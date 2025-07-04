Ташкент в вечернее время преображается, открывая свои самые яркие грани. В этом туре вы увидите, как оживают огни набережной Анхора и древние стены комплекса Хазрати Имам.
Прогулка по Бродвею подарит ощущение динамики ночной жизни, а завершение на сквере Тамерлана позволит ощутить дыхание Востока.
Этот тур - возможность увидеть Ташкент с неожиданной стороны и насладиться его уникальной атмосферой
Прогулка по Бродвею подарит ощущение динамики ночной жизни, а завершение на сквере Тамерлана позволит ощутить дыхание Востока.
Этот тур - возможность увидеть Ташкент с неожиданной стороны и насладиться его уникальной атмосферой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Магия вечернего Ташкента
- 🕌 Исторические достопримечательности
- 🌉 Прогулка по набережной Анхора
- ✨ Оживленный Бродвей
- 🌟 Завораживающий сквер Тамерлана
Что можно увидеть
- Набережная Анхора
- Комплекс Хазрати Имам
- Бродвей
- Сквер Тамерлана
- Мечеть Минор
Описание экскурсии
Вечерний сити-тур по Ташкенту
Продолжительность: 4 часа
Время: 19:00 - 23:00
Погрузитесь в волшебную атмосферу вечернего Ташкента и откройте для себя город с новой, завораживающей стороны! Во время нашего 4-часового тура вы посетите самые яркие и атмосферные места, которые оживают с наступлением темноты.
Важная информация
Дорогие гости! Мы благодарим вас за выбор нашего вечернего тура по Ташкенту. Чтобы ваше путешествие прошло комфортно и увлекательно, пожалуйста, ознакомьтесь с важной информацией:
- Время и место встречи: Сбор группы в 19:00 в удобном для вас месте.
- Транспорт: Трансфер на протяжении всего тура осуществляется на комфортабельном автомобиле.
- Обувь: Учитывая, что мы будем много ходить пешком, рекомендуем надеть удобную спортивную или casual обувь.
- Питание: В стоимость тура не включено питание и напитки.
- Безопасность: Наш опытный гид будет сопровождать группу на протяжении всего маршрута.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя вечерний Ташкент, полный жизни и ярких эмоций!
Каждый день в 19:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монумент мужества
- Набережная канала Анхор
- Мечеть Минор
- Комплекс Хазрати Имам
- Центр исламской цивилизации
- Площадь Независимости
- Ташкентские куранты
- Бродвей
Что включено
- Транспортное обслуживание на протяжении всего тура
- Профессиональное экскурсионное обслуживание
- Посещение основных объектов программы
- Организация трансфера в отель
Что не входит в цену
- Расходы на еду и напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы встретим вас в удобном для вас месте
Завершение: Мы отвезём вас в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 19:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Дорогие гости! Благодарим вас за бронирование нашего вечернего тура по Ташкенту. Чтобы ваше путешествие прошло максимально комфортно и увлекательно, ознакомьтесь, пожалуйста, со следующей важной информацией:
- Время и место встречи: сбор группы в 19:00 в удобном для вас месте
- Транспорт: трансфер на протяжении всего тура осуществляется на комфортабельном автомобиле
- Обувь: учитывая, что мы будем много ходить пешком, рекомендуем надеть удобную спортивную или casual обувь
- Питание: в стоимость тура не включено питание и напитки
- Безопасность: наш опытный гид будет сопровождать группу на протяжении всего маршрута
- Способы оплаты:
- Перевод на узбекскую карту в сумах
- Оплата наличными при встрече с гидом перед началом тура в любой валюте
- Перевод на российскую карту в рублях
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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