Экскурсия в Эгер и Эгерсалок

Город Эгер знаменит своими барочными архитектурными памятниками, сортами вин, аналогов которых нет...

Город Эгер знаменит своими барочными архитектурными памятниками, сортами вин, аналогов которых нет ни в одном винодельческом регионе, а также целебными термальными водами.

Недалеко от Эгера находится курорт Эгерсалок.

Воды термального источника, стекая по склону горы, создали природный соляной холм.

Окруженный соснами, он стал ведущим объектом местного пейзажа.
Экскурсия в Эгер и Эгерсалок
Экскурсия в Эгер и Эгерсалок
Экскурсия в Эгер и Эгерсалок
Экскурсия в Эгер и Эгерсалок
Экскурсия в Эгер и Эгерсалок
Экскурсия в Эгер и Эгерсалок

Что вы увидите 🤩

  • Эгер
  • Эгерсалок
Эгер
Старый центр Эгера расположился вокруг средневековой Эгерской Крепости-главной достопримечательности города, построенной еще в Средневековье, но основное свое значение приобретшей в борьбе с турецкими захватчиками в XVI веке. И по сей день возвышается она над городом, напоминая своим присутствием о великой исторической победе.
Эгерсалок
Недалеко от Эгера находится курорт Эгерсалок. Воды термального источника, стекая по склону горы, создали природный соляной холм. Окруженный соснами, он стал ведущим объектом местного пейзажа. В мире есть всего только 2 таких образования: на турецком курорте Памуккале и у нас в Венгрии! Температура воды, бьющей из недров, остается и на поверхности более 60-ти градусов. Не упустите уникальную возможность окунуться в целебный источник и попробовать знаменитые вина в «Долине красавиц»!

Важно знать:

    Не забудьте купальные принадлежности и полотенце!

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-10 человек
    Взрослый 12+
    €70
    Детский до 12 лет
    €55

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт
    • Обед
    • Дегустация вин
    • Входные билеты в купальни
    Что не входит
    • Личные расходы
    Место начала и завершения
    Большая Синагога, площадь перед центральным входом
    Когда и сколько длится?
    Когда: По средам в 08:00
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
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    По средам в 08:00

    GastroPlusTour
    GastroPlusTour
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