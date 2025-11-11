Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Обратите внимание: стандартное заселение в отель — с 14:00. В случае раннего прилёта экскурсия начнется сразу после прибытия. Раннее заселение возможно за дополнительную плату.

Сегодня мы познакомимся со столицей. Осмотрим комплекс Хаст-Имам и монумент «Мужество», побываем на площади Амира Темура и площади Независимости.

В 13:00 — перерыв на обед и отдых. Гид порекомендует заведение, где можно попробовать лучшие блюда узбекской кухни.

После обеда продолжим исследовать город. Увидим театр оперы и балета имени Алишера Навои и Музей прикладного искусства, спустимся в метро и исследуем красиво украшенные станции. Полюбуемся белой мечетью Минор, погуляем по Старому городу и заглянем на базар «Чорсу», где можно попробовать национальные сладости и купить местные деликатесы.

Затем доставим вас в отель.

Вечером по желанию можно отправиться на семейную винодельню «Узум Ферма» (за доплату). Здесь проведут экскурсию, организуют дегустацию узбекских вин, а на территории винодельни можно прогуляться по экзотическим садам или поужинать в местном ресторане. Возможно размещение в гостиничных номерах (оплачивается отдельно).