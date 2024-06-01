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удобного места в Лондоне или его окрестностях и довезём до легендарных мест с комфортом. По пути водитель расскажет о жизни в Англии с точки зрения местного жителя. В салоне автомобиля BMW 220d Gran Tourer есть свежая бутилированная вода, салфетки и зонтики. По вашему желанию можно заехать на ланч в любое место на выбор. После поездки вас отвезут обратно в нужную локацию