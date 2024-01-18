Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Ташкенту, где каждый шаг рассказывает свою историю.



Эта экскурсия предназначена для тех, кто хочет узнать город изнутри, ощутить его дух и познакомиться с местной культурой.



Ваше приключение начнется с посещения Tashkent City - символа новаторства и развития, где вы увидите, как современный Ташкент стремится к будущему.



Затем вы окунетесь в прошлое, посетив исторический комплекс Хаст-Имам, сердце исламской культуры Узбекистана. Пройдитесь по колоритному базару Чорсу, где каждый прилавок - это история вкусов и ароматов. Сквер Амира Темура и площадь Мустакиллик откроют вам историческую значимость этих мест.



И, конечно, вас ждет кулинарное венчание дня - посещение знаменитого центра приготовления плова, где вы сможете насладиться этим традиционным блюдом.



Экскурсия «Раскрыть Ташкент за один день» - это возможность увидеть настоящий Ташкент и влюбиться в его неповторимый колорит