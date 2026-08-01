Мои заказы

4 города Узбекистана, Чимганские горы и пустыня Кызылкум: магия Востока (на поездах)

Осмотреть Ташкент и Самарканд, Бухару и Хиву, подняться на смотровую «Амирсоя»
От шумного Ташкента до древней Хивы — поедем на поездах исследовать грани Узбекистана! Современные кварталы сменятся мавзолеем Саманидов и крепостью Арк.

Ташкент познакомит с базаром «Чорсу» и комплексом Хаст-Имам, Самарканд —
читать дальшеуменьшить

с Регистаном и Гур-Эмиром, Бухара — с Ляби-Хаузом и древними медресе, а Хива — с крепостными стенами Ичан-Калы.

Между экскурсиями будет день в Чимганских горах и переезд через пустыню Кызылкум — контраст, который сделает путешествие ещё разнообразнее.

4 города Узбекистана, Чимганские горы и пустыня Кызылкум: магия Востока (на поездах)
4 города Узбекистана, Чимганские горы и пустыня Кызылкум: магия Востока (на поездах)
4 города Узбекистана, Чимганские горы и пустыня Кызылкум: магия Востока (на поездах)

Описание тура

Организационные детали

Требуется действующий заграничный паспорт.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ташкент

Встретим вас в аэропорту и отвезём в гостиницу. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по Ташкенту.

Прибытие в ТашкентПрибытие в ТашкентПрибытие в ТашкентПрибытие в Ташкент
2 день

Чимганские горы, курорт «Амирсой» и Чарвакское водохранилище

Отправимся в Чимганские горы (3 ч) — отроги Западного Тянь-Шаня, высшая точка — Большой Чимган (3309 м). Вершину можно увидеть даже с улиц Ташкента!

Посетим курорт «Амирсой»: по канатной дороге поднимемся на смотровую на высоте 2290 м, полюбуемся Чаткальским хребтом, Чарвакским водохранилищем и посёлком Бричмулла. Прогуляемся в окрестностях, надышимся чистым воздухом и зарядимся энергией гор.

Пообедаем в местечке «Бочки» вблизи Чарвакского водохранилища. Место — атмосферное, с большим выбором ресторанов и кафе, здесь готовят отменные шашлыки и другие национальные блюда.

Завершим день прогулкой по современному парку «Ташкент-Сити» с поющими фонтанами.

Чимганские горы, курорт «Амирсой» и Чарвакское водохранилищеЧимганские горы, курорт «Амирсой» и Чарвакское водохранилищеЧимганские горы, курорт «Амирсой» и Чарвакское водохранилищеЧимганские горы, курорт «Амирсой» и Чарвакское водохранилище
3 день

Старый и современный Ташкент

Прогуляемся по Ташкенту. Увидим:
— комплекс Хаст-Имам, где хранится волос Пророка Мухаммеда
медресе Барак-хана и мавзолей Кафал-аль-Шаши перенесут вас в эпоху Средневековья
базар «Чорсу» — старинный рынок, где можно найти местные продукты, специи, ремесленные изделия и сувениры
старинные махалли — аутентичные жилые кварталы с глинобитными домами и узкими улочками
мечеть Минор
монумент «Мужество» — посвящён подвигу ташкентцев после землетрясения 1966 года
сквер Амира Темура и ташкентские куранты
Дворец форумов, Театральную площадь и Большой театр Узбекистана
— парк «Анхор» с магазинами дизайнерской одежды, украшений и посуды

Обедать будем в центре плова «Беш Козон». Здесь ежедневно готовят 10 тонн вкуснейшего плова в гигантских казанах. Это настоящий гастрономический праздник!

Вечером на поезде отправимся в Самарканд. Выезд в 20:13, прибытие в 23:45.

