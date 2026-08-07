«Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса — одна из самых любимых английских повестей-сказок. Накануне Рождества я предлагаю окунуться в атмосферу праздничного викторианского города. Мы отправимся в путешествие по узким аллеям лондонского Сити в поисках счётного дома ворчливого Эбенизера Скруджа, в стенах которого и начинается рождественская сказка.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Лондон Диккенса

Мы заглянем в тёмные старинные дворики, увидим древние таверны и церкви, которые были хорошо знакомы писателю. Чарльз Диккенс очень любил гулять по улицам Лондона. Они были для него неиссякаемым источником вдохновения.

История о спасителе Рождества

Следуя по стопам сказочных персонажей Диккенса, мы поговорим о том, как люди праздновали Рождество в прошлом. Я объясню, почему лондонцы 19 века так любили истории о привидениях (Диккенс не был исключением!), а также кто и когда посмел запретить отмечать Рождество. Расскажу, что вдохновило классика мировой литературы написать эту историю и как он смог возродить любовь к празднику, который 200 лет назад почти вышел из моды.

Любимое рождественское место диккенсовских наследников

Во время прогулки, как часто и бывает накануне Рождества, сказка и реальность переплетутся. Перед нашими глазами появится таверна, в которой любил обедать писатель. В настоящее время его правнуки собираются здесь вместе, чтобы пожелать друг другу счастливого Рождества и полакомиться праздничным обедом.

Немного личного о самом рождественском писателе

Наша прогулка закончится у праздничной ёлки под крышей одного из красивейших рынков Лондона. Сложно выбрать более подходящее место, чтобы поговорить о рождественских традициях — о том, как же отмечался праздник в доме самого Чарльза Диккенса и что, по мнению писателя, было лучшим подарком.