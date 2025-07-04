Ташкент в вечернее время преображается, открывая свои самые яркие грани. В этом туре вы увидите, как оживают огни набережной Анхора и древние стены комплекса Хазрати Имам. Прогулка по Бродвею подарит ощущение динамики ночной жизни, а завершение на сквере Тамерлана позволит ощутить дыхание Востока. Этот тур - возможность увидеть Ташкент с неожиданной стороны и насладиться его уникальной атмосферой

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Описание экскурсии

Вечерний сити-тур по Ташкенту

Продолжительность: 4 часа

Время: 19:00 - 23:00

Погрузитесь в волшебную атмосферу вечернего Ташкента и откройте для себя город с новой, завораживающей стороны! Во время нашего 4-часового тура вы посетите самые яркие и атмосферные места, которые оживают с наступлением темноты.

Важная информация

Дорогие гости! Мы благодарим вас за выбор нашего вечернего тура по Ташкенту. Чтобы ваше путешествие прошло комфортно и увлекательно, пожалуйста, ознакомьтесь с важной информацией:

Время и место встречи: Сбор группы в 19:00 в удобном для вас месте.

Сбор группы в 19:00 в удобном для вас месте. Транспорт: Трансфер на протяжении всего тура осуществляется на комфортабельном автомобиле.

Трансфер на протяжении всего тура осуществляется на комфортабельном автомобиле. Обувь: Учитывая, что мы будем много ходить пешком, рекомендуем надеть удобную спортивную или casual обувь.

Учитывая, что мы будем много ходить пешком, рекомендуем надеть удобную спортивную или casual обувь. Питание: В стоимость тура не включено питание и напитки.

В стоимость тура не включено питание и напитки. Безопасность: Наш опытный гид будет сопровождать группу на протяжении всего маршрута.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя вечерний Ташкент, полный жизни и ярких эмоций!