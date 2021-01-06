Летим в Душанбе

Как добраться до Душанбе на самолёте

В Душанбе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Dushanbe Airport» вам не избежать

Список аэропортов Душанбе

  1. Душанбе DYU
    Dushanbe Airport

Самые дешёвые билеты в Душанбе из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
06.01.2021из 🇰🇿Алматы8 4991ч 55м
01.01.2021из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)10 9866ч 30м (⇵1)
23.01.2021из 🇰🇬Бишкека13 27916ч 45м (⇵1)
06.01.2021из 🇺🇿Ташкента14 41921ч 40м (⇵1)
01.11.2020из 🇦🇫Кабула15 8101ч 25м
04.01.2021из 🇷🇺Москвы16 3384ч 20м
30.04.2021из 🇷🇺Казани16 43323ч 45м (⇵1)
01.02.2021из 🇷🇺Новосибирска17 13148ч 40м (⇵2)
02.05.2021из 🇷🇺Екатеринбурга17 49523ч (⇵1)
26.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга17 55329ч 15м (⇵1)
25.10.2020из 🇦🇪Дубая17 901
23.01.2021из 🇹🇷Стамбула18 88312ч 5м (⇵1)
24.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону19 02828ч 25м (⇵1)
02.12.2020из 🇷🇺Краснодара19 12328ч 30м (⇵1)
31.12.2020из 🇷🇺Воронежа19 31739ч 15м (⇵1)
18.03.2021из 🇷🇺Уфы19 49947ч 30м (⇵1)
27.12.2020из 🇷🇺Сочи19 58311ч (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Сургута20 04321ч (⇵1)
21.12.2020из 🇷🇺Тюмени20 20621ч 5м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Калининграда21 03114ч 45м (⇵1)
21.12.2020из 🇷🇺Минеральных Вод21 43619ч 5м (⇵1)
04.12.2020из 🇷🇺Перми21 58320ч (⇵1)
05.12.2020из 🇷🇺Челябинска21 60844ч 20м (⇵1)
24.12.2020из 🇷🇺Красноярска21 78821ч 55м (⇵1)
07.12.2020из 🇷🇺Магаса21 99425ч 25м (⇵1)
08.12.2020из 🇷🇺Самары22 05015ч 15м (⇵1)
12.12.2020из 🇷🇺Оренбурга22 69518ч 35м (⇵1)
01.02.2021из 🇧🇾Минска22 95539ч 5м (⇵1)
02.12.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода23 20837ч 50м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Нижневартовска23 26044ч 15м (⇵2)
29.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне23 28141ч (⇵2)
06.11.2020из 🇷🇺Волгограда23 47016ч (⇵2)
01.11.2020из 🇳🇴Осло23 69143ч 50м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Анапы23 90536ч 30м (⇵2)
03.12.2020из 🇹🇷Антальи24 14610ч 25м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇺Грозного24 16120ч 40м (⇵2)
20.02.2021из 🇺🇦Киева24 37042ч 20м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Омска24 58748ч 20м (⇵2)
20.11.2020из Ялты24 63255ч (⇵2)
08.12.2020из 🇷🇺Иркутска24 79221ч 55м (⇵1)
01.12.2020из 🇵🇱Варшавы24 83523ч 10м (⇵2)
10.01.2021из 🇸🇪Стокгольм25 17742ч 30м (⇵2)
30.11.2020из 🇫🇷Марселя25 46227ч 5м (⇵2)
30.11.2020из 🇫🇷Парижа25 48329ч 40м (⇵2)
18.12.2020из 🇬🇪Тбилиси25 75927ч 10м (⇵2)
05.12.2020из 🇷🇴Бухареста25 92542ч 5м (⇵2)
15.12.2020из 🇩🇪Ганновера26 24427ч 30м (⇵2)
20.12.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа26 36226ч (⇵2)
03.11.2020из 🇷🇺Махачкалы26 57834ч 25м (⇵2)
22.11.2020из 🇵🇰Лахора26 64023ч 5м (⇵1)
27.12.2020из 🇷🇺Томска27 07625ч (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Саратова27 47653ч 35м (⇵2)
15.11.2020из 🇷🇺Нарьяна-Мара28 57623ч 45м (⇵2)
30.04.2021из 🇷🇺Мирного28 74532ч 5м (⇵1)
01.12.2020из 🇭🇷Загреба29 32649ч 55м (⇵2)
13.05.2021из 🇲🇩Кишинёва29 81729ч 30м (⇵2)
07.12.2020из 🇦🇪Шарджи30 20720ч 50м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Хабаровска30 59234ч 25м (⇵1)
05.01.2021из 🇷🇺Владивостока31 15531ч 20м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Кемерово31 23434ч 10м (⇵2)
02.11.2020из 🇹🇷Бодрума31 62734ч 10м (⇵2)
04.08.2021из 🇮🇹Милана31 89626ч 15м (⇵2)
01.11.2020из 🇪🇬Александрии31 91521ч 50м (⇵1)
05.11.2020из 🇺🇦Харькова32 11240ч 20м (⇵2)
13.11.2020из 🇹🇷Анкары32 15350ч 40м (⇵2)
17.11.2020из 🇮🇳Дели32 38921ч (⇵1)
31.10.2020из 🇪🇬Каира32 47228ч 5м (⇵1)
20.01.2021из 🇷🇺Южно-Сахалинска32 55448ч 5м (⇵1)
12.11.2020из 🇷🇺Нового Уренгоя32 82543ч 45м (⇵2)
04.12.2020из 🇷🇺Магадана33 14630ч 30м (⇵1)
20.01.2021из 🇨🇳Урумчей33 22534ч 40м (⇵2)
28.12.2020из 🇺🇿Бухары33 25419ч (⇵1)
01.01.2021из 🇹🇯Худжанда33 90811ч 40м (⇵1)
20.10.2020из 🇸🇦Эр-Рияда34 43117ч 15м (⇵1)
31.12.2020из 🇷🇺Якутска34 53733ч 35м (⇵2)
03.12.2020из 🇷🇺Норильска34 5717ч 20м (⇵1)
01.02.2021из 🇷🇺Камчатки34 57647ч 25м (⇵1)
04.01.2021из Сеула34 58127ч 40м (⇵1)
20.11.2020из 🇮🇷Тегерана34 75719ч 25м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Благовещенска34 79039ч 25м (⇵2)
01.11.2020из 🇩🇪Берлина34 80948ч 55м (⇵2)
01.09.2021из 🇺🇦Запорожье35 6318ч 30м (⇵1)
01.06.2021из 🇪🇪Таллина37 05429ч (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Мурманска37 38917ч 5м (⇵1)
09.11.2020из 🇧🇪Брюсселя38 12433ч 25м (⇵2)
31.10.2020из 🇬🇧Лондона38 75032ч 10м (⇵2)
03.11.2020из 🇺🇦Одессы38 77136ч 5м (⇵2)
25.10.2020из 🇸🇦Джидды39 2278ч 30м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Астрахани39 86919ч 55м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Барнаула40 30040ч 55м (⇵1)
20.10.2020из 🇸🇦Даммама41 07415ч 15м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Белгорода41 09014ч 10м (⇵1)
30.12.2020из 🇺🇸Нью-Йорка41 16544ч 10м (⇵2)
31.10.2020из 🇰🇿Шымкента41 58646ч 25м (⇵2)
01.11.2020из 🇰🇿Кызылорды41 58914ч 25м (⇵2)
16.10.2020из 🇦🇲Еревана42 77213ч 45м (⇵1)
20.10.2020из 🇹🇷Даламана43 50743ч 40м (⇵1)
17.10.2020из 🇸🇦Рафхи43 52212ч 25м (⇵2)
26.10.2020из 🇰🇿Актюбинска43 57235ч 5м (⇵2)
30.10.2020из 🇩🇪Кёльна45 22848ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Душанбе