Великолепный виды города в вечерних огнях с борта круизного теплохода.
Подсветка зданий, соборов, мостов преображает город 🏙️ и меняет его облик.
Перед Вам откроются завораживающие панорамы вечернего города.
Во время поездки вы сможете продегустировать 5 различных сортов пива домашнего приготовления. Мягкое ароматное пиво от лучших венгерских пивоваров. Во время прогулки будет работать бар 🍹 сорта для дегустации (5 видов по 150 мл):
1. Láger: Fóti Zwickl
2. Пшеничное пиво: Rizmajer Búzasör
3. Hopláger: Keserű Méz
4. IPA: Flying Rabbit
5. на выбор:
Porter: Horizont Flamand Porter
или
Фруктовое пиво: Stari Fekete Ribizli
После дегустации Вы получите в подарок 1 бутылку понравившегося пива.
Дополнительно в баре можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду.
Во время теплоходной прогулки экскурсия ⛳ не проводится.