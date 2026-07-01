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Волшебный восток: Ташкент, Самарканд, Бухара и Чимганские горы (путешествие на поездах)

Увидеть медресе и мавзолеи, подняться на высоту 2290 м и попробовать вкуснейший плов
В Узбекистане поражает каждая деталь: яркая мозаика, переливающаяся на солнце, вкуснейшая кухня, средневековая архитектура, колоритные торговые ряды, запахи специй, лепёшек и сладостей.

Мы покажем те самые открыточные достопримечательности Ташкента, Самарканда и
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Бухары: комплекс Хаст-Имам, мавзолей Гур-Эмир, некрополь Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум, крепость Арк, аутентичные кварталы и шумные базары.

А ещё накормим пловом, отвезём в Чимганские горы — за головокружительными видами и свежим воздухом, познакомим с традициями, ремёслами и историей страны. Между городами передвигаемся на комфортабельных поездах.

Волшебный восток: Ташкент, Самарканд, Бухара и Чимганские горы (путешествие на поездах)
Волшебный восток: Ташкент, Самарканд, Бухара и Чимганские горы (путешествие на поездах)
Волшебный восток: Ташкент, Самарканд, Бухара и Чимганские горы (путешествие на поездах)

Описание тура

Организационные детали

Требуется действующий заграничный паспорт.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и свободное время

Встретим вас в аэропорту и отвезём в гостиницу. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по Ташкенту.

Прибытие и свободное времяПрибытие и свободное времяПрибытие и свободное времяПрибытие и свободное время
2 день

Чимганские горы, горный курорт "Амирсой" и парк "Ташкент-Сити"

Отправимся в Чимганские горы (3 ч) — отроги Западного Тянь-Шаня, высшая точка — Большой Чимган (3309 м). Вершину можно увидеть даже с улиц Ташкента!

Посетим курорт «Амирсой»: по канатной дороге поднимемся на смотровую на высоте 2290 м, полюбуемся Чаткальским хребтом, Чарвакским водохранилищем и посёлком Бричмулла. Прогуляемся в окрестностях, надышимся чистым воздухом и зарядимся энергией гор.

Пообедаем в местечке «Бочки» в вблизи Чарвакского водохранилища. Место — атмосферное, с большим выбором ресторанов и кафе, здесь готовят отменные шашлыки и другие национальные блюда.

Завершим день прогулкой по современному парку «Ташкент-Сити» с поющими фонтанами.

Чимганские горы, горный курорт "Амирсой" и парк "Ташкент-Сити"Чимганские горы, горный курорт "Амирсой" и парк "Ташкент-Сити"Чимганские горы, горный курорт "Амирсой" и парк "Ташкент-Сити"Чимганские горы, горный курорт "Амирсой" и парк "Ташкент-Сити"
3 день

Старинные и современные достопримечательности Ташкента

Прогуляемся по Ташкенту. Увидим:
комплекс Хаст-Имам, где хранится волос Пророка Мухаммеда
медресе Барак-хана и мавзолей Кафал-аль-Шаши — одни из старейших архитектурных памятников города, которые перенесут вас в эпоху Средневековья
базар «Чорсу» — старинный рынок, где можно найти местные продукты, специи, ремесленные изделия и сувениры
старинные махалли — аутентичные жилые кварталы с глинобитными домами и узкими улочками, где сохранилась атмосфера Старого Ташкента
мечеть Минор — символ современной столицы
монумент «Мужество» — посвящён подвигу ташкентцев после землетрясения 1966 года
сквер Амира Темура и ташкентские куранты — ещё одни символы города
Дворец форумов, Театральная площадь и Большой театр Узбекистана — архитектурные жемчужины столицы
парк «Анхор» — с магазинами дизайнерской одежды, украшений и посуды

Обедать будем в центре плова «Беш Козон». Здесь ежедневно готовят 10 тонн вкуснейшего плова в гигантских казанах. Это настоящий гастрономический праздник!

Вечером на поезде отправимся в Самарканд. Выезд в 20:13, прибытие в 23:45.

