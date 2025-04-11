Окунитесь в завораживающую атмосферу ночного Ташкента, отправляясь в увлекательное путешествие по его историческим и культурным достопримечательностям. Вечером, когда город украшен огнями, вы откроете для себя столицу Узбекистана в новом свете, узнавая её богатую историю и культурное наследие.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание трансфер

Волшебство площади Хаст Имам

Ваше путешествие начнётся в самом сердце исторического Ташкента, на площади Хаст Имам. Здесь перед вами развернётся великолепное зрелище исламской архитектуры, сложившейся в течение веков. Вы узнаете о ключевых особенностях исламского зодчества, представленных различными школами Узбекистана, и увидите величественные мечети и минареты, характерные для этого региона.

Площадь Хаст Имам познакомит вас с техникой создания восточной мозаики и изящными узорами, а также с уникальными реликвиями, включая одну из древнейших сохранившихся рукописей Корана. Вас ждёт рассказ о светско-религиозных образовательных традициях, которые подчёркивают богатое культурное наследие Ташкента.

Очарование Старого города

Прогуливаясь по Старому городу, вы увидите здания позапрошлого века, просторные проспекты и исторические дома. На площади Амира Тимура вам расскажут о великом завоевателе и создателе империи Тимуридов, чьё влияние простиралось от Индии до Турции.

Вы также узнаете о событиях XIX-XX веков, в том числе о включении узбекских ханств в состав Российской империи. Это путешествие позволит вам глубже понять историческое развитие Ташкента.

Современность на площади Независимости

Экскурсия продолжится на площади Независимости, где гид расскажет о современных достижениях и стремлениях страны. Вы также увидите мемориальный комплекс «Памяти жертв репрессий» и монумент «Мужество», которые олицетворяют стойкость и единство узбекского народа в трудные периоды его истории.