Старый и современный ТашкентСтарый и современный ТашкентСтарый и современный ТашкентСтарый и современный ТашкентСтарый и современный ТашкентСтарый и современный Ташкент
4 день

Самарканд: площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерватория

Сегодня исследуем Самарканд — ровесника Рима, бывшую столицу Согдианы и империи Тамерлана. Увидим:

площадь Регистан — сердце города и самую известную в Центральной Азии. Вы увидите три величественных медресе: Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари
мавзолей Гур-Эмир — династическую усыпальницу Тамерлана и его потомков
мечеть Биби-Ханум — одну из самых величественных в Центральной Азии. Её история окутана легендами о любви и власти
Сиабский базар — крупнейший рынок Самарканда
некрополь Шахи-Зинда — комплекс из 11 мавзолеев, где каждый памятник — это шедевр средневековой архитектуры
Музей обсерватории Улугбека — здесь можно узнать о вкладе великого ученого в астрономию и осмотреть фрагмент гигантского угломера (секстанта), который использовали для наблюдений за звёздами

Самарканд: площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерваторияСамарканд: площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерваторияСамарканд: площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерваторияСамарканд: площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерваторияСамарканд: площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерваторияСамарканд: площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерваторияСамарканд: площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерваторияСамарканд: площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерваторияСамарканд: площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерваторияСамарканд: площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерватория
5 день

Бухара: комплекс Ляби-Хауз, крытые базары и мастерская марионеток

Утром — свободное время в Самарканде. Затем на поезде отправимся в Бухару. Выезд в 12:15, прибытие в 14:38. В городе вас ждут:

ансамбль Ляби-Хауз — площадь с искусственным прудом, окружённая медресе Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги и ханакой. А ещё увидим памятник Ходже Насреддину — герою восточных легенд и анекдотов
Торговый квартал крытых базаров, где можно приобрести сувениры и понаблюдать за работой ремесленников
мастерская марионеток — вам расскажут и покажут, как создаются потрясающие куклы. А ещё вы увидите небольшое представление, где они «оживут» в руках мастеров

Бухара: комплекс Ляби-Хауз, крытые базары и мастерская марионетокБухара: комплекс Ляби-Хауз, крытые базары и мастерская марионетокБухара: комплекс Ляби-Хауз, крытые базары и мастерская марионетокБухара: комплекс Ляби-Хауз, крытые базары и мастерская марионеток
6 день

Бухара: мавзолей Саманидов, комплексы Боло-Хауз и Пои-Калян, крепость Арк

Продолжим знакомиться с Бухарой – городом, который на протяжении веков был центром культуры, науки и религии. Программа дня:

мавзолей Саманидов — усыпальница, в архитектуре которой смешались согдийские и исламские традиции
мавзолей Чашма-Аюб — некрополь в форме продолговатой призмы. С ним связаны библейские легенды о странствующем Иове
комплекс Боло-Хауз — в него входят водоём, минарет и мечеть с 20 резными колоннами
крепость Арк — «город в городе» веками был резиденцией правителей и символом их власти
комплекс Пои-Калян — главный символ Бухары, в него входят минарет и мечеть Калян, медресе Мири-Араб и Абдулазиз-хана

Бухара: мавзолей Саманидов, комплексы Боло-Хауз и Пои-Калян, крепость АркБухара: мавзолей Саманидов, комплексы Боло-Хауз и Пои-Калян, крепость АркБухара: мавзолей Саманидов, комплексы Боло-Хауз и Пои-Калян, крепость АркБухара: мавзолей Саманидов, комплексы Боло-Хауз и Пои-Калян, крепость АркБухара: мавзолей Саманидов, комплексы Боло-Хауз и Пои-Калян, крепость Арк
7 день

По Шёлковому пути: через пустыню Кызылкум в Хиву

Сегодня мы поедем через пустыню Кызылкум к загадочной древней Хиве. По этому маршруту некогда двигались караваны Шёлкового пути. По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы прогуляться по барханам, полюбоваться просторами и необычным красноватым оттенком песка.

Вы увидите одну из крупнейших рек региона — Амударью, которая веками была источником жизни для Центральной Азии.

По прибытии вы прогуляетесь по узким улочкам Ичан-Калы среди минаретов, медресе и дворцов.

