12 отзывов оставили туристы

Прогулка по Старому городу откроет вам мир исламской архитектуры, где каждый камень рассказывает свою историю.
Вы увидите древние мечети и
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная исламская архитектура
- 📜 Древнейшая рукопись Корана
- 🏙️ Контраст старого и нового города
- 🍉 Погружение в атмосферу местных базаров
- 🍲 Дегустация национальной кухни
- 🗺️ Индивидуальный подход и комфорт
Что можно увидеть
- Площадь Хаст Имам
- Мечеть Хазрети Имам
- Мечеть Тилла-Шейх
- Мавзолей Абу-Бакра Каффаля Шаши
- Медресе Муйи Муборак
- Медресе Кукельдаш
- Улица Навои
- Сквер Амира Тимура
- Площадь Независимости
- Базар Чорсу
Описание экскурсии
Исламская архитектура и духовный центр Ташкента
Большую часть времени вы проведете в Старом городе — именно на площади Хаст Имам вы познакомитесь с мусульманским зодчеством и архитектурными школами Узбекистана. Возле мечетей Хазрети Имам и Тилла-Шейх, красивых минаретов и мавзолея Абу-Бакра Каффаля Шаши я расскажу об искусстве резьбы по дереву, восточных орнаментах и мозаичном декоре. Кроме того, вы узнаете о ценном манускрипте 7 века — Коране халифа Османа, хранящемся в медресе Муйи Муборак. А также увидите крупнейший в историческом центре средневековый медресе Кукельдаш, где поговорим о традициях религиозного обучения в Ташкенте и его сосуществовании с образованием светским.
Исторические места и современная часть города
Пройдя через улицу Навои, вы окажетесь уже в другом Ташкенте, где современные высотные здания контрастируют со старинными домами 19 века. Здесь я расскажу, как развивался город в важный для него период присоединения к Туркестанскому генерал-губернаторству. На прогулке по скверу Амира Тимура вы услышите о легендарном полководце, основавшем великую Империю Тимуридов. Мемориальный комплекс «Памяти жертв репрессий» и монумент «Мужество» позволят затронуть печальные страницы 20 века. А на площади Независимости с ухоженными парками, фонтанами и Аллеей славы речь пойдет о нынешних стремлениях, ценностях и чаяниях Узбекистана.
Вкусы и ароматы Ташкента
Любой узбекский город немыслим без аутентичных рынков — именно здесь можно полностью погрузиться в атмосферу и колорит традиционной жизни. Для этого я отведу вас на крупнейший базар Ташкента — Чорсу, где вы откроете всевозможные виды натуральных сухофруктов, орехов, сладостей, пряностей и, конечно, арбузов. Без дегустаций, само собой, не обойдется! Также в середине программы, по вашему желанию, сделаем перерыв на обед в заведении с настоящей национальной кухней, где едят местные жители. Если понадобится, я обязательно сориентирую вас в меню и расскажу, что непременно стоит попробовать (например, супы «лагман» и «шурпа», наш гастрономический символ — плов, всевозможные лепешки и слоеные пирожки «самса», манты и шашлыки и многое другое!)
Я с радостью поделюсь с вами полезными советами, подскажу отличные места для отдыха и дальнейшего исследования города и постараюсь сделать все, чтобы здесь вы почувствовали себя легко, свободно и комфортно!
Организационные детали
- Транспортные расходы включены в стоимость (легковой автомобиль)
- Экскурсию можно провести для большего количества участников, для группы больше 3 и до 6 человек стоимость составит $190
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
- Мы встретим вас в отеле и после экскурсии отвезем обратно (либо в аэропорт/на вокзал)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Само утро у нас началось так себе, ночной бессоный перелет, хмурое утро, холодно. Встретились мы со Светланой в 9