Мечеть Магоки-Аттари – туры в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «Мечеть Магоки-Аттари» в Ташкенте на русском языке, цены от $910. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Необычный тур в Узбекистан: горы, ночь в юрте, треккинги, кулинарные мастер-классы и экскурсии
На машине
На микроавтобусе
8 дней
Необычный тур в Узбекистан: горы, ночь в юрте, треккинги, кулинарные мастер-классы и экскурсии
Подняться на перевал и увидеть петроглифы, посидеть у костра под звёздами и погулять по каньону
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
1 апр в 09:00
9 апр в 09:00
$990 за человека
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
На машине
9 дней
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
15 фев в 08:00
16 фев в 08:00
$1250 за человека
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
На машине
7 дней
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Полюбоваться голубыми узорами, посетить узбекскую Швейцарию и проникнуться восточным колоритом
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
15 фев в 08:00
16 фев в 08:00
$910 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Мечеть Магоки-Аттари»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Необычный тур в Узбекистан: горы, ночь в юрте, треккинги, кулинарные мастер-классы и экскурсии
  2. Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
  3. Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Медресе Кукельдаш
  2. Мечеть Биби-Ханым
  3. Сиабский Базар
  4. Обсерватория Улугбека
  5. Площадь Регистан
  6. Площадь Независимости
Сколько стоит тур в Ташкенте в феврале 2025
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