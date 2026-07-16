За 4 часа вы познакомитесь с историей, культурой и традициями Венгрии. Вас ждет увлекательное путешествие по Будапешту, где каждый уголок хранит свои секреты и истории.
Вас ожидают величественные здания, площади и
Вас ожидают величественные здания, площади и
5 причин купить эту экскурсию
- 🕰 Уникальная историческая информация
- 🏛 Величественные архитектурные памятники
- 🌉 Потрясающие виды с лучших смотровых площадок
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 🗺 Индивидуальный подход и гибкость маршрута
Что можно увидеть
- Площадь Героев
- Парк Варошлигет
- Замок Вайдахуняд
- Проспект Андраши
- Площадь святого Иштвана
- Площадь Свободы
- Площадь Кошута
- Королевский дворец
- Церковь Матьяша
- Рыбацкий Бастион
- Гора Геллерт
Описание экскурсии
Будапешт вчера и сегодня
Я расскажу о становлении, развитии, выдающихся личностях и современной жизни Венгрии и ее столицы. Покажу самую большую купальню Европы, здание Национального банка, цирк и парк аттракционов. Кроме того, в программе экскурсии:
- Площадь Героев — крупнейшая площадь Венгрии, вмещающая до 500 тысяч человек. Именно здесь происходили и происходят самые значительные события страны.
- Парк Варошлигет — излюбленное место отдыха горожан. Я покажу вам расположенный здесь ресторан «Гундель», входящий в топ 50 лучших ресторанов мира.
- Замок Вайдахуняд — вы узнаете, в какие эпохи и в каких стилях были построены здания, составляющие этот великолепный архитектурный комплекс.
- Проспект Андраши — «Елисейские поля» Будапешта. Я расскажу, почему именно под этим проспектом была проложена первая на европейском континенте линия подземной железной дороги. А еще покажу Оперный театр и дворец Дрекслера.
- Площадь святого Иштвана — здесь вы услышите историю самой большой церкви Будапешта.
- Площадь Свободы — я покажу памятник советским воинам, павшим в боях за освобождение города.
- Площадь Кошута — именно на ней гордо возвышается прекрасное здание Парламента, символ венгерской столицы.
- Район Буда — через мост Сечени мы покинем Пештскую сторону и поедем в Буду, где вы увидите Королевский дворец и церковь Матьяша.
- Рыбацкий Бастион — отсюда вам откроется потрясающий панорамный вид на Пешт.
- Гора Геллерт — вы услышите историю этого места и увидите подтверждающие ее Цитадель, Философский сад и памятник Свободе.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Hyundai
- Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Место проживания гостей в Будапеште
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1733 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анжелика, я лицензированный гид по Будапешту и Венгрии. С большим удовольствием познакомлю вас с любимым городом. Расскажу о самых значимых событиях страны, великолепных памятниках архитектуры, гостеприимных людях, гастрономических шедеврах Венгрии, великолепных винах и чудодейственных термальных источниках. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 152 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу от всей души порекомендовать замечательного гида по Будапешту — Анжелику!
Это не просто экскурсии, а настоящее погружение в историю, культуру и атмосферу города. Анжелика рассказывает настолько интересно и увлекательно, что
Это не просто экскурсии, а настоящее погружение в историю, культуру и атмосферу города. Анжелика рассказывает настолько интересно и увлекательно, что
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Анжелика - гид прирожденный! Кладезь знаний по истории Вегрии и не только! Изложение на столько структурировано что можно слушать бесконечно… Рекомендую всем!
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Это чудо, что мы встретили такого гида, как Анжелика. Всем рекомендую. Несмотря на погоду, которая пыталась нам испортить настроение, мы получили массу позитива и интересной информации. Из ее рассказов мы узнали много о Буда и Пеште, о необычных событиях и выдающихся личностях страны всех времен. Все было отлично, спасибо большое.
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Эту экскурсию я заказывала для родителей, и, с одной стороны, можно сказать, что я не могу быть на 100% уверена в том, что пишу, но с другой стороны, я пишу
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Экскурсия получилась насыщенной и интересной, особенно учитывая, что с погодой нам не очень повезло.
Анжелика - прекрасный и веселый рассказчик, слушать интересно. Информации даёт много)
Важный нюанс для туристов: уже по итогам
Анжелика - прекрасный и веселый рассказчик, слушать интересно. Информации даёт много)
Важный нюанс для туристов: уже по итогам
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M
Анжелика — замечательный экскурсовод. Очень внимательная, терпеливая, с глубокими знаниями и искренней любовью к городу. Пятичасовая экскурсия прошла на одном дыхании и пролетела как будто за час. Нас было четверо, среди нас — пожилая пара, для которой требовался перевод, и Анжелика справилась с этим просто блестяще. Искренне рекомендуем её экскурсии!
Спасибо, Анжелика!
Спасибо, Анжелика!
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