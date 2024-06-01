Погрузитесь в атмосферу Англии за пределами Лондона. Посетите легендарный Стоунхендж и полюбуйтесь 123-метровым шпилем Солсберийского собора. Это не историческая экскурсия с гидом, а индивидуальный трансфер с опытным водителем.
Заберём вас из
Заберём вас из
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортный трансфер на BMW 220d Gran Tourer
- 🌍 Посещение Стоунхенджа и Солсберийского собора
- 🗣️ Аудиогиды на русском языке
- 💧 Вода, салфетки и зонтики в салоне
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Что можно увидеть
- Стоунхендж
- Солсберийский собор
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Я заберу вас из удобного места в Лондоне, Бристоле, Бате, Уэймуте, Портсмуте, Борнмуте или Эксетере.
- Отвезу к Стоунхенджу — древнему мегалиту в графстве Уилтшир, в 130 километрах от Лондона. Здесь отлично организована инфраструктура, есть много интерактивных зон и аудиогиды на русском языке.
- Затем мы отправимся в Солсбери, где вы неспешно посетите Солсберийский собор — образец ранней английской готики.
- По вашему желанию заедем на ланч в любое место на ваш выбор.
- После поездки отвезу вас обратно в нужную локацию.
- По дороге могу рассказать о жизни в стране, особенно загородом, так как сам проживаю под Лондоном.
Организационные детали
- Все расходы, кроме трансфера, оплачиваются дополнительно. Билеты в Стоунхендж (аудиогид включён) — £20/чел. и билеты в Солсберийский собор — £10/чел.
- Поездка пройдёт на автомобиле BMW 220d Gran Tourer. В салоне есть свежая бутилированная вода, салфетки, зонтики. Сообщите, если с вами дети, я захвачу кресло.
- Вместимость автомобиля: 6 мест + небольшое пространство для багажа либо 4 места + большое пространство для 3 чемоданов размера XL.
- По желанию можно продлить прогулку. Оплата за дополнительное время — 60 £/час.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Лондоне
Добрый день. Я водитель со стажем более 20 лет, 2 года из которых езжу по дорогам Британии. Проходил курсы высшего водительского мастерства. Интересуюсь историей автомобилестроения и средневековой архитектурой. В свободное время работаю волонтёром в автомобильном музее.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нинель
1 июня 2024
Поездка с Андреєм была весьма познавательной и комфортной. Благодарны за все и рекомендуем всем друзьям.
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