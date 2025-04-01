8 дней
Необычный тур в Узбекистан: горы, ночь в юрте, треккинги, кулинарные мастер-классы и экскурсии
Подняться на перевал и увидеть петроглифы, посидеть у костра под звёздами и погулять по каньону
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
1 апр в 09:00
9 апр в 09:00
$990 за человека
9 дней
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
15 фев в 08:00
16 фев в 08:00
$1250 за человека
7 дней
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Полюбоваться голубыми узорами, посетить узбекскую Швейцарию и проникнуться восточным колоритом
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
15 фев в 08:00
16 фев в 08:00
$910 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Мечеть Магоки-Аттари»
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