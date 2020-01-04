12 отзывов оставили туристы

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Гостеприимный и многоликий Ташкент

Познакомиться с историей, архитектурой и гастрономией столицы на авто-пешеходной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча возле вашего отеля
  • Заказать экскурсию

50 за экскурсию

У этой экскурсии12 отзывов
4.58
Асия
Задать вопросОбычно отвечает за 42 мин.
Асия – представитель в Ташкенте
Многие думают, что за колоритом Востока в Узбекистане нужно ехать в Бухару и Самарканд, несправедливо забывая о столице — прекрасном Ташкенте.

А между тем, очарование Центральной Азии здесь проявляется особенно отчетливо! В Старом городе вы исследуете мусульманскую архитектуру средневековых мечетей и медресе, узнаете о светском и религиозном образовании, а также услышите о местной реликвии — древнейшей сохранившейся рукописи Корана.

В сквере Тамерлана я расскажу о легендарном основателе Империи Тимуридов, на просторных площадях и в современном квартале — о нынешних стремлениях и ценностях народа.

А в рядах шумного базара вы с головой погрузитесь с мир сухофруктов, сладостей и непревзойденных арбузов.
Гостеприимный и многоликий Ташкент
Гостеприимный и многоликий Ташкент

Что вас ожидает

Исламская архитектура и духовный центр Ташкента
Большую часть времени вы проведете в Старом городе — именно на площади Хаст Имам вы познакомитесь с мусульманским зодчеством и архитектурными школами Узбекистана. Возле мечетей Хазрети Имам и Тилла-Шейх, красивых минаретов и мавзолея Абу-Бакра Каффаля Шаши я расскажу об искусстве резьбы по дереву, восточных орнаментах и мозаичном декоре. Кроме того, вы узнаете о ценном манускрипте 7 века — Коране халифа Османа, хранящемся в медресе Муйи Муборак. А также увидите крупнейший в историческом центре средневековый медресе Кукельдаш, где поговорим о традициях религиозного обучения в Ташкенте и его сосуществовании с образованием светским.

Исторические места и современная часть города
Пройдя через улицу Навои, вы окажетесь уже в другом Ташкенте, где современные высотные здания контрастируют со старинными домами 19 века. Здесь я расскажу, как развивался город в важный для него период присоединения к Туркестанскому генерал-губернаторству. На прогулке по скверу Амира Тимура вы услышите о легендарном полководце, основавшем великую Империю Тимуридов. Мемориальный комплекс «Памяти жертв репрессий» и монумент «Мужество» позволят затронуть печальные страницы 20 века. А на площади Независимости с ухоженными парками, фонтанами и Аллеей славы речь пойдет о нынешних стремлениях, ценностях и чаяниях Узбекистана.

Вкусы и ароматы Ташкента
Любой узбекский город немыслим без аутентичных рынков — именно здесь можно полностью погрузиться в атмосферу и колорит традиционной жизни. Для этого я отведу вас на крупнейший базар Ташкента — Чорсу, где вы откроете всевозможные виды натуральных сухофруктов, орехов, сладостей, пряностей и, конечно, арбузов. Без дегустаций, само собой, не обойдется! Также в середине программы, по вашему желанию, сделаем перерыв на обед в заведении с настоящей национальной кухней, где едят местные жители. Если понадобится, я обязательно сориентирую вас в меню и расскажу, что непременно стоит попробовать (например, супы «лагман» и «шурпа», наш гастрономический символ — плов, всевозможные лепешки и слоеные пирожки «самса», манты и шашлыки и многое другое!)

Я с радостью поделюсь с вами полезными советами, подскажу отличные места для отдыха и дальнейшего исследования города и постараюсь сделать все, чтобы здесь вы почувствовали себя легко, свободно и комфортно!

