Однодневная поездка из Будапешта в Вену без экскурсовода. Предоствляется транспорт с водителем. Водитель 🚗 ожидает в Вене 6 ч. Услуга включает: встречу туристов по месту проживания в Будапеште, индивидуальный трансфер из Будапешта в Вену, ожидание в Вене 6 часов, обратный трансфер из Вены в Будапешт.

Водитель привозит туристов в самый центр Вены (как правило, на пл. Марии Терезии). Туристы самостоятельно гуляют по Вене. Потом в назначенное время водитель подъезжает за туристами. Трансфер выполняет профессиональный водитель с лицензией. Имеется страховка на пассажиров и багаж.