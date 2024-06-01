Замок Вайдахуняд – экскурсии в Будапеште

Найдено 13 экскурсий в категории «Замок Вайдахуняд» в Будапеште на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Будапешт - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
39 отзывов
Будапешт - первая встреча: эксклюзивный тур с личным гидом
Откройте для себя великолепие Будапешта: исторические сокровища, архитектурные шедевры и живописные виды в индивидуальной обстановке
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
150 за всё до 4 чел.
Будапешт - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
128 отзывов
Будапешт - любовь с первого взгляда: история, культура и величие
Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас
Начало: Место проживания гостей в Будапеште
11 июня в 18:00
16 июня в 08:00
195 за всё до 7 чел.
Будапешт - первое свидание
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
57 отзывов
Будапешт - Первое свидание: От Пешта до Буды, История и Культура
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, исследуя его знаковые места от Пешта до Буды на комфортабельном автомобиле Toyota Prius Hybrid
Начало: По договору
10 июня в 09:00
12 июня в 13:00
190 за всё до 4 чел.
Интересный Будапешт: история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
202 отзыва
Интересный Будапешт: путешествие от истории к современности
Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
135 за всё до 5 чел.
Будапешт - по следам империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Будапешт - по следам империи: индивидуальная экскурсия
Вечерний Будапешт покорит красотой и тайнами! Прогулка по главным улицам, Парламент, Базилика святого Иштвана и советы по отдыху
Начало: Около метро Deak Ferenc
Завтра в 12:30
10 июня в 17:30
от 110 за всё до 6 чел.
По королевскому Будапешту на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
80 отзывов
По королевскому Будапешту на автомобиле: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Будапешта, узнайте легенды и мифы, посетите главные достопримечательности. Оцените венгерское кофеварение в уютном кафе на берегу Дуная
Начало: На Площади Героев
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
179 за всё до 4 чел.
Пешком по Буде и Пешту - не торопясь и впечатляясь
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
50 отзывов
Пешком по Буде и Пешту: экскурсия с локальным гидом
Знакомство с Будапештом в ритме города: исторические памятники, уютные кафе и панорамные виды
Завтра в 11:30
10 июня в 08:30
от 107 за всё до 4 чел.
Теплая встреча с Будапештом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Теплая встреча с Будапештом
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Свет и тени вечернего Будапешта
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Вечерняя экскурсия по Будапешту: Свет и тени старинного города
Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
135 за всё до 3 чел.
Шагая по Пешту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Шагая по Пешту: индивидуальная экскурсия по левой стороне Будапешта
Погрузитесь в историю Пешта за 2,5 часа. Узнайте о купальнях, замке, мини-скульптурах и Опере. Прокатитесь на метро и загадайте желание незнакомцу
Начало: Станция метро «Площадь Лайоша Кошута»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
115 за всё до 8 чел.
Величественный Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Величественный Будапешт
Главные достопримечательности, прошлое и настоящее города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 4 чел.
Пешком по проспекту Андраши до пл. Героев
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Пешком по проспекту Андраши до пл. Героев
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
Расписание: по субботам в 10 часов
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
25 за человека
Главные достопримечательности Будапешта за 1 час
🚶 Пешая
Групповая
1 час
Главные достопримечательности Будапешта за 1 час
Прогуляться по городу, увидеть Дракулу и узнать, что связывает купальню и бегемота
Начало: Недалеко от станции метро «Байза утца»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    1 июня 2024
    Интересный Будапешт: история и современность
    Ольга отличный экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Попали под дождь, и Ольга прекрасно подстроилась, адаптировалось под ситуацию)) советую всем!
  • M
    Maxim
    26 мая 2024
    Будапешт - любовь с первого взгляда
    На наш взгляд лучшее соотношение цена/качество. Обширная экскурсия охватывает все основные достопримечательности. Очень рекомендуем. Максим и Лена
  • Г
    Галина
    26 мая 2024
    Будапешт - первая встреча
    Очень понравилась экскурсия, все факты истории были расказаны Анатолием легко и не скучно. Благодаря автомобилю увидели много достопримечательностей в Будапеште и при этом совсем не устали. Всем рекомендую!
  • S
    Svetlana
    22 мая 2024
    Интересный Будапешт: история и современность
    Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось! Ольга прекрасный гид, было очень интересно и понятно! Время пролетело незаметно. От души рекомендуем экскурсию!!!! ❤️
  • I
    Igor
    21 мая 2024
    Будапешт - первая встреча
    Анатолий обладает всеми качествами, необходимыми для идеального гида. Артистичен, отлично знает свой материал, глубоко знает историю в целом, а также
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    многосторонние реалии современной жизни и умеет все это совместить с рассказом о Будапеште и о Венгрии. Сама экскурсия спланирована очень умно, совмещая авто- и пешеходные передвижения. В отличие от экскурсовода старой закалки, который просто озвучивал некий стандартный набор фактов (посмотрите направо, посмотрите налево) здесь все время ощущается личность самого рассказчика, и это соединение истории и её современного осмысления и связи с ней делает экскурсию вдвойне интересной.

  • I
    Inna
    20 мая 2024
    Пешком по Буде и Пешту - не торопясь и впечатляясь
    Впервые побывали в Будапеште и очень рады, что в первый же день, не торопясь и впечатляясь, прогулялись по городу с
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    Сусанной. Экскурсия очень информативная, Сусанна рассказала нам о самых разных аспектах истории и современности прекрасного Будапешта. Увидели множество достопримечательностей, побывали в разных районах, получили море практических лайфхаков. В общем, экскурсией очень довольны и рекомендуем прогулку с Сусанной всем, кто собирается посетить Будапешт.

  • А
    Алина
    16 мая 2024
    Будапешт - первая встреча
    Спасибо большое! Получили настоящее удовольствие от знакомства с Будапештом в компании Анатолия. Всем рекомендуем
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Будапешт - первое свидание
    Были на эксурсии в Будапеште. Экскурсовод Наталья была просто великолепна:квалифицированная,эрудированная,внимательная и очень отзывчивая. Огромное ей спасибо. Мы полюбили Будапешт.
  • Д
    Денис
    9 мая 2024
    Будапешт - любовь с первого взгляда
    Динамичная, не перегруженная историческими факторами экскурсия. Нам понравилось. Рекомендуем.
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Будапешт - любовь с первого взгляда
    Анжелика прекрасный гид! Очень интересно рассказала историю страны, много показала и сама очень легкий в общении человек! Не заметили как пролетело время. Очень рекомендуем экскурсию от Анжелики! Спасибо ей огромное за наслаждение, которое она нам доставила!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Замок Вайдахуняд»

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  1. Будапешт - первая встреча
  2. Будапешт - любовь с первого взгляда
  3. Будапешт - первое свидание
  4. Интересный Будапешт: история и современность
  5. Будапешт - по следам империи
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  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Замок Вайдахуняд" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 25 до 220. Туристы уже оставили гидам 612 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 13 экскурсий на 2024 год по теме «Замок Вайдахуняд», 612 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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