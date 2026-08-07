Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
Узнать, как знаменитый английский писатель спас всемирно любимый праздник
«Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса — одна из самых любимых английских повестей-сказок. Накануне Рождества я предлагаю окунуться в атмосферу праздничного викторианского города.
Мы отправимся в путешествие по узким аллеям лондонского Сити в поисках счётного дома ворчливого Эбенизера Скруджа, в стенах которого и начинается рождественская сказка.
Описание экскурсии
Лондон Диккенса
Мы заглянем в тёмные старинные дворики, увидим древние таверны и церкви, которые были хорошо знакомы писателю. Чарльз Диккенс очень любил гулять по улицам Лондона. Они были для него неиссякаемым источником вдохновения.
История о спасителе Рождества
Следуя по стопам сказочных персонажей Диккенса, мы поговорим о том, как люди праздновали Рождество в прошлом. Я объясню, почему лондонцы 19 века так любили истории о привидениях (Диккенс не был исключением!), а также кто и когда посмел запретить отмечать Рождество. Расскажу, что вдохновило классика мировой литературы написать эту историю и как он смог возродить любовь к празднику, который 200 лет назад почти вышел из моды.
Любимое рождественское место диккенсовских наследников
Во время прогулки, как часто и бывает накануне Рождества, сказка и реальность переплетутся. Перед нашими глазами появится таверна, в которой любил обедать писатель. В настоящее время его правнуки собираются здесь вместе, чтобы пожелать друг другу счастливого Рождества и полакомиться праздничным обедом.
Немного личного о самом рождественском писателе
Наша прогулка закончится у праздничной ёлки под крышей одного из красивейших рынков Лондона. Сложно выбрать более подходящее место, чтобы поговорить о рождественских традициях — о том, как же отмечался праздник в доме самого Чарльза Диккенса и что, по мнению писателя, было лучшим подарком.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Банк»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 468 туристов
Живу в Лондоне с 2001 года, работаю гидом с 2008, есть лицензия Blue Badge — высшая квалификация в профессии. Аккредитованный гид Британского парламента, с дипломом Southbank University в социальной политике.
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повезло работать в парламенте — самом фотографируемом здании Лондона! Работа дала уникальный опыт общения с разными людьми: политиками, туристами, членами королевской семьи и группами школьников. Я рассказываю просто и понятно, люблю семейный формат экскурсий, который располагает к общению, даёт возможность обсуждать, дискутировать и задавать вопросы. Путешественники часто говорят, что я коммуникабельный и лёгкий в общении человек.
Мои экскурсии не просто информируют: я стараюсь дать возможность погрузиться в атмосферу эпохи, о которой рассказываю. На моих экскурсиях вы не просто познакомитесь с персонажами из мира истории, науки и природы, но также проникнетесь эмпатией к героям, о которых мы будем говорить, будь то синий кит, паровой двигатель или император Наполеон.
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