Добро пожаловать в солнечный Ташкент. Со мной вы отправитесь на прогулку по улочкам и познакомитесь с историей города. Ташкент — это настоящий микс истории и современности. Здесь есть современные постройки и старинные мечети. Это все вы увидите на моей экскурсии.
Ближайшие даты:
10
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даты
Что вас ожидает:
- Комплекс Хаст Имам
- Медресе Кукельдаш
- Мечеть Минор
- Музей прикладного искусства и ремесленничества
- Мемориальный комплекс «Мужество»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: Ташкент — столица Узбекистана, оживленный современный мегаполис, один из старейших городов Великого Шелкового Пути. За несколько часов вы окунетесь в колорит нового и старого Ташкента, познаете вкус знаменитого плова, а также сможете посетить достопримечательности — от мечетей и медресе до современной архитектуры.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Личные расходы
- Входные билеты
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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