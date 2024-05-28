С Светлана Все краски Ташкента - магия столицы Очень приятное впечатление. Гид -молодец. Сразу на рынок за клубникой и абрикосами. Хорошо составлен маршрут. Не попали в пробки, комфортно в машине, хорошая подача информации, грамотно и разумно. Спасибо

А Анна Все краски Ташкента - магия столицы Все прошло супер! 9 мая в День Победы мы были на экскурсии по Ташкенту. Прошло все как в сказке, супер гид, супер локации и прекрасные люди. Спасибо за организацию и проведения экскурсии и поаздника. Всем спасибо большое!

Е Елена Все краски Ташкента - магия столицы Бал насыщенный день. Увидели все, что запланировали, спасибо гиду Бахадыру. Интересно познавательно. Везде нас сопровождал и даже отвез на вокзал.

O Olga Ташкент: старый город и современная архитектура читать дальше if you have other activities booked. Our meeting time was 12.30 but we didn't get on the lift until 1.10 then there was a long queue for the summit. We didn't need to rush though as despite the app saying about strict entry times for the Louvre visit, nobody seemed bothered when we got there. The Louvre is huge and you need a lot of time to fully appreciate it, long queue for Mona Lisa. We did the cruise at night and again there was a long queue but it was well worth seeing the tower lit up at night as it is spectacular! Our guide Victoria met us on time and was friendly, knowledgeable and helpful throughout the trip. Bear in mind timings

W William Ташкент: старый город и современная архитектура читать дальше us first in line to enter the eiffel tower. The summit was an Excellent experience.. Our tour guide keira was very nice and fun and very helpful. Tickets to the boat cruise were usable any day which added a lot of flexibility. Overall this is a great option if you want to do three main highlights in Paris in a short time, I recommend it. The meeting point at the cafe allowed us to have breakfast and coffee before starting day. The early start made