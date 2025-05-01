Встанем рано, позавтракаем и поедем на вокзал, где сядем на скоростной поезд до Бухары. Ехать предстоит 4 часа. Оставим вещи в отеле и начнём знакомство с городом. Увидим мавзолей Саманидов 9 века, самый древний памятник исламской культуры в Средней Азии. Рядом с ним расположен мавзолей Чашма-Аюб. Заглянем на базар специй и посетим архитектурный ансамбль Боло-хауз, а после отправимся в крепость Арк. Доберёмся до центрального комплекса Бухары Пои-Калян, расположенном на площади Регистан. Побываем в торговых куполах, где можно купить шёлковые платки, колокольчики на счастье, тюбетейки и украшения ручной работы.

Пообедаем в ресторане «Олд Бухара» и продолжим. Дойдём до медресе Улугбека 15 века, а следующая точка маршрута — медресе Абдуллазиз-хана. Посетим комплекс Ляби-хауз у рукотворного бассейна. Увидим мечеть Магоки Аттори с уникальным декором из шлифованного кирпича. Насладимся образцами бухарского зодчества и отправимся к медресе Чор-Минор.

Ужинать будем в ресторане «Чинор» в 19:00.