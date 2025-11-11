Мои заказы

Узбекское трио: Ташкент, Самарканд и Бухара, экскурсии и мастер-класс

Исследовать мавзолей Гур-Эмир, научиться готовить бухарский плов и полюбоваться комплексом Ляби-Хауз
Приглашаем в тур-знакомство по главным достопримечательностям Ташкента, Самарканда и Бухары. Вы побываете на площади Хаст-Имам, где хранится всемирно известный Коран халифа Османа.

Увидите, как в столице сплетается древнее и современное, а
медресе и мечети соседствуют с небоскрёбами.

В Самарканде полюбуемся мечетью Биби-Ханум, крупнейшей в Средней Азии, поторгуемся на Сиабском базаре и полюбуемся игрой света на лазурной мозаике мавзолея Шахи-Зинда. В Бухаре вас ждёт экскурсия к мавзолею Саманидов, крепости Арк и мечети Магоки-Аттари. А ещё вы научитесь готовить бухарский вариант плова и узнаете кулинарные секреты местных хозяек.

Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя21
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Выбирайте одежду по погоде в зависимости от времени года. Девушкам при входе в мечети нужно будет покрыть голову платком.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Узбекистан

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Обратите внимание: стандартное заселение в отель — с 14:00. В случае раннего прилёта экскурсия начнется сразу после прибытия. Раннее заселение возможно за дополнительную плату.

Сегодня мы познакомимся со столицей. Осмотрим комплекс Хаст-Имам и монумент «Мужество», побываем на площади Амира Темура и площади Независимости.

В 13:00 — перерыв на обед и отдых. Гид порекомендует заведение, где можно попробовать лучшие блюда узбекской кухни.

После обеда продолжим исследовать город. Увидим театр оперы и балета имени Алишера Навои и Музей прикладного искусства, спустимся в метро и исследуем красиво украшенные станции. Полюбуемся белой мечетью Минор, погуляем по Старому городу и заглянем на базар «Чорсу», где можно попробовать национальные сладости и купить местные деликатесы.

Затем доставим вас в отель.

Вечером по желанию можно отправиться на семейную винодельню «Узум Ферма» (за доплату). Здесь проведут экскурсию, организуют дегустацию узбекских вин, а на территории винодельни можно прогуляться по экзотическим садам или поужинать в местном ресторане. Возможно размещение в гостиничных номерах (оплачивается отдельно).

2 день

Знакомство с Самаркандом

После завтрака в отеле соберем вещи и на поезде отправимся в Самарканд. Отправление в 8:23, прибытие в 10:36. Сегодня увидим мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан — жемчужину средневековой архитектуры, медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. После обеда осмотрим мечеть Биби-Ханум, самую большую в Средней Азии, посетим Сиабский базар в поисках сувениров, украшений и сладостей.

Полюбуемся мавзолеем Шахи-Зинда. На этом наша экскурсия завершена, отвезём вас в отель.

Вечером можно выбрать одно из занятий за доплату:

  • Кулинарный мастер-класс — приготовление плова, мантов, казан-кабоба, лепёшек в традиционном узбекском доме с дегустацией.
  • Мастер-класс по окраске шёлка — знакомство с древними традициями узбекских мастеров.
  • Посещение театра Эль Мероси — уникальное шоу исторических костюмов, отражающее разные эпохи Самарканда.
  • Дегустация вин с экскурсией по винному музею.
  • Посещение галереи «Счастливая птица» Елены Ладик с узбекскими коврами ручной работы, одеждой в национальном стиле, расписной керамикой и старинными украшениями.
3 день

Свободное время в Самарканде и переезд в Бухару

Позавтракаем и выселимся из отеля в 12:00. Багаж можно оставить на ресепшене. Оставшееся время до переезда можно посвятить самостоятельной прогулке по Самарканду. Если потребуется совет, куда сходить, где пообедать или что привезти в качестве сувенира — гид всегда на связи и поможет с рекомендациями.

В 20:30 — встреча с водителем в холле отеля и трансфер на вокзал. В 21:44 отправится поезд в Бухару, прибудем в 23:26. Затем отвезём вас в отель.

4 день

Бухара - музей под открытым небом

После завтрака начнём исследовать Бухару. Увидим мавзолеи Саманидов и Чашма-Айюб, осмотрим крепость Арк и мечеть Боло-Хауз, восхитимся ансамблем Пои-Калян, куда входят минарет, мечеть и медресе. Пообедаем и продолжим экскурсию. Посетим медресе Абдулазизхана и Улугбека и Торговые купола: купол ювелиров, торговцев шапками и украшениями и купол менял. Полюбуемся мечетью Магоки-Аттари, построенной на месте языческого храма, и архитектурным ансамблем Ляби-Хауз.

За доплату вы сможете выбрать занятие на вечер:

  • Кулинарный мастер-класс — приготовление плова, самсы, казан-кабоба, лепёшек в гостевых домах с дегустацией.
  • Посещение мужской бани или женского хаммама.
  • Фольклорное шоу в медресе Нодир Диван-Беги.
  • Мастер-класс по национальной вышивке сюзане — знакомство с древними техниками узбекского текстиля.
  • Поездка на каракулевую фабрику — наблюдение за процессом изготовления изделий из каракуля.
5 день

Мастер-класс по приготовлению бухарского плова

После завтрака — свободное время для самостоятельной прогулки по Бухаре. В 16:40 дойдём до аутентичного частного дома, где вас ждёт кулинарный мастер-класс по приготовлению бухарского плова. Этот вариант отличается технологией приготовления — все ингредиенты готовятся отдельно, а затем послойно собираются в традиционном медном казане.

6 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт Бухары ко времени вашего рейса.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$820
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
  • Экскурсии в городах с местными сертифицированными гидами
  • Входные билеты
  • Билеты на скоростные поезда: Ташкент - Самарканд Самарканд - Бухара
  • НДС и туристический сбор
  • Мастер-класс по приготовлению плова
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно из Бухары
  • Обеды и ужины
  • Оплата за видеосъёмку в музеях
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Стоимость тура зависит от количества участников:
  • На 1 человека при группе из 1 человека - 1350$
  • На 1 человека при группе из 2 человек - 820$
  • На 1 человека при группе 3 человек - 800$
  • На 1 человека при группе 4 человек - 700$
  • На 1 человека при группе 5 человек - 650$
  • На 1 человека при группе 6 человек - 640$
  • На 1 человека при группе 7 человек - 620$
  • На 1 человека при группе 8 человек - 590$
  • На 1 человека при группе 9 человек - 580$
  • На 1 человека при группе 10 человек - 570$
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, время прибытия вашего рейса
Завершение: Аэропорт Бухары, ко времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шавкат
Шавкат — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 344 туристов
Асалам алейкум! Здравствуйте! Меня зовут Шавкат и я буду рад провести для вас экскурсию по Бухаре. Я родился и живу в этом городе, именно здесь мой «мир, спокойствие, духовность». С
детства я видел много путешественников и гидов, которые рассказывали о достопримечательностях города, и мечтал, что, когда вырасту, буду также проводить экскурсии и рассказывать историю Бухары и Узбекистана, но по-своему! Я прекрасно знаю здесь каждый переулок и памятник, историю, легенды и удивительные места, которых вы больше нигде не встретите. В моих программах много интересного и познавательного, и всегда есть место эмоциям и впечатлениям лично для моих гостей, поэтому скучно не будет! Сейчас, видя счастливые лица людей, могу констатировать, что нашел себя и своё место в этой жизни: я — гид-экскурсовод по Узбекистану, мне нравится работать с путешественниками и я люблю свою работу!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Ташкента

