Вена – один из крупнейших культурно-исторических центров Европы. Здесь есть многочисленные дворцы с самобытной историей 📖, площади, театры, выставки. Этот город 🏙️ с богатой историей поражает своей красотой и обилием достопримечательностей 🏛️. В Вене жили и творили Шуберт, Моцарт, Бетховен. Вена внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО.
По дороге из Будапешта в Вену гид ведет экскурсию ⛳, во время которой расскажет о значимых местах, мимо которых Вы будете проезжать, об истории Венгрии и Австрии, о непростых вековых взаимоотношениях двух соседних государств.
В пути предусмотрена небольшая остановка (на границе Венгрии и Австрии)
Прибытие в Вену на пл. Марии Терезии
Далее обзорная экскурсия по Вене: прогуляетесь 👣 по венскому Рингу, увидите Городскую Ратушу, Парламент, здание венской Оперы. Осмотр дворцово-паркового ансамбля Бельведер. Экскурсия по территории дворцового комплекса Хофбург и пешеходной зоне исторического центра города.
После экскурсии 🧭 Вам будет предложено свободное время в центре Вены
Отправление из Вены примерно в 17:30
Что входит
Транспортное обслуживание
Услуги сертифицированного гида
Страховка
Что не входит
Питание не входит в стоимость
Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.