Индивидуальная
до 6 чел.
Небанальный Ноттинг-Хилл
Погрузитесь в атмосферу легендарного Ноттинг-Хилла: от музыкальной истории до кинематографических локаций
Начало: У станции метро Ноттинг-Хилл
«Район Ноттинг-Хилл давно стал местом притяжения британских режиссеров, художников, музыкантов и фотографов — и я помогу вам разобраться, почему»
5 фев в 09:00
6 фев в 09:00
£244 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Скрытый Лондон: авторская VIP-прогулка с музыкой и историей
Начало: Soho Square, London W1D
«Что вас ждет: Это не классическая экскурсия, а приватная авторская прогулка с музыкальной и интеллектуальной концепцией»
Расписание: Индивидуальное время начала по согласованию
£300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Любовь в большом Лондоне
Погрузитесь в истории любви и драм, разыгравшихся на улицах Лондона. Узнайте, как любовь меняла судьбы известных личностей и вдохновляла на великие поступки
Завтра в 09:00
5 фев в 09:00
£225 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEugene3 марта 2025Спасибо за прекрасную экскурсию!
- ССветлана5 мая 2023Хорошая ознакомительная экскурсия с районом! Богдан знает разные интересные моменты! Экскурсия спокойная, прогулочная, в диалоге с экскурсоводом. Нам было приятно:)
- ННаталья18 апреля 2023Богдан очень приятный собеседник,Экскурсия понравилась,Посмотрели красивые места,узнали много интересных фактов
- ЕЕлена10 октября 2022Экскурсия была очень интересная. Спасибо Богдану за очень необычную и не ординарную экскурсию. Если вы хотите посмотреть Лондон немножко с другой стороны то очень советую. Самим таких мест которые показывал нам Богдан не найти не в одном путеводителе.
- NNatalia16 февраля 2020Прекрасная 2,5 часовая экскурсия. Посмотрели Ноттинг хилл: известные места, где снимали фильмы, старейших кинотеатр, студию записи музыкантов, были на рынке.
