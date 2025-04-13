Насладитесь незабываемым вечером, совершив круиз по величественному Дунаю в самом сердце Будапешта.
Вас ждут потрясающие виды на подсвеченные огнями достопримечательности города, живая музыка и два бокала Токайского вина.
Вас ждут потрясающие виды на подсвеченные огнями достопримечательности города, живая музыка и два бокала Токайского вина.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Живая музыка: Профессиональные музыканты создадут неповторимую атмосферу, исполняя как известные венгерские мелодии, так и популярные мировые хиты. Виды Будапешта: С палубы теплохода открываются множество потрясающих видов Будапешта, так как река проходит через самое сердце города, открывая панорамы на обе его стороны — Буду и Пешт. Особенно красив город в вечернее время, когда включается подсветка. Здание Венгерского парламента: Величественное здание в неоготическом стиле, одно из самых узнаваемых символов Будапешта. Особенно эффектно выглядит в вечерней подсветке. Цепной мост Сечени: Первый постоянный мост, соединивший Буду и Пешт. Считается символом города и инженерным шедевром. Площадь Вигадо и концертный зал Вигадо: Историческая площадь и концертный зал, где проходят различные культурные мероприятия. Базилика Святого Иштвана (частично видна): Купол базилики виден с реки, хотя сама церковь находится немного в глубине города. Будайская крепость, раскинувшаяся на Крепостном холме, представляет собой целый город в городе. Здесь гармонично сочетаются дворцовые постройки, старинные церкви и смотровые площадки, откуда открываются захватывающие виды на Пешт. Королевский дворец (Будайский замок): Бывшая резиденция венгерских королей, сегодня здесь расположены музеи и галереи. Церковь Матьяша: Красивая церковь с яркой черепичной крышей, место коронации венгерских монархов. Рыбацкий бастион: Архитектурное сооружение в неоготическом стиле с белыми башнями и галереями, откуда открываются панорамные виды на Пешт. Гора Геллерт: На вершине горы Геллерт, где расположена Цитадель, возвышается монумент Свободы — памятник, символизирующий освобождение Венгрии. Отсюда, с высоты холма, открываются великолепные виды на город. У подножия горы находится знаменитая купальня Геллерт, построенная в стиле модерн. Мосты Будапешта: Помимо Цепного моста, с теплохода можно увидеть и другие мосты, перекинутые через Дунай: мост Маргит, мост Свободы, мост Эржебет, мост Петёфи и мост Ракоци. Каждый из них имеет свою архитектурную особенность и историю. Остров Маргит (частично виден): Зеленый остров на Дунае с парками, фонтанами и местами для отдыха. Панорама города в целом: Круиз по Дунаю позволяет увидеть Будапешт с необычного ракурса, оценить его масштаб и гармоничное сочетание архитектурных стилей. Вдоль берегов реки тянутся великолепные набережные, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающийся образец городской застройки. Вечерняя подсветка зданий придает этой панораме особое очарование. . Важная информация: Только 100 % предоплата за 24 ч. до начала круиза. Оплата на месте перед посадкой на теплоход невозможна. Варианты оплаты: 1. Оплата банковской карточкой: оплата на сайте Спутник8 2. в некоторых случаях мы готовы принять оплату наличными: а). в случае заказа экскурсии у нашего гида, оплату можно передать гиду на экскурсии. б). в случае заказа у нас трансфера (из аэропорта в центр Будапешта), оплату можно передать нашему водителю. Напишите пожалуйста, какой вариант оплаты Вам подходит.
- Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.
- Животные на теплоход не допускаются. Исключение собака-поводырь.
- Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке.
- Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно.
- На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. за столик возможна только при наличии свободных столиков.
ежедневно, кроме 20 августа, 24, 25, 31 декабря, 1 января
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мосты через Дунай
- Королевский дворец
- Будайская крепость
- Гора Геллерт
- Цитадель
- Здание Парламента
- Базилика
- Концертый зал Вигадо
Что включено
- Теплоходная прогулка по Дунаю с живой музыкой
- 2 × 0, 05 л токайского вина / или/n 3 пива / или/n 2 × 0, 1 л домашнего вина / или/n 3 бокала безалкогольного напитка
Что не входит в цену
- Услуги гида и трансфер на пристань и обратно
- Дополнительные напитки из бара, закуски
Где начинаем и завершаем?
Начало: Будапешт, Ид. Антальё Йожеф ркп., 1052. № 2
Завершение: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 2
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, кроме 20 августа, 24, 25, 31 декабря, 1 января
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
- Только 100 % предоплата за 24 ч. до начала круиза. Оплата на месте перед посадкой на теплоход невозможна
- Варианты оплаты:
- 1. Оплата банковской карточкой:
- Оплата на сайте Спутник8
- 2. в некоторых случаях мы готовы принять оплату наличными:
- А. в случае заказа экскурсии у нашего гида, оплату можно передать гиду на экскурсии
- Б). в случае заказа у нас трансфера (из аэропорта в центр Будапешта), оплату можно передать нашему водителю
- Напишите пожалуйста, какой вариант оплаты Вам подходит
- Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится
- Животные на теплоход не допускаются. Исключение собака-поводырь
- Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке
- Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно
- На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. за столик возможна только при наличии свободных столиков
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Прогулка очень понравилась,2 часа самое то,чтобы полюбоваться видами вечернего Будапешта,девочка официант умница,не оставляла без внимания,предлагала коктейли, Рекомендую!!!
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П
Прогулка очень понравилась,2 часа самое то,чтобы полюбоваться видами вечернего Будапешта,девочка официант умница,не оставляла без внимания,предлагала коктейли, Рекомендую!!!
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п
Прогулка очень понравилась,2 часа самое то,чтобы полюбоваться видами вечернего Будапешта,девочка официант умница,не оставляла без внимания,предлагала коктейли, Рекомендую!!!
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С
Прогулка очень понравилась,2 часа самое то,чтобы полюбоваться видами вечернего Будапешта,девочка официант умница,не оставляла без внимания,предлагала коктейли, Рекомендую!!!
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С
Экскурсия отличная, рекомендую)
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С
Экскурсия отличная, рекомендую)
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