сноубордистов, альпинистов и парапланеристов. Отсюда открываются захватывающие виды на вершину Большого Чимгана.

Горнолыжный курорт Амирсой. Самый современный курорт в Узбекистане. Чтобы добраться до него, нам предстоит подняться на канатной дороге на высоту 2290 метров над уровнем моря.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле (Chevrolet, Hyundai H-1 Starex, Kia Carnival, Toyota Hiace) в зависимости от размера группы, услуги профессионального гида и водителя
  • Дорога в одну сторону занимает около часа
  • Отдельно оплачиваются входные билеты — $25 и обед — по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$54
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Амиру Темуру
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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16
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Фотографии от путешественников

Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Наталья)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Наталья)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Наталья)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Наталья)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Наталья)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Наталья)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Наталья)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Юлия)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Юлия)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Юлия)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Юлия)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Юлия)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Юлия)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Юлия)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Юлия)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Оксана)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Оксана)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Оксана)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Оксана)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Абхишек)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Абхишек)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Абхишек)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Абхишек)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Абхишек)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Даниил)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Даниил)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Даниил)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Даниил)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Антонина)Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента (Антонина)
Н
7 янв 2025
Ездила на эту экскурсию 6 января 2025 г, очень красивые природные места, без их посещения впечатление от Узбекистана было бы неполным. Однозначно рекомендую! Большое спасибо экскурсоводу Ильдару за исчерпывающий, многогранный рассказ, аккуратное профессиональное управлением автомобилем и доброжелательную позитивную атмосферу!
Ездила на эту экскурсию 6 января 2025 г, очень красивые природные места, без их посещения впечатлениеЕздила на эту экскурсию 6 января 2025 г, очень красивые природные места, без их посещения впечатлениеЕздила на эту экскурсию 6 января 2025 г, очень красивые природные места, без их посещения впечатлениеЕздила на эту экскурсию 6 января 2025 г, очень красивые природные места, без их посещения впечатлениеЕздила на эту экскурсию 6 января 2025 г, очень красивые природные места, без их посещения впечатлениеЕздила на эту экскурсию 6 января 2025 г, очень красивые природные места, без их посещения впечатлениеЕздила на эту экскурсию 6 января 2025 г, очень красивые природные места, без их посещения впечатление
Юлия
30 дек 2024
Мне очень понравилась экскурсия с гидом Хабибом(извините, если неправильно написала имя). Насыщенно прошел день, комфортно, тепло и очень информативно! Мне нужно было именно это: в меру разговоров, в меру информации,
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в меру походила одна в свое удовольствие! Накаталась на канатной дороге с удовольствием! Жаль, что на самой высокой точке был таааакой сплошной снег, не видно было гор, но экскурсовод в этом не виноват! Мне еще и в подарок подарили платок с национальным рисунком! Очень приятно, мило и тепло!

