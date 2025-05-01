В Узбекистан на майские: от мечетей и медресе и до гор Чимган - «маленькой Швейцарии»

Научиться готовить плов, увидеть мечеть Биби-Ханым и побывать в древней обсерватории
Приглашаем отправиться в небольшое, но насыщенное путешествие по Узбекистану! Вы изучите современную и старинную части Ташкента, побродите по колоритным восточным базарам и вдоволь наедитесь национальных блюд.

В самый разгар весны, когда
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солнце уже высоко-высоко и всё вокруг цветёт, вы увидите главные достопримечательности Бухары и Самарканда. А ещё в этом туре вас ждёт необычная локация — горы Чимган. Трудно поверить, но в этой жаркой стране есть высокие хребты, где даже летом лежит снег.

В Узбекистан на майские: от мечетей и медресе и до гор Чимган - «маленькой Швейцарии»
В Узбекистан на майские: от мечетей и медресе и до гор Чимган - «маленькой Швейцарии»
В Узбекистан на майские: от мечетей и медресе и до гор Чимган - «маленькой Швейцарии»
Ближайшие даты:
1
мая
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой авиабилетов проконсультируйтесь с организатором.

Проживание. Будем жить в отелях Avant Hotel в Ташкенте, Labi Rud Hotel в Бухаре, Ko’k Saroy Plaza Hotel в Самарканде, 2-местные номера с удобствами. За доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. В программу включены завтраки, 5 обедов и 4 ужина.

Транспорт. Комфортабельный автобус с кондиционером, а также скоростные поезда Ташкент-Бухара, Самарканд-Ташкент.

Дети. Возможно участие детей с 10 лет.

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Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по столице Узбекистана

Встретим вас в аэропорту Ташкента и отвезём в отель, заселение после 14:00, а экскурсию начнём в 11:00. Сначала посетим современную часть города, побываем на площади Независимости, увидим монумент «Мужество», полюбуемся роскошным зданием Большого театра имени Алишера Навои и посетим площадь Амира Тимура. Затем переместимся в старинную часть Ташкента. Здесь увидим площадь Хаст-Имам, на которой расположено медресе Барак-Хан 16 века, заглянем в музей, где хранится знаменитая мусульманская реликвия — Коран халифа Османа. В завершении экскурсии пройдёмся по торговым рядам базара Чорсу.

Во время прогулки пообедаем в центре плова в 13:30, а после отвезём вас в отель. Ужин в 19:00 в ресторане «Сим Сим».

Экскурсия по столице УзбекистанаЭкскурсия по столице УзбекистанаЭкскурсия по столице УзбекистанаЭкскурсия по столице УзбекистанаЭкскурсия по столице УзбекистанаЭкскурсия по столице УзбекистанаЭкскурсия по столице УзбекистанаЭкскурсия по столице Узбекистана
2 день

Древняя Бухара

Встанем рано, позавтракаем и поедем на вокзал, где сядем на скоростной поезд до Бухары. Ехать предстоит 4 часа. Оставим вещи в отеле и начнём знакомство с городом. Увидим мавзолей Саманидов 9 века, самый древний памятник исламской культуры в Средней Азии. Рядом с ним расположен мавзолей Чашма-Аюб. Заглянем на базар специй и посетим архитектурный ансамбль Боло-хауз, а после отправимся в крепость Арк. Доберёмся до центрального комплекса Бухары Пои-Калян, расположенном на площади Регистан. Побываем в торговых куполах, где можно купить шёлковые платки, колокольчики на счастье, тюбетейки и украшения ручной работы.

Пообедаем в ресторане «Олд Бухара» и продолжим. Дойдём до медресе Улугбека 15 века, а следующая точка маршрута — медресе Абдуллазиз-хана. Посетим комплекс Ляби-хауз у рукотворного бассейна. Увидим мечеть Магоки Аттори с уникальным декором из шлифованного кирпича. Насладимся образцами бухарского зодчества и отправимся к медресе Чор-Минор.

Ужинать будем в ресторане «Чинор» в 19:00.

Древняя БухараДревняя БухараДревняя БухараДревняя БухараДревняя БухараДревняя БухараДревняя БухараДревняя БухараДревняя Бухара
3 день

Переезд в Самарканд и мастер-класс по плову

После завтрака, в 8:30, поедем в Самарканд на машине (4 часа). По пути сделаем остановку в селении Гиждуван, чтобы понаблюдать за тем, как мастера-керамисты создают удивительные изделия. Прибудем в Самарканд, пообедаем в ресторане «Истиклол» и заселимся в отель.

В 18:00 вас ждёт мастер-класс по приготовлению плова от местной хозяйки. Вы узнаете, чем отличаются разные виды этого блюда: ташкентский, бухарский, самаркандский. Пловом собственного приготовления и поужинаем, а затем пойдём гулять по площади Регистан.

Переезд в Самарканд и мастер-класс по пловуПереезд в Самарканд и мастер-класс по пловуПереезд в Самарканд и мастер-класс по пловуПереезд в Самарканд и мастер-класс по пловуПереезд в Самарканд и мастер-класс по пловуПереезд в Самарканд и мастер-класс по пловуПереезд в Самарканд и мастер-класс по плову
4 день

Прогулка по музею под открытым небом

После завтрака поедем в мавзолей Гур-Эмир, где захоронен полководец Тамерлан. Рядом расположена площадь Регистан. Вы увидите медресе Улугбека, а затем пройдём по Ташкентской улице и окажемся у самой большой мечети Средней Азии Биби-Ханым. Пообедаем в ресторане «Самарканд» и продолжим. Проникнемся атмосферой города на Сиабском базаре, где вы сможете купить свежие фрукты, необычные украшения ручной работы и деликатесы. Далее посетим комплекс мавзолеев Шахи-Зинда. Следующая точка маршрута — обсерватория 15 века на холме Кухак.

В 18:00 сядем на поезд, который домчит нас до Ташкента к 20:10. Поужинаем в ресторане «Манас» и заселимся в отель.

Прогулка по музею под открытым небомПрогулка по музею под открытым небомПрогулка по музею под открытым небомПрогулка по музею под открытым небомПрогулка по музею под открытым небом
5 день

Горы Чимган и отъезд

Позавтракаем и поедем в горы Чимган — «маленькую Швейцарию», как ласково называют её местные. Затем спустимся к водохранилищу Чарвак. Будем гулять, покатаемся по канатной дороге, сделаем красивые кадры и насладимся тишиной и спокойствием этого места.

Пообедаем в ресторане «Файз» и к 16:00 поедем в аэропорт Ташкента. Если вы планируете задержаться ещё на день, то доставим вас к отелю (дополнительная ночь бронируется отдельно). Трансфер в аэропорт включён в стоимость как в этот день, так и в следующий.

Горы Чимган и отъездГоры Чимган и отъездГоры Чимган и отъездГоры Чимган и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$805
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях в Ташкенте, Бухаре и Самарканде
  • Завтраки, 5 обедов и 4 ужина
  • Трансфер по маршруту
  • Билеты на скоростные поезда (эконом-класс)
  • Мастер-класс по приготовлению плова
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Билет на канатную дорогу
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, 10:00
Завершение: Аэропорт Ташкента, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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