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Экскурсия в Вену (индивидуальная)

Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
Приглашаю вас отправится в увлекательное путешествие в культурную столицу европы — Вену.

Этот город 🏙️ с богатой историей 📖 поражает своей красотой и обилием достопримечательностей 🏛️.

Здесь есть многочисленные дворцы с самобытной историей, старинные площади, всемирно известные театры и самые современные выставки.

В Вене жили и творили такие гении, как Шуберт, Моцарт и Бетховен.

А теперь и вы можете прогуляться 👣 по историческому достоянию Вены и познакомиться с ее творческой атмосферой.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €395 за экскурсию

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Экскурсия в Вену (индивидуальная)
Экскурсия в Вену (индивидуальная)

Что вы увидите

  • Исторический центр Вены
  • Пл. Марии Терезии
  • Дворец Хойбург
  • Дворец Шенбурнн
  • Здание Парламента
  • Собор Св. Штефана
  • Чумная колонна
  • Церковь Петра и Павла
  • Городская Ратуша
  • Дворец Бельведер
  • Венская Опера
  • Улица Рингштрассе
  • Улица Грабен
  • Улица Кёрнтнерштрассе
  • Кафе Захер
Вена – один из крупнейших культурно-исторических центров Европы. Здесь есть многочисленные дворцы с самобытной историей 📖, площади, театры, выставки. Этот город 🏙️ с богатой историей поражает своей красотой и обилием достопримечательностей 🏛️. В Вене жили и творили Шуберт, Моцарт, Бетховен. Вена внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО.
  • По дороге из Будапешта в Вену гид ведет экскурсию ⛳, во время которой расскажет о значимых местах, мимо которых Вы будете проезжать, об истории Венгрии и Австрии, о непростых вековых взаимоотношениях двух соседних государств.
В пути предусмотрена небольшая остановка (на границе Венгрии и Австрии)
  • Прибытие в Вену на пл. Марии Терезии
  • Далее обзорная экскурсия по Вене: прогуляетесь 👣 по венскому Рингу, увидите Городскую Ратушу, Парламент, здание венской Оперы. Осмотр дворцово-паркового ансамбля Бельведер. Экскурсия по территории дворцового комплекса Хофбург и пешеходной зоне исторического центра города.
  • После экскурсии 🧭 Вам будет предложено свободное время в центре Вены
  • Отправление из Вены примерно в 17:30
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги сертифицированного гида
  • Страховка
Что не входит
  • Питание не входит в стоимость
  • Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия в Вену (индивидуальная)
Экскурсия в Вену (индивидуальная)
Экскурсия в Вену (индивидуальная)
Экскурсия в Вену (индивидуальная)
Экскурсия в Вену (индивидуальная)
Экскурсия в Вену (индивидуальная)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Thermal. hungary
Thermal. hungary
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