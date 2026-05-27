Это путешествие, в котором узбекская кухня раскроется постепенно: шум и краски восточного базара, путь к горам и чайхана с видом на вершины. Вместе мы выберем свежие продукты, а затем под руководством ошпаза вы сделаете традиционные блюда. В финале — застолье, где всё приготовленное окажется на общем дастархане.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Ташкенте

Описание мастер-класса

8:00–12:00 — выезд из Ташкента и путь к месту мастер-класса

В дороге сделаем несколько остановок:

рынок — поторгуемся и купим всё необходимое

Институт Солнца (по желанию)

канатная дорога Чиноркент (по желанию)

12:00 — начало программы в чайхане с видом на горы

Мастер-класс пройдёт на территории мечети Хазрат Али Бува или в посёлке Бричмула.

Вам предложат зелёный чай, лепёшкки и сухофрукты — познакомимся, обсудим меню и распределимся по командам. У каждой — своё блюдо и свои задачи:

команда «Плов» — готовит зирвак в казане и учится правильно закладывать рис

Ошпаз (повар) объяснит каждый шаг — от специй до температурного режима, а готовить вы будете сами.

После приготовления — совместная трапеза

Все блюда вынесем на общий дастархан — стол. Будем общаться и говорить о традициях узбекского застолья.

16:00–17:30 — обратная дорога в Ташкент

Организационные детали