Чарвакское водохранилище поражает бирюзовой водой, а горнолыжные курорты Чимган и Амирсой предлагают незабываемые виды и приключения. Трансфер и услуги гида включены, что делает поездку комфортной и познавательной
5 причин купить эту экскурсию
- 🚡 Канатная дорога с видами на Чарвак
- 🗿 Древние петроглифы Ходжикента
- 🌳 Вековой платан
- 🏞️ Бирюзовые воды Чарвака
- ⛷️ Современные горнолыжные курорты
Что можно увидеть
- Канатная дорога Чиноркент
- Петроглифы Ходжикента
- Чарвакское водохранилище
- Горнолыжный курорт Чимган
- Горнолыжный курорт Амирсой
Описание экскурсии
Канатная дорога Чиноркент. Прогулка на этом подъёмнике — отличная возможность полюбоваться видами на реку Чирчик и Чарвакское водохранилище с высоты птичьего полёта.
Петроглифы и вековые чинары (платаны). В Ходжикенте вы увидите более 90 петроглифов и окунётесь в эпоху неолита 4-3 тысячелетий до н. э. И, возможно, разгадаете сюжетные линии, относящиеся к сако-скифскому периоду. Также мы покажем вам выдающийся природный памятник Узбекистана — платан, которому более 850 лет!
Чарвакское водохранилище. Искусственный водоём, созданный в 1970-х годах и окружённый живописными горными пейзажами. Его изюминка — невероятный бирюзовый цвет воды.
Горнолыжный курорт Чимган. Расположен в горном массиве Тянь-Шань на высоте 1600 метров. Популярен среди горнолыжников, сноубордистов, альпинистов и парапланеристов. Отсюда открываются захватывающие виды на вершину Большого Чимгана.
Горнолыжный курорт Амирсой. Самый современный курорт в Узбекистане. Чтобы добраться до него, нам предстоит подняться на канатной дороге на высоту 2290 метров над уровнем моря.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле (Chevrolet, Hyundai H-1 Starex, Kia Carnival, Toyota Hiace) в зависимости от размера группы, услуги профессионального гида и водителя
- Дорога в одну сторону занимает около часа
- Отдельно оплачиваются входные билеты — $25 и обед — по желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$54
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Фотографии от путешественников
Уединение с природой, невероятно красивые горы и водохранилище и очень интересные рассказы об истории, однозначно рекомендую к посещению независимо от времени года!
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