Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных небоскрёбов
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Ташкенту, где каждый шаг рассказывает свою историю.
Эта экскурсия предназначена для тех, кто хочет узнать город изнутри, ощутить его дух и познакомиться с местной культурой.
Ваше приключение начнется с посещения Tashkent City - символа новаторства и развития, где вы увидите, как современный Ташкент стремится к будущему.
Затем вы окунетесь в прошлое, посетив исторический комплекс Хаст-Имам, сердце исламской культуры Узбекистана. Пройдитесь по колоритному базару Чорсу, где каждый прилавок - это история вкусов и ароматов. Сквер Амира Темура и площадь Мустакиллик откроют вам историческую значимость этих мест.
И, конечно, вас ждет кулинарное венчание дня - посещение знаменитого центра приготовления плова, где вы сможете насладиться этим традиционным блюдом.
Экскурсия «Раскрыть Ташкент за один день» - это возможность увидеть настоящий Ташкент и влюбиться в его неповторимый колорит
Эта экскурсия предназначена для тех, кто хочет узнать город изнутри, ощутить его дух и познакомиться с местной культурой.
Ваше приключение начнется с посещения Tashkent City - символа новаторства и развития, где вы увидите, как современный Ташкент стремится к будущему.
Затем вы окунетесь в прошлое, посетив исторический комплекс Хаст-Имам, сердце исламской культуры Узбекистана. Пройдитесь по колоритному базару Чорсу, где каждый прилавок - это история вкусов и ароматов. Сквер Амира Темура и площадь Мустакиллик откроют вам историческую значимость этих мест.
И, конечно, вас ждет кулинарное венчание дня - посещение знаменитого центра приготовления плова, где вы сможете насладиться этим традиционным блюдом.
Экскурсия «Раскрыть Ташкент за один день» - это возможность увидеть настоящий Ташкент и влюбиться в его неповторимый колорит
Ближайшие даты:
18
янв
янв
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янв
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20
янв
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Деловой центр Tashkent City
- Исторический комплекс Хаст-Имам
- Базар Чорсу
- Сквер Амира Темура
- Площадь Мустакиллик
Описание
Увлекательное путешествие по захватывающим местам Ташкента, где историческое наследие переплетается с современными ритмами города. Что вас ждёт• Деловой центр Tashkent City, где динамичность и новейший стиль города заставят вас по-новому взглянуть на его облик;
- исторический комплекс Хаст-Имам — один из главных центров исламской культуры Узбекистана;
- восточный колорит базара Чорсу;
- Сквер Амира Темура и площадь Мустакиллик и многое другое. Добро пожаловать в Ташкент!
10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Услуги водителя
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание
- Место начала и завершения?
- Ваш отель, вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Если будут вопросы или пожелания обращайтесь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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