Увидите, как в столице сплетается древнее и современное, а
Описание тура
Организационные детали
Выбирайте одежду по погоде в зависимости от времени года. Девушкам при входе в мечети нужно будет покрыть голову платком.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Узбекистан
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Обратите внимание: стандартное заселение в отель — с 14:00. В случае раннего прилёта экскурсия начнется сразу после прибытия. Раннее заселение возможно за дополнительную плату.
Сегодня мы познакомимся со столицей. Осмотрим комплекс Хаст-Имам и монумент «Мужество», побываем на площади Амира Темура и площади Независимости.
В 13:00 — перерыв на обед и отдых. Гид порекомендует заведение, где можно попробовать лучшие блюда узбекской кухни.
После обеда продолжим исследовать город. Увидим театр оперы и балета имени Алишера Навои и Музей прикладного искусства, спустимся в метро и исследуем красиво украшенные станции. Полюбуемся белой мечетью Минор, погуляем по Старому городу и заглянем на базар «Чорсу», где можно попробовать национальные сладости и купить местные деликатесы.
Затем доставим вас в отель.
Вечером по желанию можно отправиться на семейную винодельню «Узум Ферма» (за доплату). Здесь проведут экскурсию, организуют дегустацию узбекских вин, а на территории винодельни можно прогуляться по экзотическим садам или поужинать в местном ресторане. Возможно размещение в гостиничных номерах (оплачивается отдельно).
Знакомство с Самаркандом
После завтрака в отеле соберем вещи и на поезде отправимся в Самарканд. Отправление в 8:23, прибытие в 10:36. Сегодня увидим мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан — жемчужину средневековой архитектуры, медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. После обеда осмотрим мечеть Биби-Ханум, самую большую в Средней Азии, посетим Сиабский базар в поисках сувениров, украшений и сладостей.
Полюбуемся мавзолеем Шахи-Зинда. На этом наша экскурсия завершена, отвезём вас в отель.
Вечером можно выбрать одно из занятий за доплату:
- Кулинарный мастер-класс — приготовление плова, мантов, казан-кабоба, лепёшек в традиционном узбекском доме с дегустацией.
- Мастер-класс по окраске шёлка — знакомство с древними традициями узбекских мастеров.
- Посещение театра Эль Мероси — уникальное шоу исторических костюмов, отражающее разные эпохи Самарканда.
- Дегустация вин с экскурсией по винному музею.
- Посещение галереи «Счастливая птица» Елены Ладик с узбекскими коврами ручной работы, одеждой в национальном стиле, расписной керамикой и старинными украшениями.
Свободное время в Самарканде и переезд в Бухару
Позавтракаем и выселимся из отеля в 12:00. Багаж можно оставить на ресепшене. Оставшееся время до переезда можно посвятить самостоятельной прогулке по Самарканду. Если потребуется совет, куда сходить, где пообедать или что привезти в качестве сувенира — гид всегда на связи и поможет с рекомендациями.
В 20:30 — встреча с водителем в холле отеля и трансфер на вокзал. В 21:44 отправится поезд в Бухару, прибудем в 23:26. Затем отвезём вас в отель.
Бухара - музей под открытым небом
После завтрака начнём исследовать Бухару. Увидим мавзолеи Саманидов и Чашма-Айюб, осмотрим крепость Арк и мечеть Боло-Хауз, восхитимся ансамблем Пои-Калян, куда входят минарет, мечеть и медресе. Пообедаем и продолжим экскурсию. Посетим медресе Абдулазизхана и Улугбека и Торговые купола: купол ювелиров, торговцев шапками и украшениями и купол менял. Полюбуемся мечетью Магоки-Аттари, построенной на месте языческого храма, и архитектурным ансамблем Ляби-Хауз.
За доплату вы сможете выбрать занятие на вечер:
- Кулинарный мастер-класс — приготовление плова, самсы, казан-кабоба, лепёшек в гостевых домах с дегустацией.
- Посещение мужской бани или женского хаммама.
- Фольклорное шоу в медресе Нодир Диван-Беги.
- Мастер-класс по национальной вышивке сюзане — знакомство с древними техниками узбекского текстиля.
- Поездка на каракулевую фабрику — наблюдение за процессом изготовления изделий из каракуля.
Мастер-класс по приготовлению бухарского плова
После завтрака — свободное время для самостоятельной прогулки по Бухаре. В 16:40 дойдём до аутентичного частного дома, где вас ждёт кулинарный мастер-класс по приготовлению бухарского плова. Этот вариант отличается технологией приготовления — все ингредиенты готовятся отдельно, а затем послойно собираются в традиционном медном казане.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт Бухары ко времени вашего рейса.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$820
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
- Экскурсии в городах с местными сертифицированными гидами
- Входные билеты
- Билеты на скоростные поезда: Ташкент - Самарканд Самарканд - Бухара
- НДС и туристический сбор
- Мастер-класс по приготовлению плова
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно из Бухары
- Обеды и ужины
- Оплата за видеосъёмку в музеях
- Доплата за 1-местное размещение
- Стоимость тура зависит от количества участников:
- На 1 человека при группе из 1 человека - 1350$
- На 1 человека при группе из 2 человек - 820$
- На 1 человека при группе 3 человек - 800$
- На 1 человека при группе 4 человек - 700$
- На 1 человека при группе 5 человек - 650$
- На 1 человека при группе 6 человек - 640$
- На 1 человека при группе 7 человек - 620$
- На 1 человека при группе 8 человек - 590$
- На 1 человека при группе 9 человек - 580$
- На 1 человека при группе 10 человек - 570$