Великолепный виды города в вечерних огнях с борта круизного теплохода.

Подсветка зданий, соборов, мостов преображает город 🏙️ и меняет его облик.

Перед Вам откроются завораживающие панорамы вечернего города.

1. Láger: Fóti Zwickl

2. Пшеничное пиво: Rizmajer Búzasör

3. Hopláger: Keserű Méz

4. IPA: Flying Rabbit

5. на выбор:

Porter: Horizont Flamand Porter

или

Фруктовое пиво: Stari Fekete Ribizli

После дегустации Вы получите в подарок 1 бутылку понравившегося пива.

Дополнительно в баре можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду.

Во время теплоходной прогулки экскурсия ⛳ не проводится.

Во время поездки вы сможете продегустировать 5 различных сортов пива домашнего приготовления. Мягкое ароматное пиво от лучших венгерских пивоваров. Во время прогулки будет работать бар 🍹 сорта для дегустации (5 видов по 150 мл):