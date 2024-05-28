Государственный музей прикладного искусства – экскурсии в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Государственный музей прикладного искусства» в Ташкенте на русском языке, цены от $70. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Ташкент: старый город и современная архитектура
Пешая
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Ташкент: История и современность в одном маршруте
Ташкент ждет вас: от Государственного музея до медресе и базара Чорсу, впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
28 мар в 09:00
29 мар в 09:00
$159 за человека
Все краски Ташкента - магия столицы
На машине
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Все краски Ташкента - магия столицы: индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в солнечный Ташкент! Погуляйте по улочкам города, узнайте его историю и насладитесь колоритом старинных и современных достопримечательностей
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
28 мар в 09:00
$99 за всё до 4 чел.
Групповой тур по Ташкенту
Пешая
На автобусе
6 часов
Групповая
Групповой тур по Ташкенту
Начало: Парк Бобура
Расписание: По договорённости.
Завтра в 09:00
28 мар в 09:00
$70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Все краски Ташкента - магия столицы
    Очень приятное впечатление. Гид -молодец. Сразу на рынок за клубникой и абрикосами. Хорошо составлен маршрут. Не попали в пробки, комфортно в машине, хорошая подача информации, грамотно и разумно. Спасибо
  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Все краски Ташкента - магия столицы
    Все прошло супер! 9 мая в День Победы мы были на экскурсии по Ташкенту. Прошло все как в сказке, супер гид, супер локации и прекрасные люди. Спасибо за организацию и проведения экскурсии и поаздника. Всем спасибо большое!
  • Е
    Елена
    25 апреля 2024
    Все краски Ташкента - магия столицы
    Бал насыщенный день. Увидели все, что запланировали, спасибо гиду Бахадыру. Интересно познавательно. Везде нас сопровождал и даже отвез на вокзал.
  • O
    Olga
    1 февраля 2023
    Ташкент: старый город и современная архитектура
    Our guide Victoria met us on time and was friendly, knowledgeable and helpful throughout the trip. Bear in mind timings
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    if you have other activities booked. Our meeting time was 12.30 but we didn't get on the lift until 1.10 then there was a long queue for the summit. We didn't need to rush though as despite the app saying about strict entry times for the Louvre visit, nobody seemed bothered when we got there. The Louvre is huge and you need a lot of time to fully appreciate it, long queue for Mona Lisa. We did the cruise at night and again there was a long queue but it was well worth seeing the tower lit up at night as it is spectacular!

  • W
    William
    29 января 2023
    Ташкент: старый город и современная архитектура
    The meeting point at the cafe allowed us to have breakfast and coffee before starting day. The early start made
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    us first in line to enter the eiffel tower. The summit was an Excellent experience.. Our tour guide keira was very nice and fun and very helpful. Tickets to the boat cruise were usable any day which added a lot of flexibility. Overall this is a great option if you want to do three main highlights in Paris in a short time, I recommend it.

  • M
    Maria
    12 января 2023
    Ташкент: старый город и современная архитектура
    We went on the 8:45 tour. Great experience. We thougt it was a bit much to se in one day
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    (2 adults and 5 children) so it was great that the ticket for the boattrip was flexible, so it could be used another day. Wonderful helpful guides. Thank you a lot

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Государственный музей прикладного искусства»

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Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в марте 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Государственный музей прикладного искусства" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 159. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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