Старинные и современные достопримечательности ТашкентаСтаринные и современные достопримечательности ТашкентаСтаринные и современные достопримечательности ТашкентаСтаринные и современные достопримечательности ТашкентаСтаринные и современные достопримечательности ТашкентаСтаринные и современные достопримечательности Ташкента
4 день

Самарканд: площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерватория

Сегодня исследуем Самарканд — ровесник Рима, бывшую столицу Согдианы и империи Тамерлана. Увидим:

площадь Регистан — сердце города и самую известную площадь Центральной Азии. Вы увидите три величественных медресе: Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари
мавзолей Гур-Эмир — династическую усыпальницу Тамерлана и его потомков
мечеть Биби-Ханум — одну из самых больших и величественных соборных мечетей Центральной Азии. Её история окутана легендами о любви и власти
Сиабский базар — крупнейший рынок Самарканда
некрополь Шахи-Зинда — уникальный комплекс из 11 мавзолеев, где каждый памятник — это шедевр средневековой архитектуры
Музей обсерватории Улугбека — здесь можно узнать о вкладе великого ученого в развитие астрономии и осмотреть фрагмент гигантского угломера (секстанта), который использовался для наблюдений за звёздами

Самарканд: площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерваторияСамарканд: площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерваторияСамарканд: площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерваторияСамарканд: площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерваторияСамарканд: площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерваторияСамарканд: площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерваторияСамарканд: площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерваторияСамарканд: площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерваторияСамарканд: площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерваторияСамарканд: площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерватория
5 день

Бухара: комплекс Ляби-Хауз, крытые базары и мастерская марионеток

Утром — свободное время в Самарканде. Затем на поезде отправимся в Бухару. Выезд в 12:15, прибытие в 14:38. В городе вас ждут:

ансамбль Ляби-Хауз — площадь с искусственным прудом, окружённая медресе Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги и ханакой. А ещё здесь расположен памятник Ходже Насреддину — герою восточных легенд и анекдотов
Торговый квартал крытых базаров — где можно приобрести уникальные сувениры и понаблюдать за работой ремесленников
мастерская марионеток — вам расскажут и покажут, как создаются потрясающие куклы-марионетки. А ещё вы увидите небольшое представление, где куклы «оживут» в руках мастеров

Бухара: комплекс Ляби-Хауз, крытые базары и мастерская марионетокБухара: комплекс Ляби-Хауз, крытые базары и мастерская марионетокБухара: комплекс Ляби-Хауз, крытые базары и мастерская марионетокБухара: комплекс Ляби-Хауз, крытые базары и мастерская марионеток
6 день

Бухара: мавзолей Саманидов, комплексы Боло-Хауз и Пои-Калян, крепость Арк

Продолжим знакомиться с Бухарой – городом, который на протяжении веков был центром культуры, науки и религии.
Программа дня:

мавзолей Саманидов — династическая усыпальница, в архитектуре которой смешались согдийские и исламские традиции
мавзолей Чашма-Аюб — некрополь в форме продолговатой призмы. С местом связаны библейские легенды о странствующем Иове
комплекс Боло-Хауз — в него входят водоём, минарет и мечеть, украшенная 20 резными деревянными колоннами
крепость Арк — «город в городе», на протяжении веков сооружение было резиденцией правителей и символом их власти
комплекс Пои-Калян — главный символ Бухары, в него входят минарет и мечеть Калян, медресе Мири-Араб и Абдулазиз-хана

Бухара: мавзолей Саманидов, комплексы Боло-Хауз и Пои-Калян, крепость АркБухара: мавзолей Саманидов, комплексы Боло-Хауз и Пои-Калян, крепость АркБухара: мавзолей Саманидов, комплексы Боло-Хауз и Пои-Калян, крепость АркБухара: мавзолей Саманидов, комплексы Боло-Хауз и Пои-Калян, крепость АркБухара: мавзолей Саманидов, комплексы Боло-Хауз и Пои-Калян, крепость Арк
7 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт Бухары и вылет домой.

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет$875
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 6 завтраков и 2 обеда
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Ж/д билеты эконом-класса на скоростные поезда «Шарк»: Ташкент - Самарканд, Самарканд - Бухара
  • Экскурсии по программе
  • Билеты на канатную дорогу
  • Минеральная вода
  • Памятные сувениры
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно из Бухары
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение - $180
  • Медицинская страховка с покрытием от $30 000
  • Входные билеты
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт - $30 (на седане в одну сторону), $50 (на микроавтобусе в одну сторону)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкент, 14:00
Завершение: Аэропорт Бухары, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 435 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
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трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты заездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

Тур входит в следующие категории Ташкента

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