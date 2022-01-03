Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас в путешествие в город, известный своей архитектурой в стиле барокко, уникальными винами и целительными термальными источниками.



Мы осмотрим город Эгер, а затем посетим курорт Эгерсалок, знаменитый своим соляным холмом природного происхождения, напоминающим травертины Памуккале. 4.1 13 отзывов

Gastroplustour Туристическая Компания Ваш гид в Будапеште Задать вопрос Групповая экскурсия €200 за человека 4.1 13 отзывов 🇷🇺 русский 12 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Эгер Старый центр Эгера расположился вокруг средневековой Эгерской Крепости-главной достопримечательности города, построенной еще в Средневековье, но основное свое значение приобретшей в борьбе с турецкими захватчиками в XVI веке. И по сей день возвышается она над городом, напоминая своим присутствием о великой исторической победе. Продегустировать знаменитые сорта вин ("Бычья кровь","Мушкотай","Эгерская девушка") лучше всего в вековых погребах, вырубленных из вышеупомянутого уже туфа в Долине Красавиц, а заодно узнать легенды этого необычного названия. Эгерсалок Недалеко от Эгера находится курорт Эгерсалок. Воды термального источника, стекая по склону горы, создали природный соляной холм. Окруженный соснами, он стал ведущим объектом местного пейзажа. В мире есть всего только 2 таких образования: на турецком курорте Памуккале и у нас в Венгрии! Температура воды, бьющей из недров, остается и на поверхности более 60-ти градусов. Не упустите уникальную возможность окунуться в целебный источник и попробовать знаменитые вина в «Долине красавиц»! Важно знать: Не забудьте купальные принадлежности и полотенце! Важная информация: Экскурсия состоится при наборе группы из 6 человек

Дни проведения: пятница• Время начала и точка сбора:07:45 Al Habtoor Palace через дорогу остановка автобусов возле павильона TOURIST INFO 08:30 Ensana Thermal Margitsziget Hotel Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Эгер

Долина Красавиц

Эгерсалок Что включено Услуги гида

Транспорт

Дегустация вин Что не входит в цену Личные расходы

Входные билеты в купальни

Входные билеты в крепость Эгер Где начинаем и завершаем? Начало: Венгрия, Будапешт, площадь Эржебет Завершение: Там же где место встречи Когда и сколько длится? Когда: Дни проведения: пятница• Время начала и точка сбора:07:45 Al Habtoor Palace через дорогу остановка автобусов возле павильона TOURIST INFO 08:30 Ensana Thermal Margitsziget Hotel Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек. Важная информация Экскурсия состоится при наборе группы из 6 человек Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.