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Прогулка по Дунаю с дегустацией пива (5 видов)

Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
На борту круизного теплохода вы не только насладитесь роскошными видами Будапешта, но и побываете на самой настоящей дегустации пива от лучших венгерских пивоваров.

А продолжить вечер вы сможете в баре теплохода за бокалом венгерского вина или любого другого напитка.
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Прогулка по Дунаю с дегустацией пива (5 видов)
Прогулка по Дунаю с дегустацией пива (5 видов)

Что вы увидите

  • Мосты через Дунай
  • Королевский дворец
  • Будайская крепость
  • Гора Геллерт
  • Цитадель
  • Здание Парламента
  • Базилика
  • Концертый зал Вигадо
Великолепный виды города в вечерних огнях с борта круизного теплохода.
Подсветка зданий, соборов, мостов преображает город 🏙️ и меняет его облик.
Перед Вам откроются завораживающие панорамы вечернего города.
Во время поездки вы сможете продегустировать 5 различных сортов пива домашнего приготовления. Мягкое ароматное пиво от лучших венгерских пивоваров. Во время прогулки будет работать бар 🍹 сорта для дегустации (5 видов по 150 мл):
    1. Láger: Fóti Zwickl
    2. Пшеничное пиво: Rizmajer Búzasör
    3. Hopláger: Keserű Méz
    4. IPA: Flying Rabbit

    5. на выбор:

      Porter: Horizont Flamand Porter
      или
      Фруктовое пиво: Stari Fekete Ribizli
      После дегустации Вы получите в подарок 1 бутылку понравившегося пива.
      Дополнительно в баре можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду.
      Во время теплоходной прогулки экскурсия ⛳ не проводится.
      Что входит
      • 5 сортов пива для дегустации (по 150 мл)
      • Входной билет на теплоход
      Что не входит
      • Экскурсионное обслуживание
      • Дополнительные напитки из бара
      Начало
      🚩 Дворец Дунай (Budapest, Zrínyi u. 5, 1051)
      Место завершения
      🏁 на пристани у моста Сечени
      Прогулка по Дунаю с дегустацией пива (5 видов)
      Прогулка по Дунаю с дегустацией пива (5 видов)
      Прогулка по Дунаю с дегустацией пива (5 видов)
      Прогулка по Дунаю с дегустацией пива (5 видов)
      Прогулка по Дунаю с дегустацией пива (5 видов)

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      Thermal. hungary
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