Как добраться до Душанбе на самолёте
В Душанбе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Dushanbe Airport» вам не избежать
Список аэропортов Душанбе
- Душанбе DYUDushanbe Airport
Самые дешёвые билеты в Душанбе из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|06.01.2021
|из 🇰🇿Алматы
|8 499
|1ч 55м
|01.01.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|10 986
|6ч 30м (⇵1)
|23.01.2021
|из 🇰🇬Бишкека
|13 279
|16ч 45м (⇵1)
|06.01.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|14 419
|21ч 40м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇦🇫Кабула
|15 810
|1ч 25м
|04.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|16 338
|4ч 20м
|30.04.2021
|из 🇷🇺Казани
|16 433
|23ч 45м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|17 131
|48ч 40м (⇵2)
|02.05.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|17 495
|23ч (⇵1)
|26.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|17 553
|29ч 15м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|17 901
|3ч
|23.01.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|18 883
|12ч 5м (⇵1)
|24.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|19 028
|28ч 25м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|19 123
|28ч 30м (⇵1)
|31.12.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|19 317
|39ч 15м (⇵1)
|18.03.2021
|из 🇷🇺Уфы
|19 499
|47ч 30м (⇵1)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|19 583
|11ч (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Сургута
|20 043
|21ч (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|20 206
|21ч 5м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|21 031
|14ч 45м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|21 436
|19ч 5м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Перми
|21 583
|20ч (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|21 608
|44ч 20м (⇵1)
|24.12.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|21 788
|21ч 55м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Магаса
|21 994
|25ч 25м (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Самары
|22 050
|15ч 15м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|22 695
|18ч 35м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇧🇾Минска
|22 955
|39ч 5м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|23 208
|37ч 50м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|23 260
|44ч 15м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|23 281
|41ч (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|23 470
|16ч (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|23 691
|43ч 50м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Анапы
|23 905
|36ч 30м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇹🇷Антальи
|24 146
|10ч 25м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Грозного
|24 161
|20ч 40м (⇵2)
|20.02.2021
|из 🇺🇦Киева
|24 370
|42ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|24 587
|48ч 20м (⇵2)
|20.11.2020
|из Ялты
|24 632
|55ч (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|24 792
|21ч 55м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|24 835
|23ч 10м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇸🇪Стокгольм
|25 177
|42ч 30м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇫🇷Марселя
|25 462
|27ч 5м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|25 483
|29ч 40м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|25 759
|27ч 10м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|25 925
|42ч 5м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|26 244
|27ч 30м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|26 362
|26ч (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|26 578
|34ч 25м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇵🇰Лахора
|26 640
|23ч 5м (⇵1)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Томска
|27 076
|25ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Саратова
|27 476
|53ч 35м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Нарьяна-Мара
|28 576
|23ч 45м (⇵2)
|30.04.2021
|из 🇷🇺Мирного
|28 745
|32ч 5м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇭🇷Загреба
|29 326
|49ч 55м (⇵2)
|13.05.2021
|из 🇲🇩Кишинёва
|29 817
|29ч 30м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|30 207
|20ч 50м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|30 592
|34ч 25м (⇵1)
|05.01.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|31 155
|31ч 20м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|31 234
|34ч 10м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|31 627
|34ч 10м (⇵2)
|04.08.2021
|из 🇮🇹Милана
|31 896
|26ч 15м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇪🇬Александрии
|31 915
|21ч 50м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|32 112
|40ч 20м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇹🇷Анкары
|32 153
|50ч 40м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|32 389
|21ч (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|32 472
|28ч 5м (⇵1)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|32 554
|48ч 5м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|32 825
|43ч 45м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Магадана
|33 146
|30ч 30м (⇵1)
|20.01.2021
|из 🇨🇳Урумчей
|33 225
|34ч 40м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇺🇿Бухары
|33 254
|19ч (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇹🇯Худжанда
|33 908
|11ч 40м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|34 431
|17ч 15м (⇵1)
|31.12.2020
|из 🇷🇺Якутска
|34 537
|33ч 35м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Норильска
|34 571
|7ч 20м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Камчатки
|34 576
|47ч 25м (⇵1)
|04.01.2021
|из Сеула
|34 581
|27ч 40м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇮🇷Тегерана
|34 757
|19ч 25м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|34 790
|39ч 25м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|34 809
|48ч 55м (⇵2)
|01.09.2021
|из 🇺🇦Запорожье
|35 631
|8ч 30м (⇵1)
|01.06.2021
|из 🇪🇪Таллина
|37 054
|29ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|37 389
|17ч 5м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|38 124
|33ч 25м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|38 750
|32ч 10м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|38 771
|36ч 5м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|39 227
|8ч 30м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|39 869
|19ч 55м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|40 300
|40ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|41 074
|15ч 15м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|41 090
|14ч 10м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|41 165
|44ч 10м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇰🇿Шымкента
|41 586
|46ч 25м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇰🇿Кызылорды
|41 589
|14ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇦🇲Еревана
|42 772
|13ч 45м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇹🇷Даламана
|43 507
|43ч 40м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇸🇦Рафхи
|43 522
|12ч 25м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇰🇿Актюбинска
|43 572
|35ч 5м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|45 228
|48ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Душанбе
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Душанбе, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Дубай, Стамбул, Карачи и Санкт-Петербург
- 03.12.202026.01.2021
- 24.04.202124.05.2021
- 14.10.202016.10.2020
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