Вас ждет незабываемая поездка по удивительным местам Узбекистана, где величественные горы и кристально чистые воды оставят в вашей памяти яркие впечатления! P.S. Комфортный электрокар на зимней резине. Всё для вашего комфорта и безопасности) Что вас ждет:• Мы отправимся на горнолыжный курорт Амирсой, где вы сможете оценить красоту горных пейзажей и ощутить дух свободы на высоте! Прогуляемся по знаменитому Чимгану и полюбуемся величественными склонами самой высокой горы западного Тянь-Шаня.

Чарвакское водохранилище — место, которое поражает своими масштабами и пленяет красотой. Мы увидим этот уникальный уголок природы во всей его красе и насладимся панорамными видами, которые открываются с его берегов.

В программе — знакомство с многовековыми платанами и древними петроглифами, возраст которых достигает 40–100 тысяч лет до н. э. Вы прикоснетесь к истории и узнаете о тайнах, которые хранят эти древние изображения.

После насыщенной прогулки нас ждет дегустация блюд местной кухни. У вас будет возможность попробовать настоящие узбекские угощения, которые прекрасно дополнят атмосферу нашего путешествия. Наш маршрут — это спокойная и размеренная экскурсия-прогулка в теплой и дружеской атмосфере. Здесь не будет суеты и спешки — только вдохновляющие пейзажи, интересные рассказы и приятные компании. Эта поездка отлично подходит как для тех, кто впервые открывает для себя красоту Тянь-Шаня, так и для тех, кто уже посещал эти места, но хочет узнать их лучше. Во время экскурсии я расскажу вам об особенностях местных горнолыжных курортов, об истории их основания, о традициях и обычаях этого края, а также о жизни и культуре Узбекистана. Присоединяйтесь, и проведите день, наполненный новыми эмоциями, в окружении природных чудес и гостеприимной атмосферы! Важная информация:.

После насыщенной прогулки нас ждет дегустация блюд местной кухни. У вас будет возможность попробовать настоящие узбекские угощения, которые прекрасно дополнят атмосферу нашего путешествия. Наш маршрут — это спокойная и размеренная экскурсия-прогулка в теплой и дружеской атмосфере. Здесь не будет суеты и спешки — только вдохновляющие пейзажи, интересные рассказы и приятные компании. Эта поездка отлично подходит как для тех, кто впервые открывает для себя красоту Тянь-Шаня, так и для тех, кто уже посещал эти места, но хочет узнать их лучше. Во время экскурсии я расскажу вам об особенностях местных горнолыжных курортов, об истории их основания, о традициях и обычаях этого края, а также о жизни и культуре Узбекистана. Присоединяйтесь, и проведите день, наполненный новыми эмоциями, в окружении природных чудес и гостеприимной атмосферы! Важная информация:.

• После насыщенной прогулки нас ждет дегустация блюд местной кухни. У вас будет возможность попробовать настоящие узбекские угощения, которые прекрасно дополнят атмосферу нашего путешествия. Наш маршрут — это спокойная и размеренная экскурсия-прогулка в теплой и дружеской атмосфере. Здесь не будет суеты и спешки — только вдохновляющие пейзажи, интересные рассказы и приятные компании. Эта поездка отлично подходит как для тех, кто впервые открывает для себя красоту Тянь-Шаня, так и для тех, кто уже посещал эти места, но хочет узнать их лучше. Во время экскурсии я расскажу вам об особенностях местных горнолыжных курортов, об истории их основания, о традициях и обычаях этого края, а также о жизни и культуре Узбекистана. Присоединяйтесь, и проведите день, наполненный новыми эмоциями, в окружении природных чудес и гостеприимной атмосферы! Важная информация: