Однодневная поездка из Будапешта в Вену без экскурсовода. Предоствляется транспорт с водителем. Водитель 🚗 ожидает в Вене 6 ч. Услуга включает: встречу туристов по месту проживания в Будапеште, индивидуальный трансфер из Будапешта в Вену, ожидание в Вене 6 часов, обратный трансфер из Вены в Будапешт.
Водитель привозит туристов в самый центр Вены (как правило, на пл. Марии Терезии). Туристы самостоятельно гуляют по Вене. Потом в назначенное время водитель подъезжает за туристами. Трансфер выполняет профессиональный водитель с лицензией. Имеется страховка на пассажиров и багаж.
Что входит
Услуги водителя
Транспорт
Проезд по платным автострадам в Венгрии и Австрии.
Что не входит
Услуги гида
Питание
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с туристами
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.