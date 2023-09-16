Программа для самостоятельного посещения. Прогулка на корабле с ужином при свечах из трёх блюд и музыкально-развлекательной программой. Сервисное обслуживание на корабле осуществляется на английском языке.

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Описание

В этом круизе по Будапешту с ужином, в дополнение к нашей восторженной группе музыкантов прибавятся фольклорные танцоры, одетые в традиционные венгерские костюмы. Проведите развлекательный вечер с гарантией абсолютного комфорта. Пейте и ужинайте с абсолютной элегантностью и не удивляйтесь, что по мере того, как вечер приближается к концу, вы начнете чувствовать себя местным жителем все больше и больше.