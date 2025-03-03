Е Елена

Экскурсия была очень интересная. Спасибо Богдану за очень необычную и не ординарную экскурсию. Если вы хотите посмотреть Лондон немножко с другой стороны то очень советую. Самим таких мест которые показывал нам Богдан не найти не в одном путеводителе.