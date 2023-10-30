Узнать, как знаменитый английский писатель спас всемирно любимый праздник
Мы отправимся в путешествие по узким аллеям лондонского Сити в поисках счётного дома ворчливого Эбенизера Скруджа, в стенах которого и начинается рождественская сказка.
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Описание
Что вас ожидает
Лондон Диккенса
Мы заглянем в тёмные старинные дворики, увидим древние таверны и церкви, которые были хорошо знакомы писателю. Чарльз Диккенс очень любил гулять по улицам Лондона. Они были для него неиссякаемым источником вдохновения.
История о спасителе Рождества
Следуя по стопам сказочных персонажей Диккенса, мы поговорим о том, как люди праздновали Рождество в прошлом. Я объясню, почему лондонцы 19 века так любили истории о привидениях (Диккенс не был исключением!), а также кто и когда посмел запретить отмечать Рождество. Расскажу, что вдохновило классика мировой литературы написать эту историю и как он смог возродить любовь к празднику, который 200 лет назад почти вышел из моды.
Любимое рождественское место диккенсовских наследников
Во время прогулки, как часто и бывает накануне Рождества, сказка и реальность переплетутся. Перед нашими глазами появится таверна, в которой любил обедать писатель. В настоящее время его правнуки собираются здесь вместе, чтобы пожелать друг другу счастливого Рождества и полакомиться праздничным обедом.
Немного личного о самом рождественском писателе
Наша прогулка закончится у праздничной ёлки под крышей одного из красивейших рынков Лондона. Сложно выбрать более подходящее место, чтобы поговорить о рождественских традициях — о том, как же отмечался праздник в доме самого Чарльза Диккенса и что, по мнению писателя, было лучшим подарком.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Банк»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.