Эгер

Старый центр Эгера расположился вокруг средневековой Эгерской Крепости-главной достопримечательности города, построенной еще в Средневековье, но основное свое значение приобретшей в борьбе с турецкими захватчиками в XVI веке. И по сей день возвышается она над городом, напоминая своим присутствием о великой исторической победе.

Эгерсалок

Недалеко от Эгера находится курорт Эгерсалок. Воды термального источника, стекая по склону горы, создали природный соляной холм. Окруженный соснами, он стал ведущим объектом местного пейзажа. В мире есть всего только 2 таких образования: на турецком курорте Памуккале и у нас в Венгрии! Температура воды, бьющей из недров, остается и на поверхности более 60-ти градусов. Не упустите уникальную возможность окунуться в целебный источник и попробовать знаменитые вина в «Долине красавиц»!

Важно знать:

Не забудьте купальные принадлежности и полотенце!