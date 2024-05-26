Экскурсии по набережной Будапешта

Найдено 18 экскурсий в категории «Набережная» в Будапеште на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пешком по главным местам Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
138 отзывов
Индивидуальная экскурсия по главным местам Будапешта: пешком и с гидом
Пройдите по историческому центру Будапешта, ощутите его атмосферу и узнайте уникальные истории от опытного гида
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
«Прогулка по площади Сечени и набережной Дуная»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
110 за всё до 10 чел.
Увлекательный Будапешт для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
40 отзывов
Увлекательный Будапешт для детей: от скульптур до мороженого
Познакомьте ваших детей с волшебным миром Будапешта: от смешных скульптур до вкуснейшего мороженого и увлекательного квеста
«На набережной Дуная мы попробуем рассмешить принцессу, посмотрим, что рисует художник, и заглянем в музей старого корабля»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 5 чел.
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
38 отзывов
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа: путеводитель и советы
Откройте Будапешт с новой стороны: исторические сокровища и живописные улочки в компании опытного гида
Начало: От колеса обозрения
«Сфотографируетесь у поп-ап памятника Майклу Джексону, впечатлитесь легендарным зданием Парламента и раскроете печальную историю мемориала «Туфли на набережной Дуная»»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
30 за человека
Любовный треугольник: Франц Иосиф, Елизавета и Будапешт
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Любовный треугольник в сердце Будапешта: Франц Иосиф, Елизавета и город
Погрузитесь в романтическую историю Будапешта, где любовь и архитектура переплетаются в уникальный сюжет
«Мы покатаемся на трамвае по набережной и увидим памятник императрице Елизавете, мосты императорской четы, пешеходные улицы, скверы, рестораны»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
267 за всё до 7 чел.
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Посетить аристократичные курорты, древнее аббатство, дворцово-парковый комплекс и термальное озеро
«Прогуляетесь по прекрасной аллее Робинбраната Тагора, расположенной вдоль набережной Балатона»
16 июня в 08:00
20 июня в 08:00
420 за всё до 7 чел.
Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
53 отзыва
Озеро Балатон: курортный Балатонфюред, Тихань и термальный Хевиз
Погрузитесь в мир венгерских красот: от целебных вод Балатонфюреда до термального озера Хевиз. Путешествие, полное открытий и релаксации
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
«Вы прогуляетесь вдоль набережной и по живописному бульвару Тагора, любуясь гладью озера Балатон»
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
100 за человека
Свет и тени вечернего Будапешта
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Вечерняя экскурсия по Будапешту: Свет и тени старинного города
Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
135 за всё до 3 чел.
Самые красивые площади Пешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Самые красивые площади Пешта
Увидеть визитные карточки города и узнать историю его центра
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
«С набережной вам откроется прекрасный вид на Будайскую гору и гору Геллерт, Цепной мост и мост Елизаветы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
90 за всё до 10 чел.
Гастрономические приключения в Будапеште
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Гастрономические приключения в Будапеште: погружение в мир вкусов
Откройте для себя мир венгерских вкусов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. Вас ждут лучшие деликатесы и напитки Будапешта
Начало: На Центральном рынке
«Будапешт прекрасен: старинные достопримечательности, красивые набережные и вкуснейшая еда»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
195 за всё до 5 чел.
Подземка, троллейбус, трамвай
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Подземка, троллейбус, трамвай
Захватывающая и непредсказуемая история общественного транспорта Будапешта от автора «Афиши»
«В рождественские вечера по набережной курсирует сияющий трамвай, сплошь оплетенный гирляндами огней»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
225 за всё до 5 чел.
По неизведанному Будапешту на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
По неизведанному Будапешту на велосипеде
Открыть секреты античного Аквинкума, прокатиться по улицам Обуды и оценить венгерскую кухню
Начало: В районе острова Маргит
«Прокатимся по 10-километровой Римской набережной Дуная — лучшему месту отдыха в Будапеште, где начнется гастрономическая часть нашей прогулки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 125 за всё до 10 чел.
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
8 отзывов
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
Исторические городки Балатонфюред и Тихань, а также купание в термальном водоеме
«В Балатонфюреде, первом в стране лечебном городе-курорте, вы погрузитесь в его аристократичную атмосферу, гуляя по набережной с вековыми платанами»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
450 за всё до 7 чел.
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
🚗 На машине
🚢 На пароме
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Путешествие на автомобиле по уютным городкам, мини-вояж на пароме и заезд в хутор
«На набережной не спеша выпьем чашку кофе и обсудим цвет воды озера (поверьте, здесь есть на что обратить внимание)»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
440 за всё до 7 чел.
Рождественский Будапешт
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Рождественский Будапешт
Атмосферная прогулка по центру города с автором путеводителя «Афиша»
«А дальше — базилика святого Иштвана, набережная Дуная, великолепное здание Парламента и вся архитектура Прекрасной эпохи, которую именно зимой и можно наконец-то по-настоящему рассмотреть»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
260 за всё до 5 чел.
Еврейский Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Еврейский Будапешт
Синагоги, памятники и кошерные кондитерские: погружаемся в самобытный квартал венгерских евреев
«Прогулка завершится на набережной Дуная, у всемирно известного мемориала жертвам Холокоста, установленного в 2005 году в память о расстрелянных евреях Будапештского гетто»
16 июня в 08:30
20 июня в 08:30
160 за всё до 7 чел.
Прогулка по нетуристическому Пешту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Прогулка по нетуристическому Пешту
Блеск и нищета самого живого района города на душевной экскурсии с профессиональным гидом
«Мы погуляем по набережной Дуная, посетим старейшую церковь города и заглянем в уютные дворики»
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:00
120 за всё до 4 чел.
Очаровательные пригороды Будапешта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Очаровательные пригороды Будапешта
Полюбоваться старинными городами Фот, Гедделе, Вац и узнать их историю с профессиональным гидом
«Кроме того, мы погуляем по набережной Дуная и посетим самый интересный музей города Мементо Мори, где представлены старинные гробы и мумии»
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
290 за всё до 7 чел.
Вдоль двух берегов голубого Дуная
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Вдоль двух берегов голубого Дуная
За один день посетить города Вац, Надьмарош, Сентендре и Вышеградскую крепость на авто-экскурсии
«Осмотрим храм 14 века, часовню на холме и набережную, с которой открывается дивная панорама Вишеградского замка»
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
390 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Пешком по главным местам Будапешта
    Маршрут хороший для знакомства с городом. Маршрут был учтен и построен так, что бы можно было ходить с ребенком в
    читать дальше

    коляске. Ждали гида Ирину, пришла Екатерина. Можно было предупредить. Рассказ по теме, но очень монотонно. Не очень увлекательно. Есть с чем сравнить.

  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Еврейский Будапешт
    Мы с мужем довольны экскурсией и рекомендуем всем, кто хотел бы узнать больше об истории Будапешта, совершить с Анжеликой путешествие по маршруту Еврейский Будапешт.
  • В
    Вера
    24 мая 2024
    Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
    Экскурсия превзошла все ожидания! Отличный маршрут - удалось посетить несколько локаций и прогуляться по Тихони. Винная дегустация - восторг! Отдельное спасибо экскурсоводу Эрике и нашему водителю - все было отлично организовано. Однозначно рекомендую!
  • Г
    Галина
    24 мая 2024
    Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
    Очень хорошо организованная экскурсия, экскурсовод Эрика выше всяких похвал. Всем рекомендую.
  • А
    Алиса
    18 мая 2024
    Увлекательный Будапешт для детей
    Увлекательная прогулка с прекрасным гидом! Маршрут построен с учетом детских интересов (с ребёнком 3,5 года и бед коляски было вполне!),
    читать дальше

    благодаря чему удавалось узнать интересное о городе и взрослым. Отлично погуляли, получили ценные рекомендации и с удовольствием отправились бы ещё на другую экскурсию с Валерией! Рекомендуем.

  • M
    Mark
    15 мая 2024
    Еврейский Будапешт
    Вы спрашиваете, что можно улучшить Отвечаю, ничего не надо улучшать. Очень познавательная экскурсия. Маршрут совершенно оптимальный. Знания гида по еврейской теме абсолютно уникальные. Вот так, на мой взгляд, и должен выглядеть отличный экскурсовод.
  • И
    Игорь
    13 мая 2024
    Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
    Отличная экскурсия, очень понравился маршрут, и, особенно гид Эрика. Потрясающий организатор и рассказчик. С группой тоже очень повезло. Обязательно будем рекомендовать друзьям. Спасибо!
  • M
    Miroshkina
    13 мая 2024
    Гастрономические приключения в Будапеште
    Очень интересная и увлекательная экскурсия! И мне и детям было интересно и познавательно! Спасибо, Валерия!
  • Р
    Роман
    11 мая 2024
    Увлекательный Будапешт для детей
    Потрясающий экскурсовод! Очень благодарны!
  • A
    Artem
    10 мая 2024
    Увлекательный Будапешт для детей
    Мы благодарны Валерии за 3 часа по Будапешту. Мы познакомились с городом, а для детей были интересные активити. Время пролетело!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Пешком по главным местам Будапешта
  2. Увлекательный Будапешт для детей
  3. Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа
  4. Любовный треугольник: Франц Иосиф, Елизавета и Будапешт
  5. Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Набережная" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 30 до 450. Туристы уже оставили гидам 349 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Будапеште, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Будапешта. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам