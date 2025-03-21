В Самарканд и Шахрисабз из Ташкента на машине с экскурсией 1 день

Приглашаем вас на увлекательное путешествие в два древних города, чья история неразрывно связана с именем великого полководца Амира Темура. Эти места подарят вам незабываемые впечатления и раскроют тайны восточной культуры. Маршрут:

Ташкент → Самарканд → Шахрисабз → Ташкент Самарканд — столица Тамерлана и восточная сказка

Самарканд, город с историей более 2700 лет, удивит вас своими шедеврами архитектуры и богатым культурным наследием.

Мы посетим мавзолей Гур Эмир, где покоится Амир Темур.

Прогуляемся по знаменитой площади Регистан, где вас ждут величественные медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Вы узнаете об истории этого ансамбля, значении его названия и сделаете незабываемые фотографии.

Наш маршрут позволит вам почувствовать душу города и его удивительную атмосферу.

Шахрисабз — родина Тамерлана и один из древнейших городов Центральной Азии

Преодолев живописный горный перевал Тахта Карача, мы окажемся в Шахрисабзе, основанном более 2500 лет назад.

Вы увидите руины дворца Ак-Сарай, где на портале высечены слова Тамерлана: «Если сомневаешься в моем величии, посмотри на мои творения».

Посетите мечеть Кок-Гумбаз с гигантским голубым куполом и мавзолей шейха Куляла, где покоятся отец Амира Темура и его духовный наставник.

Мы расскажем о мемориальном комплексе Дорус-Саодат, где покоятся сыновья Темура. Здесь же расположен склеп, предназначенный для самого полководца, но так и оставшийся пустым.

Местная кухня.

После осмотра архитектурных достопримечательностей вас ждёт знакомство с национальной кухней Шахрисабза. Вы узнаете, что такое тандыр-гушт, умакай-джиз, чалоп, и сможете попробовать эти блюда по желанию. Подарите себе день, наполненный историей, великолепием восточной архитектуры и колоритом древних городов. Забронируйте экскурсию заранее! Важная информация: