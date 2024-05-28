Индивидуальная
Ташкент: История и современность в одном маршруте
Ташкент ждет вас: от Государственного музея до медресе и базара Чорсу, впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
28 мар в 09:00
29 мар в 09:00
$159 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Все краски Ташкента - магия столицы: индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в солнечный Ташкент! Погуляйте по улочкам города, узнайте его историю и насладитесь колоритом старинных и современных достопримечательностей
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
28 мар в 09:00
$99 за всё до 4 чел.
Групповая
Групповой тур по Ташкенту
Начало: Парк Бобура
Расписание: По договорённости.
Завтра в 09:00
28 мар в 09:00
$70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана28 мая 2024Очень приятное впечатление. Гид -молодец. Сразу на рынок за клубникой и абрикосами. Хорошо составлен маршрут. Не попали в пробки, комфортно в машине, хорошая подача информации, грамотно и разумно. Спасибо
- ААнна9 мая 2024Все прошло супер! 9 мая в День Победы мы были на экскурсии по Ташкенту. Прошло все как в сказке, супер гид, супер локации и прекрасные люди. Спасибо за организацию и проведения экскурсии и поаздника. Всем спасибо большое!
- ЕЕлена25 апреля 2024Бал насыщенный день. Увидели все, что запланировали, спасибо гиду Бахадыру. Интересно познавательно. Везде нас сопровождал и даже отвез на вокзал.
- OOlga1 февраля 2023Our guide Victoria met us on time and was friendly, knowledgeable and helpful throughout the trip. Bear in mind timings
- WWilliam29 января 2023The meeting point at the cafe allowed us to have breakfast and coffee before starting day. The early start made
- MMaria12 января 2023We went on the 8:45 tour. Great experience. We thougt it was a bit much to se in one day
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Государственный музей прикладного искусства»
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