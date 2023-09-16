Экскурсия по Будапешту на теплоходе с сервисным обслуживанием на английском
Программа для самостоятельного посещения. Прогулка на корабле с ужином при свечах из трёх блюд и музыкально-развлекательной программой. Сервисное обслуживание на корабле осуществляется на английском языке.
Что вас ожидает:
- Цепной мост
- Мост Ракоци
- Парламент
- Церковь Матьяша
- Будайская крепость
- Холм Геллерт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
В этом круизе по Будапешту с ужином, в дополнение к нашей восторженной группе музыкантов прибавятся фольклорные танцоры, одетые в традиционные венгерские костюмы. Проведите развлекательный вечер с гарантией абсолютного комфорта. Пейте и ужинайте с абсолютной элегантностью и не удивляйтесь, что по мере того, как вечер приближается к концу, вы начнете чувствовать себя местным жителем все больше и больше.
Ответы на вопросы
- Что входит
- 3-часовой круиз по Будапешту на корабле "Táltos" Ужин при свечах из трёх блюд Приветсвенный напиток Фольклорное шоу Отдельный столик
- Что не входит
- Напитки. На месте гости могут заказывать напитки по меню или оплатить при бронировании пакет напитков: 27 евро / чел. Столик у окна: 20 евро / чел
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 19:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Будапеште
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Вечерние
Билеты на шоу
Гастрономические
Музыкальные теплоходы
Круизы
С ужином
Дунай
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Дата и количество участников выбирается при бронировании