Мне очень понравилась экскурсия с гидом Хабибом(извините, если неправильно написала имя). Насыщенно прошел день, комфортно, теплоМне очень понравилась экскурсия с гидом Хабибом(извините, если неправильно написала имя). Насыщенно прошел день, комфортно, теплоМне очень понравилась экскурсия с гидом Хабибом(извините, если неправильно написала имя). Насыщенно прошел день, комфортно, теплоМне очень понравилась экскурсия с гидом Хабибом(извините, если неправильно написала имя). Насыщенно прошел день, комфортно, теплоМне очень понравилась экскурсия с гидом Хабибом(извините, если неправильно написала имя). Насыщенно прошел день, комфортно, теплоМне очень понравилась экскурсия с гидом Хабибом(извините, если неправильно написала имя). Насыщенно прошел день, комфортно, теплоМне очень понравилась экскурсия с гидом Хабибом(извините, если неправильно написала имя). Насыщенно прошел день, комфортно, теплоМне очень понравилась экскурсия с гидом Хабибом(извините, если неправильно написала имя). Насыщенно прошел день, комфортно, тепло
Оксана
30 дек 2024
Мне очень понравилась экскурсия. Так получилось, что я была одна. Гид был Хабиб. Очень приятный молодой человек. Всё рассказал, показал. Еще и нафоткал красиво 😻. Обязательно рекомендую! 👍
Мне очень понравилась экскурсия. Так получилось, что я была одна. Гид был Хабиб. Очень приятный молодойМне очень понравилась экскурсия. Так получилось, что я была одна. Гид был Хабиб. Очень приятный молодойМне очень понравилась экскурсия. Так получилось, что я была одна. Гид был Хабиб. Очень приятный молодойМне очень понравилась экскурсия. Так получилось, что я была одна. Гид был Хабиб. Очень приятный молодой
А
30 дек 2024
Я был один на экскурсии, но гид и водитель Роушан был потрясающим, я не чувствовал себя скучающим. Очень рекомендую этот экскурсии всем.
Я был один на экскурсии, но гид и водитель Роушан был потрясающим, я не чувствовал себя скучающим. Очень рекомендую этот экскурсии всем.Я был один на экскурсии, но гид и водитель Роушан был потрясающим, я не чувствовал себя скучающим. Очень рекомендую этот экскурсии всем.Я был один на экскурсии, но гид и водитель Роушан был потрясающим, я не чувствовал себя скучающим. Очень рекомендую этот экскурсии всем.Я был один на экскурсии, но гид и водитель Роушан был потрясающим, я не чувствовал себя скучающим. Очень рекомендую этот экскурсии всем.Я был один на экскурсии, но гид и водитель Роушан был потрясающим, я не чувствовал себя скучающим. Очень рекомендую этот экскурсии всем.
Гусев
22 дек 2024
Спасибо организаторам экскурсии и гиду Равшану. Понравилось все, и красивые виды, которые открываются со смотровых площадок, и замечательный рассказчик Равшан. Время пролетело незаметно. Узнал много интересных фактов о Ташкенте и Узбекистане. Экскурсию рекомендую.
Даниил
4 дек 2024
Спасибо большое организаторам и отдельно гиду Хосилу за такую красивую экскурсию!

Уединение с природой, невероятно красивые горы и водохранилище и очень интересные рассказы об истории, однозначно рекомендую к посещению независимо от времени года!
Спасибо большое организаторам и отдельно гиду Хосилу за такую красивую экскурсию!Спасибо большое организаторам и отдельно гиду Хосилу за такую красивую экскурсию!Спасибо большое организаторам и отдельно гиду Хосилу за такую красивую экскурсию!Спасибо большое организаторам и отдельно гиду Хосилу за такую красивую экскурсию!
А
3 дек 2024
Экскурсия прошла отлично. Безумно понравился курорт Amirsoy, все новое и современное, мало народу в конце ноября. Безумно красивые места на водохранилище показал гид 😍 Чимган не рекомендую, максимально небезопасная канатная дорога, очень старая, открытая, вид того не стоит, ничего особенного, лучше подняться на Чиноркент, новая и современная канатка.
Экскурсия прошла отлично. Безумно понравился курорт Amirsoy, все новое и современное, мало народу в конце ноября.Экскурсия прошла отлично. Безумно понравился курорт Amirsoy, все новое и современное, мало народу в конце ноября.Экскурсия прошла отлично. Безумно понравился курорт Amirsoy, все новое и современное, мало народу в конце ноября.Экскурсия прошла отлично. Безумно понравился курорт Amirsoy, все новое и современное, мало народу в конце ноября.
Анастасия
23 ноя 2024
Очень рада, что поехала на экскурсию, и хочу поблагодарить нашего гида Дильмурада за день, полный впечатлений. Люблю горы, и наш гид точно человек, который любит горы и покажет их красоту.
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Панорамы, которые открываются с Амирсая и Чимгана, обязательно нужно увидеть! Природа впечатляет, и такое ощущение, что в один день побывали и в роскошной бархатной осени и в солнечной и свежей зиме. Горячо рекомендую подниматься по всем возможным канатным дорогам.

