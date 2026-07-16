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Будапешт - любовь с первого взгляда

Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас
За 4 часа вы познакомитесь с историей, культурой и традициями Венгрии. Вас ждет увлекательное путешествие по Будапешту, где каждый уголок хранит свои секреты и истории.

Вас ожидают величественные здания, площади и
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памятники, которые не только украшают город, но и рассказывают о его прошлом и настоящем. Посетите лучшие смотровые площадки, чтобы увидеть город во всей его красе.

Эта экскурсия позволит вам увидеть Будапешт под новым углом и влюбиться в этот город, открывая его для себя снова и снова

5
152 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕰 Уникальная историческая информация
  • 🏛 Величественные архитектурные памятники
  • 🌉 Потрясающие виды с лучших смотровых площадок
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 🗺 Индивидуальный подход и гибкость маршрута
Будапешт - любовь с первого взгляда
Будапешт - любовь с первого взгляда
Будапешт - любовь с первого взгляда

Что можно увидеть

  • Площадь Героев
  • Парк Варошлигет
  • Замок Вайдахуняд
  • Проспект Андраши
  • Площадь святого Иштвана
  • Площадь Свободы
  • Площадь Кошута
  • Королевский дворец
  • Церковь Матьяша
  • Рыбацкий Бастион
  • Гора Геллерт

Описание экскурсии

Будапешт вчера и сегодня

Я расскажу о становлении, развитии, выдающихся личностях и современной жизни Венгрии и ее столицы. Покажу самую большую купальню Европы, здание Национального банка, цирк и парк аттракционов. Кроме того, в программе экскурсии:

  • Площадь Героев — крупнейшая площадь Венгрии, вмещающая до 500 тысяч человек. Именно здесь происходили и происходят самые значительные события страны.
  • Парк Варошлигет — излюбленное место отдыха горожан. Я покажу вам расположенный здесь ресторан «Гундель», входящий в топ 50 лучших ресторанов мира.
  • Замок Вайдахуняд — вы узнаете, в какие эпохи и в каких стилях были построены здания, составляющие этот великолепный архитектурный комплекс.
  • Проспект Андраши — «Елисейские поля» Будапешта. Я расскажу, почему именно под этим проспектом была проложена первая на европейском континенте линия подземной железной дороги. А еще покажу Оперный театр и дворец Дрекслера.
  • Площадь святого Иштвана — здесь вы услышите историю самой большой церкви Будапешта.
  • Площадь Свободы — я покажу памятник советским воинам, павшим в боях за освобождение города.
  • Площадь Кошута — именно на ней гордо возвышается прекрасное здание Парламента, символ венгерской столицы.
  • Район Буда — через мост Сечени мы покинем Пештскую сторону и поедем в Буду, где вы увидите Королевский дворец и церковь Матьяша.
  • Рыбацкий Бастион — отсюда вам откроется потрясающий панорамный вид на Пешт.
  • Гора Геллерт — вы услышите историю этого места и увидите подтверждающие ее Цитадель, Философский сад и памятник Свободе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Hyundai
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Место проживания гостей в Будапеште
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика
Анжелика — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1733 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анжелика, я лицензированный гид по Будапешту и Венгрии. С большим удовольствием познакомлю вас с любимым городом. Расскажу о самых значимых событиях страны, великолепных памятниках архитектуры, гостеприимных людях, гастрономических шедеврах Венгрии, великолепных винах и чудодейственных термальных источниках. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 152 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
145
4
4
3
2
2
1
1
Maya
Хочу от всей души порекомендовать замечательного гида по Будапешту — Анжелику!

Это не просто экскурсии, а настоящее погружение в историю, культуру и атмосферу города. Анжелика рассказывает настолько интересно и увлекательно, что
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время пролетает совершенно незаметно. Она умеет показать Будапешт таким, каким его не увидишь в обычных путеводителях.

Особенно впечатляет её отношение к своему делу. Видно, что она искренне любит этот город и полностью отдаётся своей работе. Каждая экскурсия продумана до мелочей, проходит с душой, вниманием к каждому участнику и множеством интересных фактов.

