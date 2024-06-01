Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор

Отправьтесь в путешествие от Лондона до Стоунхенджа и Солсберийского собора на комфортабельном BMW с опытным водителем
Погрузитесь в атмосферу Англии за пределами Лондона. Посетите легендарный Стоунхендж и полюбуйтесь 123-метровым шпилем Солсберийского собора. Это не историческая экскурсия с гидом, а индивидуальный трансфер с опытным водителем.

Заберём вас из
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удобного места в Лондоне или его окрестностях и довезём до легендарных мест с комфортом. По пути водитель расскажет о жизни в Англии с точки зрения местного жителя. В салоне автомобиля BMW 220d Gran Tourer есть свежая бутилированная вода, салфетки и зонтики. По вашему желанию можно заехать на ланч в любое место на выбор. После поездки вас отвезут обратно в нужную локацию

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Комфортный трансфер на BMW 220d Gran Tourer
  2. 🌍 Посещение Стоунхенджа и Солсберийского собора
  3. 🗣️ Аудиогиды на русском языке
  4. 💧 Вода, салфетки и зонтики в салоне
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми

Что можно увидеть

  • Стоунхендж
  • Солсберийский собор
Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Я заберу вас из удобного места в Лондоне, Бристоле, Бате, Уэймуте, Портсмуте, Борнмуте или Эксетере.
  • Отвезу к Стоунхенджу — древнему мегалиту в графстве Уилтшир, в 130 километрах от Лондона. Здесь отлично организована инфраструктура, есть много интерактивных зон и аудиогиды на русском языке.
  • Затем мы отправимся в Солсбери, где вы неспешно посетите Солсберийский собор — образец ранней английской готики.
  • По вашему желанию заедем на ланч в любое место на ваш выбор.
  • После поездки отвезу вас обратно в нужную локацию.
  • По дороге могу рассказать о жизни в стране, особенно загородом, так как сам проживаю под Лондоном.

Организационные детали

  • Все расходы, кроме трансфера, оплачиваются дополнительно. Билеты в Стоунхендж (аудиогид включён) — £20/чел. и билеты в Солсберийский собор — £10/чел.
  • Поездка пройдёт на автомобиле BMW 220d Gran Tourer. В салоне есть свежая бутилированная вода, салфетки, зонтики. Сообщите, если с вами дети, я захвачу кресло.
  • Вместимость автомобиля: 6 мест + небольшое пространство для багажа либо 4 места + большое пространство для 3 чемоданов размера XL.
  • По желанию можно продлить прогулку. Оплата за дополнительное время — 60 £/час.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Н
1 июня 2024
Поездка с Андреєм была весьма познавательной и комфортной. Благодарны за все и рекомендуем всем друзьям.

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