По Шёлковому пути: через пустыню Кызылкум в ХивуПо Шёлковому пути: через пустыню Кызылкум в ХивуПо Шёлковому пути: через пустыню Кызылкум в ХивуПо Шёлковому пути: через пустыню Кызылкум в Хиву
8 день

Хива: комплекс Пахлавана Махмуда, мечеть Джума, дворец Таш-Хаули и медресе

Сегодня вас ждёт погружение в восточную сказку — в 2500-летней Хиве! Программа дня:

комплекс Пахлавана Махмуда — место паломничества. Пахлаван Махмуд — поэт и философ, его мавзолей стал символом духовной силы
крепость Куня-Арк — вы осмотрите дворцы, залы для приёмов и древние укрепления
медресе и минарет Ислам Ходжа с видом на город
дворец Таш-Хаули с роскошными залами и изящными орнаментами
медресе Алакули-хана — внутри музей истории медицины. Вы узнаете о традициях врачевания и вкладе учёного
мечеть Джума — самая необычная в Хиве, с 213 деревянными колоннами
минарет и медресе Мухаммад Амин-хана

Хива: комплекс Пахлавана Махмуда, мечеть Джума, дворец Таш-Хаули и медресеХива: комплекс Пахлавана Махмуда, мечеть Джума, дворец Таш-Хаули и медресеХива: комплекс Пахлавана Махмуда, мечеть Джума, дворец Таш-Хаули и медресеХива: комплекс Пахлавана Махмуда, мечеть Джума, дворец Таш-Хаули и медресеХива: комплекс Пахлавана Махмуда, мечеть Джума, дворец Таш-Хаули и медресеХива: комплекс Пахлавана Махмуда, мечеть Джума, дворец Таш-Хаули и медресе
9 день

Прощание

После завтрака — трансфер в аэропорт Ургенча и вылет домой.

ПрощаниеПрощаниеПрощаниеПрощание

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет$1040
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда и минеральная вода
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Ж/д билеты эконом-класса на скоростные поезда «Шарк»: Ташкент - Самарканд, Самарканд - Бухара
  • Экскурсии по программе
  • Билеты на канатную дорогу
  • Сувениры
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно из Ургенча
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение - $210 (обязательно для одиночных путешественников)
  • Медицинская страховка с покрытием от $30 000
  • Входные билеты
  • Дополнительная ночь в гостинице - от $60 за сутки
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт - $30 (на седане в одну сторону), $50 (на микроавтобусе в одну сторону)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, 14:00 или другое время по договорённости
Завершение: Аэропорт Ургенча, 12:00 или другое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 448 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
читать дальшеуменьшить

трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты заездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

Тур входит в следующие категории Ташкента

Похожие туры на «4 города Узбекистана, Чимганские горы и пустыня Кызылкум: магия Востока (на поездах)»

Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
На машине
6 дней
78 отзывов
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
10 авг в 08:00
17 авг в 08:00
$660 за человека
Узбекистан за 7 дней: Ташкент, Самарканд, Бухара, озеро Айдаркуль и горы Чимгана
На машине
7 дней
36 отзывов
Узбекистан за 7 дней: Ташкент, Самарканд, Бухара, озеро Айдаркуль и горы Чимгана
Древние города, пустыня, озеро, горы и гостеприимство Узбекистана
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
14 авг в 08:00
22 авг в 08:00
$895 за человека
Индивидуальный тур по городам Узбекистана и день в Чимганских горах
На машине
7 дней
-
15%
4 отзыва
Индивидуальный тур по городам Узбекистана и день в Чимганских горах
Увидеть главные места Ташкента, Бухары и Самарканда, насладиться видом вершин и заглянуть на базар
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$731$859 за человека
Шарм Востока: путешествие по Ташкенту, Самарканду, Гиждувану, Бухаре и Хиве
8 дней
-
15%
5 отзывов
Шарм Востока: путешествие по Ташкенту, Самарканду, Гиждувану, Бухаре и Хиве
Проехать по маршруту Великого шёлкового пути и увидеть одну из самых длинных рек Средней Азии
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
15 авг в 08:00
23 авг в 08:00
$835$982 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ташкенте
Все туры из Ташкента
-15%
до 25 ноября
$1040 за человека