Если вы хотите не просто посмотреть Будапешт, а действительно почувствовать его, смело выбирайте Анжелику. Это тот гид, благодаря которому путешествие становится ярким, незабываемым и хочется вернуться снова. Огромное спасибо за прекрасные впечатления!

Хочу от всей души порекомендовать замечательного гида по Будапешту — Анжелику!
Хочу от всей души порекомендовать замечательного гида по Будапешту — Анжелику!
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Евгений
Анжелика - гид прирожденный! Кладезь знаний по истории Вегрии и не только! Изложение на столько структурировано что можно слушать бесконечно… Рекомендую всем!
Анжелика - гид прирожденный! Кладезь знаний по истории Вегрии и не только! Изложение на столько структурировано
Анжелика - гид прирожденный! Кладезь знаний по истории Вегрии и не только! Изложение на столько структурировано
Анжелика - гид прирожденный! Кладезь знаний по истории Вегрии и не только! Изложение на столько структурировано
Анжелика - гид прирожденный! Кладезь знаний по истории Вегрии и не только! Изложение на столько структурировано
Анжелика - гид прирожденный! Кладезь знаний по истории Вегрии и не только! Изложение на столько структурировано
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Марина
Это чудо, что мы встретили такого гида, как Анжелика. Всем рекомендую. Несмотря на погоду, которая пыталась нам испортить настроение, мы получили массу позитива и интересной информации. Из ее рассказов мы узнали много о Буда и Пеште, о необычных событиях и выдающихся личностях страны всех времен. Все было отлично, спасибо большое.
Это чудо, что мы встретили такого гида, как Анжелика. Всем рекомендую. Несмотря на погоду, которая пыталась
Это чудо, что мы встретили такого гида, как Анжелика. Всем рекомендую. Несмотря на погоду, которая пыталась
Это чудо, что мы встретили такого гида, как Анжелика. Всем рекомендую. Несмотря на погоду, которая пыталась
Это чудо, что мы встретили такого гида, как Анжелика. Всем рекомендую. Несмотря на погоду, которая пыталась
Это чудо, что мы встретили такого гида, как Анжелика. Всем рекомендую. Несмотря на погоду, которая пыталась
Это чудо, что мы встретили такого гида, как Анжелика. Всем рекомендую. Несмотря на погоду, которая пыталась
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Юлия
Эту экскурсию я заказывала для родителей, и, с одной стороны, можно сказать, что я не могу быть на 100% уверена в том, что пишу, но с другой стороны, я пишу
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от имени родителей, и они мне сказали следующее:
Гид неплохая, многое знает, водит машину хорошо, но показалось, что во время экскурсии было слишком много оценочных суждений на тему политики. В итоге, вместо того чтобы получить удовольствие - у родителей остался очень неприятный осадок.

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Екатерина
Экскурсия получилась насыщенной и интересной, особенно учитывая, что с погодой нам не очень повезло.
Анжелика - прекрасный и веселый рассказчик, слушать интересно. Информации даёт много)
Важный нюанс для туристов: уже по итогам
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экскурсии стало понятно, что нам 2ая часть эксурсии (Базилика, Парламент и Буда) была намного интереснее 1ой части (площадь Героев и ее окрестности), но если на площади мы провели полтора часа, то дальше включился спорт-режим и Парламент мы просто пролетели в прямом смысле слова. поэтому сразу говорите о своих предпочтениях и просите основную часть времени отправить именно туда)

Экскурсия получилась насыщенной и интересной, особенно учитывая, что с погодой нам не очень повезло.
Экскурсия получилась насыщенной и интересной, особенно учитывая, что с погодой нам не очень повезло.
Экскурсия получилась насыщенной и интересной, особенно учитывая, что с погодой нам не очень повезло.
Экскурсия получилась насыщенной и интересной, особенно учитывая, что с погодой нам не очень повезло.
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M
Анжелика — замечательный экскурсовод. Очень внимательная, терпеливая, с глубокими знаниями и искренней любовью к городу. Пятичасовая экскурсия прошла на одном дыхании и пролетела как будто за час. Нас было четверо, среди нас — пожилая пара, для которой требовался перевод, и Анжелика справилась с этим просто блестяще. Искренне рекомендуем её экскурсии!
Спасибо, Анжелика!
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