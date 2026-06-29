12 отзывов оставили туристы

Ташкент - город, где встречаются история и современность, предлагая путешественникам уникальный опыт.Прогулка по Старому городу откроет вам мир исламской архитектуры, где каждый камень рассказывает свою историю.Вы увидите древние мечети и

медресе, услышите о легендах великих правителей и познакомитесь с узбекской культурой через вкусы и ароматы национальной кухни на базаре Чорсу. Эта экскурсия - идеальный способ ощутить дух Ташкента и его гостеприимство

Описание экскурсии

Исламская архитектура и духовный центр Ташкента

Большую часть времени вы проведете в Старом городе — именно на площади Хаст Имам вы познакомитесь с мусульманским зодчеством и архитектурными школами Узбекистана. Возле мечетей Хазрети Имам и Тилла-Шейх, красивых минаретов и мавзолея Абу-Бакра Каффаля Шаши я расскажу об искусстве резьбы по дереву, восточных орнаментах и мозаичном декоре. Кроме того, вы узнаете о ценном манускрипте 7 века — Коране халифа Османа, хранящемся в медресе Муйи Муборак. А также увидите крупнейший в историческом центре средневековый медресе Кукельдаш, где поговорим о традициях религиозного обучения в Ташкенте и его сосуществовании с образованием светским.

Исторические места и современная часть города

Пройдя через улицу Навои, вы окажетесь уже в другом Ташкенте, где современные высотные здания контрастируют со старинными домами 19 века. Здесь я расскажу, как развивался город в важный для него период присоединения к Туркестанскому генерал-губернаторству. На прогулке по скверу Амира Тимура вы услышите о легендарном полководце, основавшем великую Империю Тимуридов. Мемориальный комплекс «Памяти жертв репрессий» и монумент «Мужество» позволят затронуть печальные страницы 20 века. А на площади Независимости с ухоженными парками, фонтанами и Аллеей славы речь пойдет о нынешних стремлениях, ценностях и чаяниях Узбекистана.

Вкусы и ароматы Ташкента

Любой узбекский город немыслим без аутентичных рынков — именно здесь можно полностью погрузиться в атмосферу и колорит традиционной жизни. Для этого я отведу вас на крупнейший базар Ташкента — Чорсу, где вы откроете всевозможные виды натуральных сухофруктов, орехов, сладостей, пряностей и, конечно, арбузов. Без дегустаций, само собой, не обойдется! Также в середине программы, по вашему желанию, сделаем перерыв на обед в заведении с настоящей национальной кухней, где едят местные жители. Если понадобится, я обязательно сориентирую вас в меню и расскажу, что непременно стоит попробовать (например, супы «лагман» и «шурпа», наш гастрономический символ — плов, всевозможные лепешки и слоеные пирожки «самса», манты и шашлыки и многое другое!)

Я с радостью поделюсь с вами полезными советами, подскажу отличные места для отдыха и дальнейшего исследования города и постараюсь сделать все, чтобы здесь вы почувствовали себя легко, свободно и комфортно!

Организационные детали