За один день вы увидите, как формировался этот регион — от следов древних цивилизаций до современных горных курортов.
Описание экскурсии
Петроглифы и чинары Ходжикента
Первая остановка — место, где горы хранят следы древних людей. Здесь можно увидеть наскальные изображения, оставленные тысячелетия назад: символы и знаки, смысл которых до конца до сих пор не разгадан. Рядом растут старые чинары — деревья-гиганты, которые пережили смену эпох и империй. Они считаются природными «хранителями» этих мест.
Панорамные точки Чарвакского водохранилища
Далее дорога выводит к Чарваку — горному водохранилищу с водой насыщенного бирюзового оттенка. Мы останавливаемся на смотровых площадках, откуда открывается широкий вид на «горное море» в окружении Тянь-Шаньских хребтов. Это одна из главных фотолокаций маршрута.
Чимганский горный коридор (проезд с остановками)
Дорога проходит через район Чимгана — сердце горного Узбекистана. По пути открываются виды на скалы, ущелья и горные склоны. Мы делаем короткие остановки в местах, где особенно хорошо ощущается масштаб гор и их рельеф. Важно не только смотреть, но и чувствовать смену высоты, воздуха и пространства.
Амирсой — канатная дорога и смотровые площадки
Подъём на канатной дороге открывает панорамы Западного Тянь-Шаня. На верхних точках — смотровые площадки с видом на горные цепи и долины. Здесь можно спокойно пройтись, сделать фотографии и увидеть, как горы меняются на разных высотах.
Истории и легенды
Вы узнаете, как в Чимганских горах переплетаются древняя история и современная жизнь: что означают наскальные рисунки петроглифов, как появление Чарвака изменило долину, почему чинары считаются символами этих мест и как Чимган и Амирсой превратились из диких гор в центр отдыха. Поговорим о том, как природа, человек и время формируют один горный регион.
Организационные детали
- Не включено:
— канатная дорога Амирсой — примерно 17–20$ с человека (подъём по желанию)
— питание — примерно 8–15 $ с человека (по меню в кафе по маршруту)
- Транспорт в зависимости от размера группы:
— до 4 человек — легковой автомобиль
— 5–10 человек — минивэн
- Подходит взрослым и детям от 14 лет. Не подходит при серьёзных ограничениях подвижности из-за горного рельефа
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$40