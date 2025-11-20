По прибытии в Ташкент мы встретим вас в аэропорту и отвезём в гостиницу. После завтрака начнём знакомство со столицей. Посетим архитектурный комплекс Хаст-Имам, затем окунёмся в атмосферу восточного базара Чорсу.

На обед отправимся в ресторан «Беш Козон», где попробуем настоящий узбекский плов. Вечером прогуляемся по современному району Tashkent City, посетим торговый центр Tashkent City Mall и развлекательный парк Magic City. Завершим день ужином в ресторане.