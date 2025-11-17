Хотите на день вырваться из шумного города и оказаться среди горных пейзажей, альпийских лугов и чистейшего воздуха? Приглашаю вас в увлекательную поездку из Ташкента в Западный Тянь-Шань — в самое сердце дикой природы, где можно по-настоящему отдохнуть душой. Вас ждёт путешествие на край облаков.
Описание экскурсииОт города до облаков: день, в который вмещается целый Узбекистан Хотите увидеть Узбекистан не как турист, а как настоящий исследователь Приглашаю вас в уникальное автопутешествие с личным гидом — от урбанистического Ташкента до природных и исторических сокровищ Западного Тянь-Шаня. Всё в один насыщенный день!:
- Я — ваш персональный гид и водитель, встречу вас в удобном месте в Ташкенте, и мы отправимся на моем комфортном авто в горы.
- В дороге вас ждет не только живописный маршрут, но и интересные рассказы о местной культуре, природе и истории региона.
- Мы побываем в самых красивых местах: Чимган, Угам-Чаткальский национальный парк, озеро Урму или Небесные поляны (в зависимости от сезона и ваших пожеланий).
- Остановимся на лучших смотровых площадках для фото и пикника.
- По желанию — обед в горной чайхане или на свежем воздухе. Маршрут нашего путешествия: Приглашаю вас в путешествие, где за несколько часов вы увидите, как меняется лицо Узбекистана — от католического собора и солнечных лабораторий до ледниковых вершин и петроглифов времён каменного века.
- Мы начнём в Ташкенте — у польского костёла, бывшего авиационного завода, в парке «Новый Узбекистан» Вы увидите, как прошлое и будущее уживаются в одном городе.
- А затем — дорога в горы. Я везу вас через холмы, ущелья и чайханы к Большому Чимгану, где начинается настоящий Тянь-Шань. Нас ждёт подъём на канатке, прогулка по краю обрыва, взгляды, от которых захватывает дух.
- Мы искупаемся на диком пляже «Робинзон», пообедаем с видом на бирюзовый Чарвак и (по желанию) поднимемся в небо на параплане или пройдём по старинной тропе в Бурчмулле, горном посёлке, затерянном во времени.
• Финал — древние петроглифы и платаны, которым более 850 лет. Здесь можно молчать — и всё будет сказано. Важная информация:
- Поездка займет целый день: туда и обратно с множеством остановок.
- Подходит для небольших компаний до 4 человек.
По предварительной записи. Лучше бронировать за 2–3 дня вперёд, особенно в выходные и праздничные дни.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В Ташкенте:
- Польский католический собор - редкий архитектурный памятник и историческая память польской диаспоры
- Бывший авиационный завод - закрытая в прошлом зона с промышленной историей СССР
- Парк «Новый Узбекистан» - современный символ новой государственности и культурной идентичности
- Олимпийский комплекс - амбициозный спортивный проект международного уровня
- В Западном Тянь-Шане:
- Канатная дорога в Чимгане - подъём в горы с потрясающими видами
- Пик Большой Чимган - панорама с высоты до 2 299 метров, свежий воздух и простор
- Чарвакское водохранилище - «горное море» Узбекистана, бирюзовая вода среди гор
- Дикий пляж «Робинзон» - уединённое место для купания, отдыха и фото
- Бричмула (Золотой посёлок) - живописное и атмосферное горное село с легендами и древними традициями
- Петроглифы (40 000 - 100 000 лет до н. э.) - наскальные рисунки древних людей
- 850-летние платаны - священные деревья, пережившие века
- Катание на водном катере (по желанию)
- Полет на параплане (по погоде и желанию) - незабываемый опыт парения над горами и водой
Что включено
- Полное сопровождение гида
- Передвижение на автомобиле
- Остановки для фото, прогулок, исторических рассказов
- Организация всего маршрута
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
- Параплан и катер, канатная дорога (опционально)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По предварительной записи. Лучше бронировать за 2–3 дня вперёд, особенно в выходные и праздничные дни.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Поездка займет целый день: туда и обратно с множеством остановок
- Подходит для небольших компаний до 4 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
