Вена – один из крупнейших культурно-исторических центров Европы. Здесь есть многочисленные дворцы с самобытной историей 📖, площади, театры, выставки. Этот город 🏙️ с богатой историей поражает своей красотой и обилием достопримечательностей 🏛️. В Вене жили и творили Шуберт, Моцарт, Бетховен. Вена внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО.

По дороге из Будапешта в Вену гид ведет экскурсию ⛳, во время которой расскажет о значимых местах, мимо которых Вы будете проезжать, об истории Венгрии и Австрии, о непростых вековых взаимоотношениях двух соседних государств.

В пути предусмотрена небольшая остановка (на границе Венгрии и Австрии)