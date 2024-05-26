1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по главным местам Будапешта: пешком и с гидом
Пройдите по историческому центру Будапешта, ощутите его атмосферу и узнайте уникальные истории от опытного гида
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
«Прогулка по площади Сечени и набережной Дуная»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увлекательный Будапешт для детей: от скульптур до мороженого
Познакомьте ваших детей с волшебным миром Будапешта: от смешных скульптур до вкуснейшего мороженого и увлекательного квеста
«На набережной Дуная мы попробуем рассмешить принцессу, посмотрим, что рисует художник, и заглянем в музей старого корабля»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа: путеводитель и советы
Откройте Будапешт с новой стороны: исторические сокровища и живописные улочки в компании опытного гида
Начало: От колеса обозрения
«Сфотографируетесь у поп-ап памятника Майклу Джексону, впечатлитесь легендарным зданием Парламента и раскроете печальную историю мемориала «Туфли на набережной Дуная»»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Любовный треугольник в сердце Будапешта: Франц Иосиф, Елизавета и город
Погрузитесь в романтическую историю Будапешта, где любовь и архитектура переплетаются в уникальный сюжет
«Мы покатаемся на трамвае по набережной и увидим памятник императрице Елизавете, мосты императорской четы, пешеходные улицы, скверы, рестораны»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Посетить аристократичные курорты, древнее аббатство, дворцово-парковый комплекс и термальное озеро
«Прогуляетесь по прекрасной аллее Робинбраната Тагора, расположенной вдоль набережной Балатона»
16 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€420 за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Озеро Балатон: курортный Балатонфюред, Тихань и термальный Хевиз
Погрузитесь в мир венгерских красот: от целебных вод Балатонфюреда до термального озера Хевиз. Путешествие, полное открытий и релаксации
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
«Вы прогуляетесь вдоль набережной и по живописному бульвару Тагора, любуясь гладью озера Балатон»
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€100 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по Будапешту: Свет и тени старинного города
Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самые красивые площади Пешта
Увидеть визитные карточки города и узнать историю его центра
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
«С набережной вам откроется прекрасный вид на Будайскую гору и гору Геллерт, Цепной мост и мост Елизаветы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономические приключения в Будапеште: погружение в мир вкусов
Откройте для себя мир венгерских вкусов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. Вас ждут лучшие деликатесы и напитки Будапешта
Начало: На Центральном рынке
«Будапешт прекрасен: старинные достопримечательности, красивые набережные и вкуснейшая еда»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Подземка, троллейбус, трамвай
Захватывающая и непредсказуемая история общественного транспорта Будапешта от автора «Афиши»
«В рождественские вечера по набережной курсирует сияющий трамвай, сплошь оплетенный гирляндами огней»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€225 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
По неизведанному Будапешту на велосипеде
Открыть секреты античного Аквинкума, прокатиться по улицам Обуды и оценить венгерскую кухню
Начало: В районе острова Маргит
«Прокатимся по 10-километровой Римской набережной Дуная — лучшему месту отдыха в Будапеште, где начнется гастрономическая часть нашей прогулки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
Исторические городки Балатонфюред и Тихань, а также купание в термальном водоеме
«В Балатонфюреде, первом в стране лечебном городе-курорте, вы погрузитесь в его аристократичную атмосферу, гуляя по набережной с вековыми платанами»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€450 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Путешествие на автомобиле по уютным городкам, мини-вояж на пароме и заезд в хутор
«На набережной не спеша выпьем чашку кофе и обсудим цвет воды озера (поверьте, здесь есть на что обратить внимание)»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€440 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Рождественский Будапешт
Атмосферная прогулка по центру города с автором путеводителя «Афиша»
«А дальше — базилика святого Иштвана, набережная Дуная, великолепное здание Парламента и вся архитектура Прекрасной эпохи, которую именно зимой и можно наконец-то по-настоящему рассмотреть»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Еврейский Будапешт
Синагоги, памятники и кошерные кондитерские: погружаемся в самобытный квартал венгерских евреев
«Прогулка завершится на набережной Дуная, у всемирно известного мемориала жертвам Холокоста, установленного в 2005 году в память о расстрелянных евреях Будапештского гетто»
16 июня в 08:30
20 июня в 08:30
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка по нетуристическому Пешту
Блеск и нищета самого живого района города на душевной экскурсии с профессиональным гидом
«Мы погуляем по набережной Дуная, посетим старейшую церковь города и заглянем в уютные дворики»
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Очаровательные пригороды Будапешта
Полюбоваться старинными городами Фот, Гедделе, Вац и узнать их историю с профессиональным гидом
«Кроме того, мы погуляем по набережной Дуная и посетим самый интересный музей города Мементо Мори, где представлены старинные гробы и мумии»
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€290 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вдоль двух берегов голубого Дуная
За один день посетить города Вац, Надьмарош, Сентендре и Вышеградскую крепость на авто-экскурсии
«Осмотрим храм 14 века, часовню на холме и набережную, с которой открывается дивная панорама Вишеградского замка»
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
€390 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия26 мая 2024Маршрут хороший для знакомства с городом. Маршрут был учтен и построен так, что бы можно было ходить с ребенком в
- ЕЕвгения24 мая 2024Мы с мужем довольны экскурсией и рекомендуем всем, кто хотел бы узнать больше об истории Будапешта, совершить с Анжеликой путешествие по маршруту Еврейский Будапешт.
- ВВера24 мая 2024Экскурсия превзошла все ожидания! Отличный маршрут - удалось посетить несколько локаций и прогуляться по Тихони. Винная дегустация - восторг! Отдельное спасибо экскурсоводу Эрике и нашему водителю - все было отлично организовано. Однозначно рекомендую!
- ГГалина24 мая 2024Очень хорошо организованная экскурсия, экскурсовод Эрика выше всяких похвал. Всем рекомендую.
- ААлиса18 мая 2024Увлекательная прогулка с прекрасным гидом! Маршрут построен с учетом детских интересов (с ребёнком 3,5 года и бед коляски было вполне!),
- MMark15 мая 2024Вы спрашиваете, что можно улучшить Отвечаю, ничего не надо улучшать. Очень познавательная экскурсия. Маршрут совершенно оптимальный. Знания гида по еврейской теме абсолютно уникальные. Вот так, на мой взгляд, и должен выглядеть отличный экскурсовод.
- ИИгорь13 мая 2024Отличная экскурсия, очень понравился маршрут, и, особенно гид Эрика. Потрясающий организатор и рассказчик. С группой тоже очень повезло. Обязательно будем рекомендовать друзьям. Спасибо!
- MMiroshkina13 мая 2024Очень интересная и увлекательная экскурсия! И мне и детям было интересно и познавательно! Спасибо, Валерия!
- РРоман11 мая 2024Потрясающий экскурсовод! Очень благодарны!
- AArtem10 мая 2024Мы благодарны Валерии за 3 часа по Будапешту. Мы познакомились с городом, а для детей были интересные активити. Время пролетело!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Набережная" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 30 до 450. Туристы уже оставили гидам 349 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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