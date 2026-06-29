12 отзывов оставили туристы

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Гостеприимный и многоликий Ташкент

Погрузитесь в уникальный мир Ташкента: от средневековых мечетей до современных площадей и шумных базаров, где каждый уголок хранит свою историю
Ташкент - город, где встречаются история и современность, предлагая путешественникам уникальный опыт.

Прогулка по Старому городу откроет вам мир исламской архитектуры, где каждый камень рассказывает свою историю.

Вы увидите древние мечети и
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медресе, услышите о легендах великих правителей и познакомитесь с узбекской культурой через вкусы и ароматы национальной кухни на базаре Чорсу. Эта экскурсия - идеальный способ ощутить дух Ташкента и его гостеприимство

4.7
114 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная исламская архитектура
  • 📜 Древнейшая рукопись Корана
  • 🏙️ Контраст старого и нового города
  • 🍉 Погружение в атмосферу местных базаров
  • 🍲 Дегустация национальной кухни
  • 🗺️ Индивидуальный подход и комфорт
Гостеприимный и многоликий Ташкент
Гостеприимный и многоликий Ташкент
Гостеприимный и многоликий Ташкент

Что можно увидеть

  • Площадь Хаст Имам
  • Мечеть Хазрети Имам
  • Мечеть Тилла-Шейх
  • Мавзолей Абу-Бакра Каффаля Шаши
  • Медресе Муйи Муборак
  • Медресе Кукельдаш
  • Улица Навои
  • Сквер Амира Тимура
  • Площадь Независимости
  • Базар Чорсу

Описание экскурсии

Исламская архитектура и духовный центр Ташкента

Большую часть времени вы проведете в Старом городе — именно на площади Хаст Имам вы познакомитесь с мусульманским зодчеством и архитектурными школами Узбекистана. Возле мечетей Хазрети Имам и Тилла-Шейх, красивых минаретов и мавзолея Абу-Бакра Каффаля Шаши я расскажу об искусстве резьбы по дереву, восточных орнаментах и мозаичном декоре. Кроме того, вы узнаете о ценном манускрипте 7 века — Коране халифа Османа, хранящемся в медресе Муйи Муборак. А также увидите крупнейший в историческом центре средневековый медресе Кукельдаш, где поговорим о традициях религиозного обучения в Ташкенте и его сосуществовании с образованием светским.

Исторические места и современная часть города

Пройдя через улицу Навои, вы окажетесь уже в другом Ташкенте, где современные высотные здания контрастируют со старинными домами 19 века. Здесь я расскажу, как развивался город в важный для него период присоединения к Туркестанскому генерал-губернаторству. На прогулке по скверу Амира Тимура вы услышите о легендарном полководце, основавшем великую Империю Тимуридов. Мемориальный комплекс «Памяти жертв репрессий» и монумент «Мужество» позволят затронуть печальные страницы 20 века. А на площади Независимости с ухоженными парками, фонтанами и Аллеей славы речь пойдет о нынешних стремлениях, ценностях и чаяниях Узбекистана.

Вкусы и ароматы Ташкента

Любой узбекский город немыслим без аутентичных рынков — именно здесь можно полностью погрузиться в атмосферу и колорит традиционной жизни. Для этого я отведу вас на крупнейший базар Ташкента — Чорсу, где вы откроете всевозможные виды натуральных сухофруктов, орехов, сладостей, пряностей и, конечно, арбузов. Без дегустаций, само собой, не обойдется! Также в середине программы, по вашему желанию, сделаем перерыв на обед в заведении с настоящей национальной кухней, где едят местные жители. Если понадобится, я обязательно сориентирую вас в меню и расскажу, что непременно стоит попробовать (например, супы «лагман» и «шурпа», наш гастрономический символ — плов, всевозможные лепешки и слоеные пирожки «самса», манты и шашлыки и многое другое!)

Я с радостью поделюсь с вами полезными советами, подскажу отличные места для отдыха и дальнейшего исследования города и постараюсь сделать все, чтобы здесь вы почувствовали себя легко, свободно и комфортно!

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость (легковой автомобиль)
  • Экскурсию можно провести для большего количества участников, для группы больше 3 и до 6 человек стоимость составит $190
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Мы встретим вас в отеле и после экскурсии отвезем обратно (либо в аэропорт/на вокзал)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Асия
Асия — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2061 туриста
Уважаемые гости нашего солнечного Узбекистана! Меня зовут Асия, я родилась и выросла в нашей стране, впитала всю культуру гостеприимного узбекского народа и делюсь теперь всем этим в компании гидов-единомышленников с
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вами. Добро пожаловать в страну, манящую своими тайнами, куполами, минаретами, улыбками встречающих вас людей; гостеприимства, распахивающего двери в жизнь древнего Самарканда, священной Бухары и неприступной Хивы, ну и многоликого Ташкента. Мы ждем вас, чтобы погрузить в манящую историю этих прекрасных городов!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 114 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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7
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7
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Н
Волею бога отмены и переноса рейсов я оказалась в Ташкенте на 7 часов. Узнала буквально накануне и уж очень не хотелось сидеть в аэропорту. Нашла на сайте Асию, она моментально
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ответила сориентировала, рассказала как можно и вот уже в 6 утра меня в аэропорту встречают с табличкой невероятная Ольга и водитель Вадим. Пустой, просыпающийся, еще не жаркий Ташкент попал в самое сердце. Мы успели узнать о древней и не очень истории города, традициях и современности, прогулялись по зеленым скверам и это было одновременно очень познавательно и очень душевно. хочется вернутся, чтобы посетить и музеи и Диснейленд и зоопарк и увидеть фонтаны в сити и отведать узбекской кухни не только на завтрак. Спасибо!

