Мои заказы

Секреты Тянь-Шаня: петроглифы, Чарвак и Амирсой

От древних наскальных рисунков до современных канатных дорог - из Ташкента
Этот маршрут объединяет древние петроглифы Ходжикента, бирюзовые панорамы Чарвака, горные дороги Чимгана и современный курорт Амирсой.

За один день вы увидите, как формировался этот регион — от следов древних цивилизаций до современных горных курортов.
Секреты Тянь-Шаня: петроглифы, Чарвак и Амирсой
Секреты Тянь-Шаня: петроглифы, Чарвак и Амирсой
Секреты Тянь-Шаня: петроглифы, Чарвак и Амирсой

Описание экскурсии

Петроглифы и чинары Ходжикента

Первая остановка — место, где горы хранят следы древних людей. Здесь можно увидеть наскальные изображения, оставленные тысячелетия назад: символы и знаки, смысл которых до конца до сих пор не разгадан. Рядом растут старые чинары — деревья-гиганты, которые пережили смену эпох и империй. Они считаются природными «хранителями» этих мест.

Панорамные точки Чарвакского водохранилища

Далее дорога выводит к Чарваку — горному водохранилищу с водой насыщенного бирюзового оттенка. Мы останавливаемся на смотровых площадках, откуда открывается широкий вид на «горное море» в окружении Тянь-Шаньских хребтов. Это одна из главных фотолокаций маршрута.

Чимганский горный коридор (проезд с остановками)

Дорога проходит через район Чимгана — сердце горного Узбекистана. По пути открываются виды на скалы, ущелья и горные склоны. Мы делаем короткие остановки в местах, где особенно хорошо ощущается масштаб гор и их рельеф. Важно не только смотреть, но и чувствовать смену высоты, воздуха и пространства.

Амирсой — канатная дорога и смотровые площадки

Подъём на канатной дороге открывает панорамы Западного Тянь-Шаня. На верхних точках — смотровые площадки с видом на горные цепи и долины. Здесь можно спокойно пройтись, сделать фотографии и увидеть, как горы меняются на разных высотах.

Истории и легенды

Вы узнаете, как в Чимганских горах переплетаются древняя история и современная жизнь: что означают наскальные рисунки петроглифов, как появление Чарвака изменило долину, почему чинары считаются символами этих мест и как Чимган и Амирсой превратились из диких гор в центр отдыха. Поговорим о том, как природа, человек и время формируют один горный регион.

Организационные детали

  • Не включено:
    — канатная дорога Амирсой — примерно 17–20$ с человека (подъём по желанию)
    — питание — примерно 8–15 $ с человека (по меню в кафе по маршруту)
  • Транспорт в зависимости от размера группы:
    — до 4 человек — легковой автомобиль
    — 5–10 человек — минивэн
  • Подходит взрослым и детям от 14 лет. Не подходит при серьёзных ограничениях подвижности из-за горного рельефа
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Узбекистан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шерзод
Шерзод — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1724 туристов
Я коренной узбекистанец. Представляю дружную команду гидов. Все мы очень любим нашу родину и гордимся ей. С радостью поделимся самыми интересными фактами о её культуре, истории и традициях. С нетерпением ждём встречи с вами на нашей прекрасной земле.

Входит в следующие категории Ташкента

Похожие экскурсии на «Секреты Тянь-Шаня: петроглифы, Чарвак и Амирсой»

Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
На машине
9 часов
581 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$123 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента
На машине
9 часов
98 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента
Провести день среди гор, бирюзового озера и древних чинар
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$138 за всё до 4 чел.
Из Ташкента в горы: Институт Солнца, Чарвак и Амирсой
На машине
8 часов
33 отзыва
Фотопрогулка
до 12 чел.
Из Ташкента в горы: Институт Солнца, Чарвак и Амирсой
Насыщенный день с остановками в дороге для отдыха и фотографий
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$52 за человека
Путешествие в горы Тянь-Шаня: из Ташкента на авто бизнес-класса
На машине
10 часов
116 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в горы Тянь-Шаня: из Ташкента на авто бизнес-класса
Полюбоваться величественными горами и Чарвакским водохранилищем за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$133 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ташкенте
$40 за человека