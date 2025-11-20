Мои заказы

Природа и исторические места Узбекистана: путешествие по древним городам и Чимганским горам

Прогуляться у озера Айдаркуль, переночевать в юртовом лагере и увидеть знаковые локации
Путешествие, наполненное восточным колоритом, древней историей и незабываемыми вкусами, ждёт вас! Мы прогуляемся по шумным базарам Ташкента, увидим величественные мечети и медресе Самарканда, окунёмся в атмосферу средневековой Бухары и почувствуем
дух кочевой жизни в юртовом лагере Нураты.

Ужин у костра под звуки узбекской музыки, прогулки по живописному берегу озера Айдаркуль и захватывающие виды Чимганских гор — присоединяйтесь к нам, и Узбекистан откроется перед вами во всём своём великолепии!

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

На летний период, возможно, понадобятся солнцезащитные очки. Виза не требуется.

Питание. В стоимость входят завтраки, обеды и 4 ужина. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Уровень сложности. Специальная физическая подготовка не требуется, однако в программе предусмотрены пешие прогулки по городам и горам.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ташкентом

По прибытии в Ташкент мы встретим вас в аэропорту и отвезём в гостиницу. После завтрака начнём знакомство со столицей. Посетим архитектурный комплекс Хаст-Имам, затем окунёмся в атмосферу восточного базара Чорсу.

На обед отправимся в ресторан «Беш Козон», где попробуем настоящий узбекский плов. Вечером прогуляемся по современному району Tashkent City, посетим торговый центр Tashkent City Mall и развлекательный парк Magic City. Завершим день ужином в ресторане.

2 день

Экскурсия по Самарканду

Утром отправимся в Самарканд. Дорога займёт около 4 часов, по пути остановимся на обед и попробуем знаменитую Джизакскую самсу. В Самарканде посетим легендарную площадь Регистан, полюбуемся мечетью Биби-Ханум и осмотрим мавзолей Гур-Эмир. Поужинаем в ресторане национальной кухни, после чего у вас будет свободное время для прогулок.

3 день

Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека и переезд в Бухару

После завтрака отправимся в один из самых красивых архитектурных ансамблей Самарканда — комплекс Шахи-Зинда. Затем посетим мавзолей Хазрати Данияра и обсерваторию Улугбека, где узнаем об открытиях великого астронома. После этого направимся в Бухару, дорога займёт около 3,5 часов. По прибытии заселимся в гостиницу и поужинаем.

4 день

Достопримечательности Бухары

Наше знакомство с Бухарой начнётся с крепости Арк — древней резиденции правителей. Затем осмотрим мавзолей Саманидов, посетим медресе Мир-Араб и величественный минарет Калян.

После обеда в традиционной чайхане отправимся на базар, а затем заглянем в Бухарский зиндан. Вечером у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки по городу.

5 день

Поездка в Нурату и ночь в юртовом лагере

После завтрака отправимся в Нурату, где остановимся в традиционном юртовом лагере. Прогуляемся по окрестностям, увидим родники и древнюю крепость Александра Македонского. После обеда желающие смогут прокатиться по пустыне на верблюдах (за дополнительную плату). Вечером нас ждёт ужин у костра в сопровождении узбекской музыки.

6 день

Озеро Айдаркуль и возвращение в Ташкент

Утром неспешно прогуляемся по берегу живописного озера Айдаркуль. Затем пообедаем в Джизаке и отправимся обратно в Ташкент. Дорога займёт около 4 часов. По прибытии у вас будет возможность самостоятельно прогуляться по городу или отдохнуть в отеле.

7 день

Горы Чимган, Чарвакское водохранилище и курорт «Амирсой»

После завтрака покинем город и отправимся в горы. Полюбуемся Чарвакским водохранилищем, посетим горнолыжный курорт «Амирсой» и прогуляемся в живописных Чимганских горах. После насыщенного дня вернёмся в Ташкент, а затем отвезём вас в аэропорт к вашему рейсу.

До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$895
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды, 4 ужина
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Ташкента и обратно
  • Остальное питание
  • Дополнительные развлечения: катание на верблюде, на лодке или на катере и др
  • Чаевые водителю и гиду (из расчёта $2-3 в день с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наргиза
Наргиза — ваша команда гидов в Ташкенте
Я Наргиза, живу в Ташкенте. Мне нравится исследовать мир и помогать другим открывать новые горизонты. Я горжусь своей страной и хочу, чтобы люди увидели ее красоту и богатое наследие. Я
люблю знакомиться с новыми людьми и делиться с ними историями. Мне нравится погружаться в прошлое и рассказывать о нем доступно и интересно. Я хочу, чтобы мои путешественники увозили с собой не просто фотографии, а настоящие эмоции и впечатления.

