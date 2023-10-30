Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом

Узнать, как знаменитый английский писатель спас всемирно любимый праздник

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«Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса — одна из самых любимых английских повестей-сказок. Накануне Рождества я предлагаю окунуться в атмосферу праздничного викторианского города.

Мы отправимся в путешествие по узким аллеям лондонского Сити в поисках счётного дома ворчливого Эбенизера Скруджа, в стенах которого и начинается рождественская сказка.
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
Ближайшие даты:
30
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Описание

Что вас ожидает

Лондон Диккенса

Мы заглянем в тёмные старинные дворики, увидим древние таверны и церкви, которые были хорошо знакомы писателю. Чарльз Диккенс очень любил гулять по улицам Лондона. Они были для него неиссякаемым источником вдохновения.

История о спасителе Рождества

Следуя по стопам сказочных персонажей Диккенса, мы поговорим о том, как люди праздновали Рождество в прошлом. Я объясню, почему лондонцы 19 века так любили истории о привидениях (Диккенс не был исключением!), а также кто и когда посмел запретить отмечать Рождество. Расскажу, что вдохновило классика мировой литературы написать эту историю и как он смог возродить любовь к празднику, который 200 лет назад почти вышел из моды.

Любимое рождественское место диккенсовских наследников

Во время прогулки, как часто и бывает накануне Рождества, сказка и реальность переплетутся. Перед нашими глазами появится таверна, в которой любил обедать писатель. В настоящее время его правнуки собираются здесь вместе, чтобы пожелать друг другу счастливого Рождества и полакомиться праздничным обедом.

Немного личного о самом рождественском писателе

Наша прогулка закончится у праздничной ёлки под крышей одного из красивейших рынков Лондона. Сложно выбрать более подходящее место, чтобы поговорить о рождественских традициях — о том, как же отмечался праздник в доме самого Чарльза Диккенса и что, по мнению писателя, было лучшим подарком.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Банк»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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