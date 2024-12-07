Приглашаем вас на обзорную экскурсию по западному Тянь-Шаню, где вы посетите горнолыжные курорты Амирсой и Чимган, насладитесь красотой Чарвакского водохранилища и увидите древние петроглифы.
Это прогулка без спешки и суеты в теплой дружеской атмосфере, с возможностью попробовать блюда местной кухни и узнать об истории и культуре региона. Подарите себе день незабываемых эмоций среди великолепных горных пейзажей!
Это прогулка без спешки и суеты в теплой дружеской атмосфере, с возможностью попробовать блюда местной кухни и узнать об истории и культуре региона. Подарите себе день незабываемых эмоций среди великолепных горных пейзажей!
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Вас ждет незабываемая поездка по удивительным местам Узбекистана, где величественные горы и кристально чистые воды оставят в вашей памяти яркие впечатления! P.S. Комфортный электрокар на зимней резине. Всё для вашего комфорта и безопасности) Что вас ждет:• Мы отправимся на горнолыжный курорт Амирсой, где вы сможете оценить красоту горных пейзажей и ощутить дух свободы на высоте! Прогуляемся по знаменитому Чимгану и полюбуемся величественными склонами самой высокой горы западного Тянь-Шаня.
- Чарвакское водохранилище — место, которое поражает своими масштабами и пленяет красотой. Мы увидим этот уникальный уголок природы во всей его красе и насладимся панорамными видами, которые открываются с его берегов.
- В программе — знакомство с многовековыми платанами и древними петроглифами, возраст которых достигает 40–100 тысяч лет до н. э. Вы прикоснетесь к истории и узнаете о тайнах, которые хранят эти древние изображения.
После насыщенной прогулки нас ждет дегустация блюд местной кухни. У вас будет возможность попробовать настоящие узбекские угощения, которые прекрасно дополнят атмосферу нашего путешествия. Наш маршрут — это спокойная и размеренная экскурсия-прогулка в теплой и дружеской атмосфере. Здесь не будет суеты и спешки — только вдохновляющие пейзажи, интересные рассказы и приятные компании. Эта поездка отлично подходит как для тех, кто впервые открывает для себя красоту Тянь-Шаня, так и для тех, кто уже посещал эти места, но хочет узнать их лучше. Во время экскурсии я расскажу вам об особенностях местных горнолыжных курортов, об истории их основания, о традициях и обычаях этого края, а также о жизни и культуре Узбекистана. Присоединяйтесь, и проведите день, наполненный новыми эмоциями, в окружении природных чудес и гостеприимной атмосферы! Важная информация:.
После насыщенной прогулки нас ждет дегустация блюд местной кухни. У вас будет возможность попробовать настоящие узбекские угощения, которые прекрасно дополнят атмосферу нашего путешествия. Наш маршрут — это спокойная и размеренная экскурсия-прогулка в теплой и дружеской атмосфере. Здесь не будет суеты и спешки — только вдохновляющие пейзажи, интересные рассказы и приятные компании. Эта поездка отлично подходит как для тех, кто впервые открывает для себя красоту Тянь-Шаня, так и для тех, кто уже посещал эти места, но хочет узнать их лучше. Во время экскурсии я расскажу вам об особенностях местных горнолыжных курортов, об истории их основания, о традициях и обычаях этого края, а также о жизни и культуре Узбекистана. Присоединяйтесь, и проведите день, наполненный новыми эмоциями, в окружении природных чудес и гостеприимной атмосферы! Важная информация:.
• После насыщенной прогулки нас ждет дегустация блюд местной кухни. У вас будет возможность попробовать настоящие узбекские угощения, которые прекрасно дополнят атмосферу нашего путешествия. Наш маршрут — это спокойная и размеренная экскурсия-прогулка в теплой и дружеской атмосфере. Здесь не будет суеты и спешки — только вдохновляющие пейзажи, интересные рассказы и приятные компании. Эта поездка отлично подходит как для тех, кто впервые открывает для себя красоту Тянь-Шаня, так и для тех, кто уже посещал эти места, но хочет узнать их лучше. Во время экскурсии я расскажу вам об особенностях местных горнолыжных курортов, об истории их основания, о традициях и обычаях этого края, а также о жизни и культуре Узбекистана. Присоединяйтесь, и проведите день, наполненный новыми эмоциями, в окружении природных чудес и гостеприимной атмосферы! Важная информация:
- Оплата канатной дороги и обеда отдельно.
- Необходимо взять с собой теплую одежду или купальные принадлежности по сезону.
Ежедневно с 8.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чарвакское водохранилище
- Горнолыжный курорт Амирсой
- Чимган
- Река Чаткал
- Петроглифы
- Вековые чинары (платаны)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Канатная дорога
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8.00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Теплую одежду или купальные принадлежности по сезону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Никита
7 дек 2024
У меня появилась возможность посетить захватывающую экскурсию по Западному Тянь-Шаню, и я просто не могу сдержать свой восторг!
Экскурсия была тщательно спланирована, маршрут охватывал удивительные природные пейзажи и культовые достопримечательности, которые
Экскурсия была тщательно спланирована, маршрут охватывал удивительные природные пейзажи и культовые достопримечательности, которые
Н
Наталья
24 ноя 2024
здравствуйте!
всего за день один человек и природа передала нам не объяснимые словами эмоции, что порой аж вызывало слезы. очень интересно и познавательно. рассказывают всё очень понятно и увлекательно, хочется слушать и слушать. со следующим приездом обратимся к вам снова! всё было просто отлично.
всего за день один человек и природа передала нам не объяснимые словами эмоции, что порой аж вызывало слезы. очень интересно и познавательно. рассказывают всё очень понятно и увлекательно, хочется слушать и слушать. со следующим приездом обратимся к вам снова! всё было просто отлично.
В
Владислав
20 ноя 2024
Спасибо Андрею за интересную и познавательную поездку в горы. Посетили новый горнолыжный курорт Амирсой, поднялись на старой советской канатной дороге - красиво но не для тех кто боится высоты. Полюбовались видами на водохранилище. Съездили к древнему платану и петроглифам. Вообщем поездка интересная и запоминающаяся на комфортном автомобиле в приятной компании гида. Рекомендую обязательно посетить
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