1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Будапешт - первая встреча: эксклюзивный тур с личным гидом
Откройте для себя великолепие Будапешта: исторические сокровища, архитектурные шедевры и живописные виды в индивидуальной обстановке
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Будапешт - любовь с первого взгляда: история, культура и величие
Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас
Начало: Место проживания гостей в Будапеште
11 июня в 18:00
16 июня в 08:00
€195 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Будапешт - Первое свидание: От Пешта до Буды, История и Культура
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, исследуя его знаковые места от Пешта до Буды на комфортабельном автомобиле Toyota Prius Hybrid
Начало: По договору
10 июня в 09:00
12 июня в 13:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Интересный Будапешт: путешествие от истории к современности
Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Будапешт - по следам империи: индивидуальная экскурсия
Вечерний Будапешт покорит красотой и тайнами! Прогулка по главным улицам, Парламент, Базилика святого Иштвана и советы по отдыху
Начало: Около метро Deak Ferenc
Завтра в 12:30
10 июня в 17:30
от €110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
По королевскому Будапешту на автомобиле: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Будапешта, узнайте легенды и мифы, посетите главные достопримечательности. Оцените венгерское кофеварение в уютном кафе на берегу Дуная
Начало: На Площади Героев
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€179 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пешком по Буде и Пешту: экскурсия с локальным гидом
Знакомство с Будапештом в ритме города: исторические памятники, уютные кафе и панорамные виды
Завтра в 11:30
10 июня в 08:30
от €107 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Теплая встреча с Будапештом
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по Будапешту: Свет и тени старинного города
Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шагая по Пешту: индивидуальная экскурсия по левой стороне Будапешта
Погрузитесь в историю Пешта за 2,5 часа. Узнайте о купальнях, замке, мини-скульптурах и Опере. Прокатитесь на метро и загадайте желание незнакомцу
Начало: Станция метро «Площадь Лайоша Кошута»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€115 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Величественный Будапешт
Главные достопримечательности, прошлое и настоящее города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Пешком по проспекту Андраши до пл. Героев
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
Расписание: по субботам в 10 часов
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
€25 за человека
Групповая
1 час
Главные достопримечательности Будапешта за 1 час
Прогуляться по городу, увидеть Дракулу и узнать, что связывает купальню и бегемота
Начало: Недалеко от станции метро «Байза утца»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем1 июня 2024Ольга отличный экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Попали под дождь, и Ольга прекрасно подстроилась, адаптировалось под ситуацию)) советую всем!
- MMaxim26 мая 2024На наш взгляд лучшее соотношение цена/качество. Обширная экскурсия охватывает все основные достопримечательности. Очень рекомендуем. Максим и Лена
- ГГалина26 мая 2024Очень понравилась экскурсия, все факты истории были расказаны Анатолием легко и не скучно. Благодаря автомобилю увидели много достопримечательностей в Будапеште и при этом совсем не устали. Всем рекомендую!
- SSvetlana22 мая 2024Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось! Ольга прекрасный гид, было очень интересно и понятно! Время пролетело незаметно. От души рекомендуем экскурсию!!!! ❤️
- IIgor21 мая 2024Анатолий обладает всеми качествами, необходимыми для идеального гида. Артистичен, отлично знает свой материал, глубоко знает историю в целом, а также
- IInna20 мая 2024Впервые побывали в Будапеште и очень рады, что в первый же день, не торопясь и впечатляясь, прогулялись по городу с
- ААлина16 мая 2024Спасибо большое! Получили настоящее удовольствие от знакомства с Будапештом в компании Анатолия. Всем рекомендуем
- ЕЕлена15 мая 2024Были на эксурсии в Будапеште. Экскурсовод Наталья была просто великолепна:квалифицированная,эрудированная,внимательная и очень отзывчивая. Огромное ей спасибо. Мы полюбили Будапешт.
- ДДенис9 мая 2024Динамичная, не перегруженная историческими факторами экскурсия. Нам понравилось. Рекомендуем.
- ООльга8 мая 2024Анжелика прекрасный гид! Очень интересно рассказала историю страны, много показала и сама очень легкий в общении человек! Не заметили как пролетело время. Очень рекомендуем экскурсию от Анжелики! Спасибо ей огромное за наслаждение, которое она нам доставила!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Замок Вайдахуняд»
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