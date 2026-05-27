Это путешествие, в котором узбекская кухня раскроется постепенно: шум и краски восточного базара, путь к горам и чайхана с видом на вершины. Вместе мы выберем свежие продукты, а затем под руководством ошпаза вы сделаете традиционные блюда. В финале — застолье, где всё приготовленное окажется на общем дастархане.
Описание мастер-класса
8:00–12:00 — выезд из Ташкента и путь к месту мастер-класса
В дороге сделаем несколько остановок:
- рынок — поторгуемся и купим всё необходимое
- Институт Солнца (по желанию)
- канатная дорога Чиноркент (по желанию)
12:00 — начало программы в чайхане с видом на горы
Мастер-класс пройдёт на территории мечети Хазрат Али Бува или в посёлке Бричмула.
Вам предложат зелёный чай, лепёшкки и сухофрукты — познакомимся, обсудим меню и распределимся по командам. У каждой — своё блюдо и свои задачи:
- команда «Плов» — готовит зирвак в казане и учится правильно закладывать рис
- команда «Шурпа/дамляма» — варит наваристые супы и готовит тушёные блюда
- команда «Лагман» — вытягивает домашнюю лапшу
- команда «Плов из гречки» — осваивает ферганский вариант блюда
Ошпаз (повар) объяснит каждый шаг — от специй до температурного режима, а готовить вы будете сами.
После приготовления — совместная трапеза
Все блюда вынесем на общий дастархан — стол. Будем общаться и говорить о традициях узбекского застолья.
16:00–17:30 — обратная дорога в Ташкент
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, продукты для мастер-класса, обед
- Дополнительные расходы — по желанию: Института Солнца — 60 000 сум (~$5) за чел., канатная дорога — 120 000 сум (~$10) за чел.
- Оставшиеся блюда можно положить в контейнер и унести с собой
- Рецепты блюд, которые вы готовили, я пришлю вам на следующий день после экскурсии
- С вами буду я и профессиональный ошпаз
ежедневно в 08:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$98
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Амира Темура
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваш гид в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 57 туристов
Я не просто гид — я проводник в мир тайн Чарвака и Чимгана. Вот почему путешественники выбирают мои туры: — профессионализм: много лет вожу группы по Узбекистану — образование: гид-экскурсовод. Могу объяснить, почему
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии на «Мастер-класс по узбекской кухне - в горах (из Ташкента)»
Индивидуальная
Лучший выборТашкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Увидеть исторические и новейшие районы города, оценить местную кухню и побывать на базаре
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
от $135 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Лучший выборГоры Чимгана и изумрудный Чарвак - из Ташкента
Из Ташкента в Чимганские горы и Чарвакское водохранилище: лёгкий треккинг, канатная дорога и отдых у воды. Потрясающие виды и чистый воздух
Начало: У метро «Ташкент»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
Сегодня в 08:00
30 мая в 08:00
$65 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента
Институт Солнца, Чарвакское водохранилище, курорты Амирсой и Чимган - за 1 день
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
$131 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в музее плова
Окунитесь в атмосферу вечернего Ташкента, прогуляйтесь по его историческим и современным местам, а затем насладитесь ужином в музее плова
Завтра в 17:00
29 мая в 17:00
$123 за всё до 3 чел.
$98 за человека