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Однодневная поездка в Вену без экскурсовода

5
11 отзывов
Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
Спланируйте собственную экскурсию ⛳ по Вене и отправляйтесь в этот уютный город 🏙️, при помощи нашего трансфера.

Водитель 🚗 заберет вас из Будапешта, отвезет в Вену и оставит вас там на 6 часов, а в оговоренное заранее время отвезет вас обратно в Будапешт.
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €190 за экскурсию

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Однодневная поездка в Вену без экскурсовода
Однодневная поездка в Вену без экскурсовода

Что вы увидите

  • Главные достопримечательности Вены:
  • Достопримечательности на маршруте:
  • Исторический центр Вены
  • Пл. Марии Терезии
  • Дворец Хойбург
  • Дворец Шенбурнн
  • Здание Парламента
  • Собор Св. Штефана
  • Чумная колонна
  • Церковь Петра и Павла
  • Городская Ратуша
  • Дворец Бельведер
  • Венская Опера
  • Улица Рингштрассе
  • Улица Грабен
  • Улица Кёрнтнерштрассе
  • Кафе Захер
Однодневная поездка из Будапешта в Вену без экскурсовода. Предоствляется транспорт с водителем. Водитель 🚗 ожидает в Вене 6 ч. Услуга включает: встречу туристов по месту проживания в Будапеште, индивидуальный трансфер из Будапешта в Вену, ожидание в Вене 6 часов, обратный трансфер из Вены в Будапешт.
Водитель привозит туристов в самый центр Вены (как правило, на пл. Марии Терезии). Туристы самостоятельно гуляют по Вене. Потом в назначенное время водитель подъезжает за туристами. Трансфер выполняет профессиональный водитель с лицензией. Имеется страховка на пассажиров и багаж.
Что входит
  • Услуги водителя
  • Транспорт
  • Проезд по платным автострадам в Венгрии и Австрии.
Что не входит
  • Услуги гида
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с туристами
Однодневная поездка в Вену без экскурсовода
Однодневная поездка в Вену без экскурсовода
Однодневная поездка в Вену без экскурсовода
Однодневная поездка в Вену без экскурсовода

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Thermal. hungary
Thermal. hungary
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11 отзывов оставили туристы

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