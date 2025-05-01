В самый разгар весны, когда
мая
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой авиабилетов проконсультируйтесь с организатором.
Проживание. Будем жить в отелях Avant Hotel в Ташкенте, Labi Rud Hotel в Бухаре, Ko’k Saroy Plaza Hotel в Самарканде, 2-местные номера с удобствами. За доплату возможно 1-местное проживание.
Питание. В программу включены завтраки, 5 обедов и 4 ужина.
Транспорт. Комфортабельный автобус с кондиционером, а также скоростные поезда Ташкент-Бухара, Самарканд-Ташкент.
Дети. Возможно участие детей с 10 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по столице Узбекистана
Встретим вас в аэропорту Ташкента и отвезём в отель, заселение после 14:00, а экскурсию начнём в 11:00. Сначала посетим современную часть города, побываем на площади Независимости, увидим монумент «Мужество», полюбуемся роскошным зданием Большого театра имени Алишера Навои и посетим площадь Амира Тимура. Затем переместимся в старинную часть Ташкента. Здесь увидим площадь Хаст-Имам, на которой расположено медресе Барак-Хан 16 века, заглянем в музей, где хранится знаменитая мусульманская реликвия — Коран халифа Османа. В завершении экскурсии пройдёмся по торговым рядам базара Чорсу.
Во время прогулки пообедаем в центре плова в 13:30, а после отвезём вас в отель. Ужин в 19:00 в ресторане «Сим Сим».
Древняя Бухара
Встанем рано, позавтракаем и поедем на вокзал, где сядем на скоростной поезд до Бухары. Ехать предстоит 4 часа. Оставим вещи в отеле и начнём знакомство с городом. Увидим мавзолей Саманидов 9 века, самый древний памятник исламской культуры в Средней Азии. Рядом с ним расположен мавзолей Чашма-Аюб. Заглянем на базар специй и посетим архитектурный ансамбль Боло-хауз, а после отправимся в крепость Арк. Доберёмся до центрального комплекса Бухары Пои-Калян, расположенном на площади Регистан. Побываем в торговых куполах, где можно купить шёлковые платки, колокольчики на счастье, тюбетейки и украшения ручной работы.
Пообедаем в ресторане «Олд Бухара» и продолжим. Дойдём до медресе Улугбека 15 века, а следующая точка маршрута — медресе Абдуллазиз-хана. Посетим комплекс Ляби-хауз у рукотворного бассейна. Увидим мечеть Магоки Аттори с уникальным декором из шлифованного кирпича. Насладимся образцами бухарского зодчества и отправимся к медресе Чор-Минор.
Ужинать будем в ресторане «Чинор» в 19:00.
Переезд в Самарканд и мастер-класс по плову
После завтрака, в 8:30, поедем в Самарканд на машине (4 часа). По пути сделаем остановку в селении Гиждуван, чтобы понаблюдать за тем, как мастера-керамисты создают удивительные изделия. Прибудем в Самарканд, пообедаем в ресторане «Истиклол» и заселимся в отель.
В 18:00 вас ждёт мастер-класс по приготовлению плова от местной хозяйки. Вы узнаете, чем отличаются разные виды этого блюда: ташкентский, бухарский, самаркандский. Пловом собственного приготовления и поужинаем, а затем пойдём гулять по площади Регистан.
Прогулка по музею под открытым небом
После завтрака поедем в мавзолей Гур-Эмир, где захоронен полководец Тамерлан. Рядом расположена площадь Регистан. Вы увидите медресе Улугбека, а затем пройдём по Ташкентской улице и окажемся у самой большой мечети Средней Азии Биби-Ханым. Пообедаем в ресторане «Самарканд» и продолжим. Проникнемся атмосферой города на Сиабском базаре, где вы сможете купить свежие фрукты, необычные украшения ручной работы и деликатесы. Далее посетим комплекс мавзолеев Шахи-Зинда. Следующая точка маршрута — обсерватория 15 века на холме Кухак.
В 18:00 сядем на поезд, который домчит нас до Ташкента к 20:10. Поужинаем в ресторане «Манас» и заселимся в отель.
Горы Чимган и отъезд
Позавтракаем и поедем в горы Чимган — «маленькую Швейцарию», как ласково называют её местные. Затем спустимся к водохранилищу Чарвак. Будем гулять, покатаемся по канатной дороге, сделаем красивые кадры и насладимся тишиной и спокойствием этого места.
Пообедаем в ресторане «Файз» и к 16:00 поедем в аэропорт Ташкента. Если вы планируете задержаться ещё на день, то доставим вас к отелю (дополнительная ночь бронируется отдельно). Трансфер в аэропорт включён в стоимость как в этот день, так и в следующий.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$805
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях в Ташкенте, Бухаре и Самарканде
- Завтраки, 5 обедов и 4 ужина
- Трансфер по маршруту
- Билеты на скоростные поезда (эконом-класс)
- Мастер-класс по приготовлению плова
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Билет на канатную дорогу
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение