🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 138 отзывов Индивидуальная экскурсия по главным местам Будапешта: пешком и с гидом Пройдите по историческому центру Будапешта, ощутите его атмосферу и узнайте уникальные истории от опытного гида Начало: У входа в отель Ритц Карлтон «Прогулка по площади Сечени и набережной Дуная» € 110 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 40 отзывов Увлекательный Будапешт для детей: от скульптур до мороженого Познакомьте ваших детей с волшебным миром Будапешта: от смешных скульптур до вкуснейшего мороженого и увлекательного квеста «На набережной Дуная мы попробуем рассмешить принцессу, посмотрим, что рисует художник, и заглянем в музей старого корабля» € 195 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 38 отзывов Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа: путеводитель и советы Откройте Будапешт с новой стороны: исторические сокровища и живописные улочки в компании опытного гида Начало: От колеса обозрения «Сфотографируетесь у поп-ап памятника Майклу Джексону, впечатлитесь легендарным зданием Парламента и раскроете печальную историю мемориала «Туфли на набережной Дуная»» Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Любовный треугольник в сердце Будапешта: Франц Иосиф, Елизавета и город Погрузитесь в романтическую историю Будапешта, где любовь и архитектура переплетаются в уникальный сюжет «Мы покатаемся на трамвае по набережной и увидим памятник императрице Елизавете, мосты императорской четы, пешеходные улицы, скверы, рестораны» € 267 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии Посетить аристократичные курорты, древнее аббатство, дворцово-парковый комплекс и термальное озеро «Прогуляетесь по прекрасной аллее Робинбраната Тагора, расположенной вдоль набережной Балатона» € 420 за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 12 часов 53 отзыва Озеро Балатон: курортный Балатонфюред, Тихань и термальный Хевиз Погрузитесь в мир венгерских красот: от целебных вод Балатонфюреда до термального озера Хевиз. Путешествие, полное открытий и релаксации Начало: У входа в отель Ritz-Carlton «Вы прогуляетесь вдоль набережной и по живописному бульвару Тагора, любуясь гладью озера Балатон» Расписание: в четверг в 08:00 € 100 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Вечерняя экскурсия по Будапешту: Свет и тени старинного города Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю € 135 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Самые красивые площади Пешта Увидеть визитные карточки города и узнать историю его центра Начало: У входа в отель Ритц Карлтон «С набережной вам откроется прекрасный вид на Будайскую гору и гору Геллерт, Цепной мост и мост Елизаветы» € 90 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Гастрономические приключения в Будапеште: погружение в мир вкусов Откройте для себя мир венгерских вкусов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. Вас ждут лучшие деликатесы и напитки Будапешта Начало: На Центральном рынке «Будапешт прекрасен: старинные достопримечательности, красивые набережные и вкуснейшая еда» € 195 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Подземка, троллейбус, трамвай Захватывающая и непредсказуемая история общественного транспорта Будапешта от автора «Афиши» «В рождественские вечера по набережной курсирует сияющий трамвай, сплошь оплетенный гирляндами огней» € 225 за всё до 5 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 4 часа 4 отзыва По неизведанному Будапешту на велосипеде Открыть секреты античного Аквинкума, прокатиться по улицам Обуды и оценить венгерскую кухню Начало: В районе острова Маргит «Прокатимся по 10-километровой Римской набережной Дуная — лучшему месту отдыха в Будапеште, где начнется гастрономическая часть нашей прогулки» от € 125 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 8 отзывов Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз Исторические городки Балатонфюред и Тихань, а также купание в термальном водоеме «В Балатонфюреде, первом в стране лечебном городе-курорте, вы погрузитесь в его аристократичную атмосферу, гуляя по набережной с вековыми платанами» € 450 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🚢 На пароме Индивидуальная 9 часов 6 отзывов Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции Путешествие на автомобиле по уютным городкам, мини-вояж на пароме и заезд в хутор «На набережной не спеша выпьем чашку кофе и обсудим цвет воды озера (поверьте, здесь есть на что обратить внимание)» € 440 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Рождественский Будапешт Атмосферная прогулка по центру города с автором путеводителя «Афиша» «А дальше — базилика святого Иштвана, набережная Дуная, великолепное здание Парламента и вся архитектура Прекрасной эпохи, которую именно зимой и можно наконец-то по-настоящему рассмотреть» € 260 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 13 отзывов Еврейский Будапешт Синагоги, памятники и кошерные кондитерские: погружаемся в самобытный квартал венгерских евреев «Прогулка завершится на набережной Дуная, у всемирно известного мемориала жертвам Холокоста, установленного в 2005 году в память о расстрелянных евреях Будапештского гетто» € 160 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 6 отзывов Прогулка по нетуристическому Пешту Блеск и нищета самого живого района города на душевной экскурсии с профессиональным гидом «Мы погуляем по набережной Дуная, посетим старейшую церковь города и заглянем в уютные дворики» € 120 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Очаровательные пригороды Будапешта Полюбоваться старинными городами Фот, Гедделе, Вац и узнать их историю с профессиональным гидом «Кроме того, мы погуляем по набережной Дуная и посетим самый интересный музей города Мементо Мори, где представлены старинные гробы и мумии» € 290 за всё до 7 чел.