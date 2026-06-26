Этот маршрут объединяет древние петроглифы Ходжикента, бирюзовые панорамы Чарвака, горные дороги Чимгана и современный курорт Амирсой. За один день вы увидите, как формировался этот регион — от следов древних цивилизаций до современных горных курортов.

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Описание экскурсии

Петроглифы и чинары Ходжикента

Первая остановка — место, где горы хранят следы древних людей. Здесь можно увидеть наскальные изображения, оставленные тысячелетия назад: символы и знаки, смысл которых до конца до сих пор не разгадан. Рядом растут старые чинары — деревья-гиганты, которые пережили смену эпох и империй. Они считаются природными «хранителями» этих мест.

Панорамные точки Чарвакского водохранилища

Далее дорога выводит к Чарваку — горному водохранилищу с водой насыщенного бирюзового оттенка. Мы останавливаемся на смотровых площадках, откуда открывается широкий вид на «горное море» в окружении Тянь-Шаньских хребтов. Это одна из главных фотолокаций маршрута.

Чимганский горный коридор (проезд с остановками)

Дорога проходит через район Чимгана — сердце горного Узбекистана. По пути открываются виды на скалы, ущелья и горные склоны. Мы делаем короткие остановки в местах, где особенно хорошо ощущается масштаб гор и их рельеф. Важно не только смотреть, но и чувствовать смену высоты, воздуха и пространства.

Амирсой — канатная дорога и смотровые площадки

Подъём на канатной дороге открывает панорамы Западного Тянь-Шаня. На верхних точках — смотровые площадки с видом на горные цепи и долины. Здесь можно спокойно пройтись, сделать фотографии и увидеть, как горы меняются на разных высотах.

Истории и легенды

Вы узнаете, как в Чимганских горах переплетаются древняя история и современная жизнь: что означают наскальные рисунки петроглифов, как появление Чарвака изменило долину, почему чинары считаются символами этих мест и как Чимган и Амирсой превратились из диких гор в центр отдыха. Поговорим о том, как природа, человек и время формируют один горный регион.

Организационные детали