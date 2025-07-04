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Вечерний сити-тур по Ташкенту

Позвольте Ташкенту очаровать вас в вечернем туре! Насладитесь мерцающими огнями и историческими местами столицы Узбекистана. Это будет незабываемо
Ташкент в вечернее время преображается, открывая свои самые яркие грани. В этом туре вы увидите, как оживают огни набережной Анхора и древние стены комплекса Хазрати Имам.

Прогулка по Бродвею подарит ощущение динамики ночной жизни, а завершение на сквере Тамерлана позволит ощутить дыхание Востока.

Этот тур - возможность увидеть Ташкент с неожиданной стороны и насладиться его уникальной атмосферой

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Магия вечернего Ташкента
  • 🕌 Исторические достопримечательности
  • 🌉 Прогулка по набережной Анхора
  • ✨ Оживленный Бродвей
  • 🌟 Завораживающий сквер Тамерлана
Вечерний сити-тур по Ташкенту
Вечерний сити-тур по Ташкенту
Вечерний сити-тур по Ташкенту
Ближайшие даты:
4
июл5
июл6
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июл
Время начала: 19:00

Что можно увидеть

  • Набережная Анхора
  • Комплекс Хазрати Имам
  • Бродвей
  • Сквер Тамерлана
  • Мечеть Минор

Описание экскурсии

Вечерний сити-тур по Ташкенту

Продолжительность: 4 часа

Время: 19:00 - 23:00

Погрузитесь в волшебную атмосферу вечернего Ташкента и откройте для себя город с новой, завораживающей стороны! Во время нашего 4-часового тура вы посетите самые яркие и атмосферные места, которые оживают с наступлением темноты.

Важная информация

Дорогие гости! Мы благодарим вас за выбор нашего вечернего тура по Ташкенту. Чтобы ваше путешествие прошло комфортно и увлекательно, пожалуйста, ознакомьтесь с важной информацией:

  • Время и место встречи: Сбор группы в 19:00 в удобном для вас месте.
  • Транспорт: Трансфер на протяжении всего тура осуществляется на комфортабельном автомобиле.
  • Обувь: Учитывая, что мы будем много ходить пешком, рекомендуем надеть удобную спортивную или casual обувь.
  • Питание: В стоимость тура не включено питание и напитки.
  • Безопасность: Наш опытный гид будет сопровождать группу на протяжении всего маршрута.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя вечерний Ташкент, полный жизни и ярких эмоций!

Каждый день в 19:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монумент мужества
  • Набережная канала Анхор
  • Мечеть Минор
  • Комплекс Хазрати Имам
  • Центр исламской цивилизации
  • Площадь Независимости
  • Ташкентские куранты
  • Бродвей
Что включено
  • Транспортное обслуживание на протяжении всего тура
  • Профессиональное экскурсионное обслуживание
  • Посещение основных объектов программы
  • Организация трансфера в отель
Что не входит в цену
  • Расходы на еду и напитки
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы встретим вас в удобном для вас месте
Завершение: Мы отвезём вас в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 19:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Дорогие гости! Благодарим вас за бронирование нашего вечернего тура по Ташкенту. Чтобы ваше путешествие прошло максимально комфортно и увлекательно, ознакомьтесь, пожалуйста, со следующей важной информацией:
  • Время и место встречи: сбор группы в 19:00 в удобном для вас месте
  • Транспорт: трансфер на протяжении всего тура осуществляется на комфортабельном автомобиле
  • Обувь: учитывая, что мы будем много ходить пешком, рекомендуем надеть удобную спортивную или casual обувь
  • Питание: в стоимость тура не включено питание и напитки
  • Безопасность: наш опытный гид будет сопровождать группу на протяжении всего маршрута
  • Способы оплаты:
  • Перевод на узбекскую карту в сумах
  • Оплата наличными при встрече с гидом перед началом тура в любой валюте
  • Перевод на российскую карту в рублях
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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