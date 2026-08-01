Ташкент познакомит с базаром «Чорсу» и комплексом Хаст-Имам, Самарканд —
Описание тура
Организационные детали
Требуется действующий заграничный паспорт.
Программа тура по дням
Прибытие в Ташкент
Встретим вас в аэропорту и отвезём в гостиницу. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по Ташкенту.
Чимганские горы, курорт «Амирсой» и Чарвакское водохранилище
Отправимся в Чимганские горы (3 ч) — отроги Западного Тянь-Шаня, высшая точка — Большой Чимган (3309 м). Вершину можно увидеть даже с улиц Ташкента!
Посетим курорт «Амирсой»: по канатной дороге поднимемся на смотровую на высоте 2290 м, полюбуемся Чаткальским хребтом, Чарвакским водохранилищем и посёлком Бричмулла. Прогуляемся в окрестностях, надышимся чистым воздухом и зарядимся энергией гор.
Пообедаем в местечке «Бочки» вблизи Чарвакского водохранилища. Место — атмосферное, с большим выбором ресторанов и кафе, здесь готовят отменные шашлыки и другие национальные блюда.
Завершим день прогулкой по современному парку «Ташкент-Сити» с поющими фонтанами.
Старый и современный Ташкент
Прогуляемся по Ташкенту. Увидим:
— комплекс Хаст-Имам, где хранится волос Пророка Мухаммеда
— медресе Барак-хана и мавзолей Кафал-аль-Шаши перенесут вас в эпоху Средневековья
— базар «Чорсу» — старинный рынок, где можно найти местные продукты, специи, ремесленные изделия и сувениры
— старинные махалли — аутентичные жилые кварталы с глинобитными домами и узкими улочками
— мечеть Минор
— монумент «Мужество» — посвящён подвигу ташкентцев после землетрясения 1966 года
— сквер Амира Темура и ташкентские куранты
— Дворец форумов, Театральную площадь и Большой театр Узбекистана
— парк «Анхор» с магазинами дизайнерской одежды, украшений и посуды
Обедать будем в центре плова «Беш Козон». Здесь ежедневно готовят 10 тонн вкуснейшего плова в гигантских казанах. Это настоящий гастрономический праздник!
Вечером на поезде отправимся в Самарканд. Выезд в 20:13, прибытие в 23:45.
Самарканд: площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерватория
Сегодня исследуем Самарканд — ровесника Рима, бывшую столицу Согдианы и империи Тамерлана. Увидим:
— площадь Регистан — сердце города и самую известную в Центральной Азии. Вы увидите три величественных медресе: Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари
— мавзолей Гур-Эмир — династическую усыпальницу Тамерлана и его потомков
— мечеть Биби-Ханум — одну из самых величественных в Центральной Азии. Её история окутана легендами о любви и власти
— Сиабский базар — крупнейший рынок Самарканда
— некрополь Шахи-Зинда — комплекс из 11 мавзолеев, где каждый памятник — это шедевр средневековой архитектуры
— Музей обсерватории Улугбека — здесь можно узнать о вкладе великого ученого в астрономию и осмотреть фрагмент гигантского угломера (секстанта), который использовали для наблюдений за звёздами
Бухара: комплекс Ляби-Хауз, крытые базары и мастерская марионеток
Утром — свободное время в Самарканде. Затем на поезде отправимся в Бухару. Выезд в 12:15, прибытие в 14:38. В городе вас ждут:
— ансамбль Ляби-Хауз — площадь с искусственным прудом, окружённая медресе Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги и ханакой. А ещё увидим памятник Ходже Насреддину — герою восточных легенд и анекдотов
— Торговый квартал крытых базаров, где можно приобрести сувениры и понаблюдать за работой ремесленников
— мастерская марионеток — вам расскажут и покажут, как создаются потрясающие куклы. А ещё вы увидите небольшое представление, где они «оживут» в руках мастеров
Бухара: мавзолей Саманидов, комплексы Боло-Хауз и Пои-Калян, крепость Арк
Продолжим знакомиться с Бухарой – городом, который на протяжении веков был центром культуры, науки и религии. Программа дня:
— мавзолей Саманидов — усыпальница, в архитектуре которой смешались согдийские и исламские традиции
— мавзолей Чашма-Аюб — некрополь в форме продолговатой призмы. С ним связаны библейские легенды о странствующем Иове
— комплекс Боло-Хауз — в него входят водоём, минарет и мечеть с 20 резными колоннами
— крепость Арк — «город в городе» веками был резиденцией правителей и символом их власти
— комплекс Пои-Калян — главный символ Бухары, в него входят минарет и мечеть Калян, медресе Мири-Араб и Абдулазиз-хана
По Шёлковому пути: через пустыню Кызылкум в Хиву
Сегодня мы поедем через пустыню Кызылкум к загадочной древней Хиве. По этому маршруту некогда двигались караваны Шёлкового пути. По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы прогуляться по барханам, полюбоваться просторами и необычным красноватым оттенком песка.
Вы увидите одну из крупнейших рек региона — Амударью, которая веками была источником жизни для Центральной Азии.
По прибытии вы прогуляетесь по узким улочкам Ичан-Калы среди минаретов, медресе и дворцов.
Хива: комплекс Пахлавана Махмуда, мечеть Джума, дворец Таш-Хаули и медресе
Сегодня вас ждёт погружение в восточную сказку — в 2500-летней Хиве! Программа дня:
— комплекс Пахлавана Махмуда — место паломничества. Пахлаван Махмуд — поэт и философ, его мавзолей стал символом духовной силы
— крепость Куня-Арк — вы осмотрите дворцы, залы для приёмов и древние укрепления
— медресе и минарет Ислам Ходжа с видом на город
— дворец Таш-Хаули с роскошными залами и изящными орнаментами
— медресе Алакули-хана — внутри музей истории медицины. Вы узнаете о традициях врачевания и вкладе учёного
— мечеть Джума — самая необычная в Хиве, с 213 деревянными колоннами
— минарет и медресе Мухаммад Амин-хана
Прощание
После завтрака — трансфер в аэропорт Ургенча и вылет домой.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$1040
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда и минеральная вода
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Ж/д билеты эконом-класса на скоростные поезда «Шарк»: Ташкент - Самарканд, Самарканд - Бухара
- Экскурсии по программе
- Билеты на канатную дорогу
- Сувениры
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно из Ургенча
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение - $210 (обязательно для одиночных путешественников)
- Медицинская страховка с покрытием от $30 000
- Входные билеты
- Дополнительная ночь в гостинице - от $60 за сутки
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт - $30 (на седане в одну сторону), $50 (на микроавтобусе в одну сторону)