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Инна
Огромное спасибо гиду Светлане за этот день! Для меня это эталон гида.
Само утро у нас началось так себе, ночной бессоный перелет, хмурое утро, холодно. Встретились мы со Светланой в 9
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утра в максимально неподходящем для экскурсии состоянии. Кстати первый час мерзли все дружно и даже не хотелось выходить из авто)). Но успокоив зубную дробь,начали внимательнее вслушиваться в рассказ и все отошло на второй план). Выглянуло солнце, город заискрился всеми красками, а Светлана подробно и интересно рассказывала нам чуть ли не про каждый камень). В итоге все так увлеклись, что вместо 5 часов прогуляли 6,5 и это при том, что мы не отвлекались на обед. Я правда не ожидала, что Ташкент мне настолько понравится. А там есть все: исторические памятники, современная архитектура, прекрасные парки, много зелени, очень чисто! Ну а рынок Чорсу это просто любовь)). Если бы было больше времени, но обязательно пошли бы в театр.
Мы очень благодарны Светлане, что она именно так преподнесла нам город!

Огромное спасибо гиду Светлане за этот день! Для меня это эталон гида.
Огромное спасибо гиду Светлане за этот день! Для меня это эталон гида.
Огромное спасибо гиду Светлане за этот день! Для меня это эталон гида.
Огромное спасибо гиду Светлане за этот день! Для меня это эталон гида.
Огромное спасибо гиду Светлане за этот день! Для меня это эталон гида.
Огромное спасибо гиду Светлане за этот день! Для меня это эталон гида.
Огромное спасибо гиду Светлане за этот день! Для меня это эталон гида.
Огромное спасибо гиду Светлане за этот день! Для меня это эталон гида.+2
Огромное спасибо гиду Светлане за этот день! Для меня это эталон гида.
Огромное спасибо гиду Светлане за этот день! Для меня это эталон гида.
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Анна
У меня была пересадка в Ташкенте, мне не хотелось сидеть без дела. Я решила взять экскурсию по Ташкенту, учитывая, что в Узбекистане я не была и мне хотелось составить мнение
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о стране, ее культуре, традициях и ценностях. У меня была гид Наталья, человек влюбленный в свою работу♥️ Маршрут был составлен очень комфортно и с учетом моих пожеланий, в это время не сезон и очень жарко, но мы посмотрели всё, что было запланировано. Теперь мне хочется приехать и попутешествовать по этой солнечной стране. Спасибо, Наташе, за классные впечатления, новые знания и прекрасные фото!!!

У меня была пересадка в Ташкенте, мне не хотелось сидеть без дела. Я решила взять экскурсию
У меня была пересадка в Ташкенте, мне не хотелось сидеть без дела. Я решила взять экскурсию
У меня была пересадка в Ташкенте, мне не хотелось сидеть без дела. Я решила взять экскурсию
У меня была пересадка в Ташкенте, мне не хотелось сидеть без дела. Я решила взять экскурсию
У меня была пересадка в Ташкенте, мне не хотелось сидеть без дела. Я решила взять экскурсию
У меня была пересадка в Ташкенте, мне не хотелось сидеть без дела. Я решила взять экскурсию
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Е
Мы прилетели в Узбекистан с подругами на три дня. И на третий день запланировали экскурсию по Ташкенту. Гид Оксана встретила нас от гостиницы с подругами как старшая сестра. Приветливо узнала
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как у нас дела, услышала, что мы хотим экскурсию не перегруженную информацией. Отвезла нас и в магазин, и на рынок, как мы попросили. Показала нам интересные места в Ташкенте.
В общем весь день прошел очень легко, весело и непринужденно!

Спасибо Оксане за приветливость, вежливость и интересную подачу информации. Мы очень много узнали о традициях Узбекистана и классно провели последний день!
Бонусом стал вкусный обед, по рекомендации Оксаны.

Мы прилетели в Узбекистан с подругами на три дня. И на третий день запланировали экскурсию по
Мы прилетели в Узбекистан с подругами на три дня. И на третий день запланировали экскурсию по
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Инна
Великолепная экскурсия! Гид Равшан очень интересно рассказывает и завлекает в экскурсию. Отличный маршрут, колоритный и современный одновременно, как и сам Ташкент. За 5 часов не устаешь, а наоборот хочется продолжать. Комфортный автобус и прекрасный водитель. Спасибо огромное за такое приятное знакомство с городом!
Великолепная экскурсия! Гид Равшан очень интересно рассказывает и завлекает в экскурсию. Отличный маршрут, колоритный и современный
Великолепная экскурсия! Гид Равшан очень интересно рассказывает и завлекает в экскурсию. Отличный маршрут, колоритный и современный
Великолепная экскурсия! Гид Равшан очень интересно рассказывает и завлекает в экскурсию. Отличный маршрут, колоритный и современный
Великолепная экскурсия! Гид Равшан очень интересно рассказывает и завлекает в экскурсию. Отличный маршрут, колоритный и современный
Великолепная экскурсия! Гид Равшан очень интересно рассказывает и завлекает в экскурсию. Отличный маршрут, колоритный и современный
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Алла
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Равшану и водителю Ильфату!! Отличный маршрут, слаженная работа, интересные рассказы и эмоциональное общение!! Учитывая, что я была с тремя детьми - 4,7 и 9
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лет, за 6 с лишним часов экскурсии они практически не устали, потому что все было интересно, а Равшан сумел найти подход к детям!
Однозначно рекомендую, обязательно к посещению, а Главное - ещё один кирпичик знаний в голове;))

Ещё раз спасибо!

Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Равшану и водителю Ильфату!! Отличный маршрут, слаженная работа, интересные рассказы
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Равшану и водителю Ильфату!! Отличный маршрут, слаженная работа, интересные рассказы
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