Организационные детали

  • Транспортные расходы не включены в стоимость: легковой автомобиль — 35 $, микроавтобус — 50 $
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Мы встретим вас в отеле и после экскурсии отвезем обратно (либо в аэропорт/на вокзал)
Гостеприимный и многоликий Ташкент
Гостеприимный и многоликий Ташкент
Гостеприимный и многоликий Ташкент
Гостеприимный и многоликий Ташкент
Гостеприимный и многоликий Ташкент
Гостеприимный и многоликий Ташкент
Гостеприимный и многоликий Ташкент
Гостеприимный и многоликий Ташкент
Гостеприимный и многоликий Ташкент
Гостеприимный и многоликий Ташкент
Гостеприимный и многоликий Ташкент
Гостеприимный и многоликий Ташкент

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала возле вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Асия
Асия
Уважаемые гости нашего солнечного Узбекистана! Меня зовут Асия, я родилась и выросла в нашей стране, впитала всю культуру гостеприимного узбекского народа и делюсь теперь всем этим в компании гидов-единомышленников с вами. Добро пожаловать в страну, манящую своими тайнами, куполами, минаретами, улыбками встречающих вас людей; гостеприимства, распахивающего двери в жизнь древнего Самарканда, священной Бухары и неприступной Хивы, ну и многоликого Ташкента. Мы ждем вас, чтобы погрузить в манящую историю этих прекрасных городов!
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12 отзывов оставили туристы

4 января 2020
Замечательная экскурсия! Веселый и доброжелательный гид показал нам город и рассказал много интересного! Очень рекомендую)
30 сентября 2019
Гид Индира. Все четко, вовремя. Приятная, любезная женщина. Посетили с ней центр плова, рынок Чорсу, музей корана, старый город, современную часть Ташкента. Водитель не очень хорошо знал город, поэтому иногда бывали небольшие накладки - он остановился далеко от рынка, хотя стоянка есть у самого входа, и нам пришлось с тяжелыми сумками тащиться очень далеко.
25 сентября 2019
Выражаем искреннюю благодарность гиду Шухрату за проведенную экскурсию по Ташкенту. Он показал себя эрудированным специалистом, знающим своё дело. Отличный рассказчик, любящий свой город и свою страну, оставил у нас самые приятные впечатления о Ташкенте и его жителях. Всем рекомендуем! Жители Минска и Сеула.
23 августа 2019
Нам все очень понравилось! И гид, и город, и материал, и комфортное передвижение.
13 августа 2019
Гид был очень доброжелателен, учёл все наши пожелания. Экскурсия была познавательной и интересной. Водитель был профессионален и предупредителен. Машина удобная с кондиционером. Нам все понравилось)
Nikolay
18 июня 2019
За два часа до забронированной экскурсии Асия сообщила, что сама не может присутствовать и вместо неё будет другой гид, который "моя маленькая копия". Так как у нас уже не было времени и возможность искать другой вариант, пришлось согласиться. "Другой" гид владел знаниями о городе на уровне википедии, и к нашему огромному сожалению не смог интересно рассказать о Ташкенте. Похоже, что данный акаунт используется, как агрегатор запросов, поэтому чтение отзывов и рейтинг гида вам не поможет в выборе, так как ваш гид будет случайным :(
13 июня 2019
Потрясающий город, потрясающая экскурсия! Большое спасибо за прекрасно проведённое время! За день увидели все, что хотели увидеть во время первого посещения города. Понравилось и детям, и взрослым. Успели все - и по фотографироваться на фоне достопримечательносте, и отведать наивкуснейшено плова, и узнать много интересного
27 мая 2019
Спасибо огромное ! Всё просто супер!
Андрей
13 мая 2019
Очень интересно погуляли по Ташкенту. Гид Вероника - интересный рассказчик и эрудированный профессионал. Экскурсия сбалансирована по времени и объему информации. Отлично организована автомобильная поддержка. Будем рекомендовать друзьям.
8 апреля 2019
Очень понравилась экскурсия. Гид-высший пилотаж!
Ещё 2 отзыва

Асия проводит ещё 1 экскурсию

Огни ночного ТашкентаОгни ночного ТашкентаОгни ночного Ташкента
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Не секрет, что ночная подсветка дарит каждому городу особое очарование, а для восточных городов это время суток просто создано, чтобы подчеркнуть их волшебный облик и неповторимую атмосферу. Вы познакомитесь с шедеврами средневекового мусульманского зодчества на площади Хаст Имам, узнаете об архитектурных школах и традициях декоративного искусства Узбекистана, а также о хранящемся здесь древнем манускрипте — Коране Османа. Прогуляетесь по скверу Амира Тимура, где речь пойдет о великом полководце, проедете по широким современным проспектам и посетите мемориальные комплексы, транслирующие общечеловеческие ценности.

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