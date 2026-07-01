Отправимся в Чимганские горы (3 ч) — отроги Западного Тянь-Шаня, высшая точка — Большой Чимган (3309 м). Вершину можно увидеть даже с улиц Ташкента!

Посетим курорт «Амирсой»: по канатной дороге поднимемся на смотровую на высоте 2290 м, полюбуемся Чаткальским хребтом, Чарвакским водохранилищем и посёлком Бричмулла. Прогуляемся в окрестностях, надышимся чистым воздухом и зарядимся энергией гор.

Пообедаем в местечке «Бочки» в вблизи Чарвакского водохранилища. Место — атмосферное, с большим выбором ресторанов и кафе, здесь готовят отменные шашлыки и другие национальные блюда.

Завершим день прогулкой по современному парку «Ташкент-Сити» с поющими фонтанами.