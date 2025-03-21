В Самарканд и Шахрисабз из Ташкента на машине с экскурсией 1 день

Приглашаем вас за один день посетить две жемчужины Востока — Самарканд и Шахрисабз, отправившись в увлекательное путешествие из Ташкента.
Вы насладитесь историей, культурой и шедеврами архитектуры, ощутите свежесть горного воздуха и откроете для себя традиции двух главных городов Тамерлана. Это уникальная возможность окунуться в атмосферу древних городов и создать яркие воспоминания!
Вы насладитесь историей, культурой и шедеврами архитектуры, ощутите свежесть горного воздуха и откроете для себя традиции двух главных городов Тамерлана. Это уникальная возможность окунуться в атмосферу древних городов и создать яркие воспоминания!
Описание экскурсии
Приглашаем вас на увлекательное путешествие в два древних города, чья история неразрывно связана с именем великого полководца Амира Темура. Эти места подарят вам незабываемые впечатления и раскроют тайны восточной культуры. Маршрут:
Ташкент → Самарканд → Шахрисабз → Ташкент Самарканд — столица Тамерлана и восточная сказка
Самарканд, город с историей более 2700 лет, удивит вас своими шедеврами архитектуры и богатым культурным наследием.
- Мы посетим мавзолей Гур Эмир, где покоится Амир Темур.
- Прогуляемся по знаменитой площади Регистан, где вас ждут величественные медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Вы узнаете об истории этого ансамбля, значении его названия и сделаете незабываемые фотографии.
- Наш маршрут позволит вам почувствовать душу города и его удивительную атмосферу.
Шахрисабз — родина Тамерлана и один из древнейших городов Центральной Азии
Преодолев живописный горный перевал Тахта Карача, мы окажемся в Шахрисабзе, основанном более 2500 лет назад.
- Вы увидите руины дворца Ак-Сарай, где на портале высечены слова Тамерлана: «Если сомневаешься в моем величии, посмотри на мои творения».
- Посетите мечеть Кок-Гумбаз с гигантским голубым куполом и мавзолей шейха Куляла, где покоятся отец Амира Темура и его духовный наставник.
- Мы расскажем о мемориальном комплексе Дорус-Саодат, где покоятся сыновья Темура. Здесь же расположен склеп, предназначенный для самого полководца, но так и оставшийся пустым.
- Местная кухня.
После осмотра архитектурных достопримечательностей вас ждёт знакомство с национальной кухней Шахрисабза. Вы узнаете, что такое тандыр-гушт, умакай-джиз, чалоп, и сможете попробовать эти блюда по желанию. Подарите себе день, наполненный историей, великолепием восточной архитектуры и колоритом древних городов. Забронируйте экскурсию заранее! Важная информация:
- Входные билеты, питание и дополнительные расходы не включены в стоимость экскурсии.
- По маршруту доступны пункты питания, магазины одежды и сувениров.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самарканд:
- Мавзолей Гур Эмир - усыпальница Амира Темура
- Площадь Регистан
- Шахрисабз:
- Горный перевал Тахта Карача (живописный маршрут)
- Дворец Ак-Сарай - руины дворца Тамерлана
- Мечеть Кок-Гумбаз - мечеть с гигантским голубым куполом
- Мавзолей шейха Куляла - место захоронения отца и духовного наставника Амира Темура
- Мемориальный комплекс Дорус-Саодат
Что включено
- Услуга гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание и напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В 07 00 - 08 00 выезд из Ташкента в Самарканд, далее в Шахрисабз. Поездка длительная, необходим хороший отдых
- Входные билеты, питание, и другие расходы не входят в тур
- Питание, напитки, одежда при необходимости есть везде
- Возвращение в Ташкент к 21 00 - 22 00ч
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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