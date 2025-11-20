Описание тура
Организационные детали
На летний период, возможно, понадобятся солнцезащитные очки. Виза не требуется.
Питание. В стоимость входят завтраки, обеды и 4 ужина. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Уровень сложности. Специальная физическая подготовка не требуется, однако в программе предусмотрены пешие прогулки по городам и горам.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Программа тура по дням
Знакомство с Ташкентом
По прибытии в Ташкент мы встретим вас в аэропорту и отвезём в гостиницу. После завтрака начнём знакомство со столицей. Посетим архитектурный комплекс Хаст-Имам, затем окунёмся в атмосферу восточного базара Чорсу.
На обед отправимся в ресторан «Беш Козон», где попробуем настоящий узбекский плов. Вечером прогуляемся по современному району Tashkent City, посетим торговый центр Tashkent City Mall и развлекательный парк Magic City. Завершим день ужином в ресторане.
Экскурсия по Самарканду
Утром отправимся в Самарканд. Дорога займёт около 4 часов, по пути остановимся на обед и попробуем знаменитую Джизакскую самсу. В Самарканде посетим легендарную площадь Регистан, полюбуемся мечетью Биби-Ханум и осмотрим мавзолей Гур-Эмир. Поужинаем в ресторане национальной кухни, после чего у вас будет свободное время для прогулок.
Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека и переезд в Бухару
После завтрака отправимся в один из самых красивых архитектурных ансамблей Самарканда — комплекс Шахи-Зинда. Затем посетим мавзолей Хазрати Данияра и обсерваторию Улугбека, где узнаем об открытиях великого астронома. После этого направимся в Бухару, дорога займёт около 3,5 часов. По прибытии заселимся в гостиницу и поужинаем.
Достопримечательности Бухары
Наше знакомство с Бухарой начнётся с крепости Арк — древней резиденции правителей. Затем осмотрим мавзолей Саманидов, посетим медресе Мир-Араб и величественный минарет Калян.
После обеда в традиционной чайхане отправимся на базар, а затем заглянем в Бухарский зиндан. Вечером у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки по городу.
Поездка в Нурату и ночь в юртовом лагере
После завтрака отправимся в Нурату, где остановимся в традиционном юртовом лагере. Прогуляемся по окрестностям, увидим родники и древнюю крепость Александра Македонского. После обеда желающие смогут прокатиться по пустыне на верблюдах (за дополнительную плату). Вечером нас ждёт ужин у костра в сопровождении узбекской музыки.
Озеро Айдаркуль и возвращение в Ташкент
Утром неспешно прогуляемся по берегу живописного озера Айдаркуль. Затем пообедаем в Джизаке и отправимся обратно в Ташкент. Дорога займёт около 4 часов. По прибытии у вас будет возможность самостоятельно прогуляться по городу или отдохнуть в отеле.
Горы Чимган, Чарвакское водохранилище и курорт «Амирсой»
После завтрака покинем город и отправимся в горы. Полюбуемся Чарвакским водохранилищем, посетим горнолыжный курорт «Амирсой» и прогуляемся в живописных Чимганских горах. После насыщенного дня вернёмся в Ташкент, а затем отвезём вас в аэропорт к вашему рейсу.
До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$895
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды, 4 ужина
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Ташкента и обратно
- Остальное питание
- Дополнительные развлечения: катание на верблюде, на лодке или на катере и др
- Чаевые водителю и гиду (из расчёта $2-3 в день с человека)