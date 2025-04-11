Ночная экскурсия по Ташкенту с трансфером из отеля

Окунитесь в завораживающую атмосферу ночного Ташкента, отправляясь в увлекательное путешествие по его историческим и культурным достопримечательностям.

Вечером, когда город украшен огнями, вы откроете для себя столицу Узбекистана в новом свете, узнавая её богатую историю и культурное наследие.
Ночная экскурсия по Ташкенту с трансфером из отеля
Ночная экскурсия по Ташкенту с трансфером из отеля
Ночная экскурсия по Ташкенту с трансфером из отеля
Ближайшие даты:
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апр17
апр
Время начала: 17:00

Описание трансфер

Волшебство площади Хаст Имам

Ваше путешествие начнётся в самом сердце исторического Ташкента, на площади Хаст Имам. Здесь перед вами развернётся великолепное зрелище исламской архитектуры, сложившейся в течение веков. Вы узнаете о ключевых особенностях исламского зодчества, представленных различными школами Узбекистана, и увидите величественные мечети и минареты, характерные для этого региона.

Площадь Хаст Имам познакомит вас с техникой создания восточной мозаики и изящными узорами, а также с уникальными реликвиями, включая одну из древнейших сохранившихся рукописей Корана. Вас ждёт рассказ о светско-религиозных образовательных традициях, которые подчёркивают богатое культурное наследие Ташкента.

Очарование Старого города

Прогуливаясь по Старому городу, вы увидите здания позапрошлого века, просторные проспекты и исторические дома. На площади Амира Тимура вам расскажут о великом завоевателе и создателе империи Тимуридов, чьё влияние простиралось от Индии до Турции.

Вы также узнаете о событиях XIX-XX веков, в том числе о включении узбекских ханств в состав Российской империи. Это путешествие позволит вам глубже понять историческое развитие Ташкента.

Современность на площади Независимости

Экскурсия продолжится на площади Независимости, где гид расскажет о современных достижениях и стремлениях страны. Вы также увидите мемориальный комплекс «Памяти жертв репрессий» и монумент «Мужество», которые олицетворяют стойкость и единство узбекского народа в трудные периоды его истории.

Ежедневно в 17:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Хаст Имам
  • Старый город
  • Площадь Амира Тимура
  • Площадь Независимости
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Площадь Амира Тимура
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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