Светлана
14 ноя 2024
Спасибо за отличный день! Познавательно, красиво, радостно.
Спасибо за отличный день! Познавательно, красиво, радостно.
Елена
10 ноя 2024
Это был волшебный день. Я никогда не думала, что в Узбекистане настолько красивая природа и это все рассказал и показал Уткир. Очень веселей, добрый и интересный человек, который перечнем в эту экскурсию много юмора и улыбок. Спасибо ❤️
Д
10 ноя 2024
Экскурсия была просто обалденной. Места бесподобной красоты, аж дух захватывает. Все было очень комфортно, гид, Ильшат, провозил на машине по всем интересным местам, уточнял, есть ли желание посетить то или иное место, дал рекомендации. Также поездка сопровождалась увлекательными и вечерами рассказами про страну и людей.
Экскурсия была просто обалденной. Места бесподобной красоты, аж дух захватывает. Все было очень комфортно, гид, Ильшат,Экскурсия была просто обалденной. Места бесподобной красоты, аж дух захватывает. Все было очень комфортно, гид, Ильшат,Экскурсия была просто обалденной. Места бесподобной красоты, аж дух захватывает. Все было очень комфортно, гид, Ильшат,Экскурсия была просто обалденной. Места бесподобной красоты, аж дух захватывает. Все было очень комфортно, гид, Ильшат,
Zulfiya
29 окт 2024
Спасибо большое за экскурсию! Она была очень интересной и насыщенной, несмотря на то, что группа не набралась, мне все равно провели ее, очень приятно! Особая благодарность гиду Уткиру, комфортная машина,
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комфортное вождение, гид был очень внимательным, доброжелательным и веселым, все понятно объяснял, фотографировал, приостанавливался в интересных местах, чтобы сделать фото, прилагал максимальные усилия для того, чтобы все понравилось 😊 желаю вашей команде успехов и процветания! 💥💪

Спасибо большое за экскурсию! Она была очень интересной и насыщенной, несмотря на то, что группа неСпасибо большое за экскурсию! Она была очень интересной и насыщенной, несмотря на то, что группа неСпасибо большое за экскурсию! Она была очень интересной и насыщенной, несмотря на то, что группа неСпасибо большое за экскурсию! Она была очень интересной и насыщенной, несмотря на то, что группа неСпасибо большое за экскурсию! Она была очень интересной и насыщенной, несмотря на то, что группа неСпасибо большое за экскурсию! Она была очень интересной и насыщенной, несмотря на то, что группа неСпасибо большое за экскурсию! Она была очень интересной и насыщенной, несмотря на то, что группа неСпасибо большое за экскурсию! Она была очень интересной и насыщенной, несмотря на то, что группа неСпасибо большое за экскурсию! Она была очень интересной и насыщенной, несмотря на то, что группа не
Екатерина
22 окт 2024
Очень понравилась экскурсия, красивые места, разнообразно, интересно, и при этом не утомительно. Я забронировала спонтанно поздно вечером перед поездкой, и хотя был не сезон и группа в тот день не набралась, меня все равно покатали и все рассказали, это было очень приятно!
Очень понравилась экскурсия, красивые места, разнообразно, интересно, и при этом не утомительно. Я забронировала спонтанно поздноОчень понравилась экскурсия, красивые места, разнообразно, интересно, и при этом не утомительно. Я забронировала спонтанно поздноОчень понравилась экскурсия, красивые места, разнообразно, интересно, и при этом не утомительно. Я забронировала спонтанно поздно
К
11 окт 2024
Сердечно благодарю за интересную экскурсию гида Баходира, интересно рассказывает о достопримечательностях, истории и религии. Сам он человек замечательный. Места посетили волшебные, были на высоте 2290 м. Поездка совершена в начале октября. Все понравилось! Советую взять с собой 300к сум на одного (еда и стоимость подъёмников), ветровку или толстовку. Можно искупаться в водохранилище, вода там потрясная (+15, для моржей)
С
9 окт 2024
Поездка прошла на отлично, словно "по-домашнему", в теплой атмосфере, красоты обалденные.
Рекомендуем всем.
Поездка прошла на отлично, словно "по-домашнему", в теплой атмосфере, красоты обалденные.

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