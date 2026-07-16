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время пролетает совершенно незаметно. Она умеет показать Будапешт таким, каким его не увидишь в обычных путеводителях.



Особенно впечатляет её отношение к своему делу. Видно, что она искренне любит этот город и полностью отдаётся своей работе. Каждая экскурсия продумана до мелочей, проходит с душой, вниманием к каждому участнику и множеством интересных фактов.



Если вы хотите не просто посмотреть Будапешт, а действительно почувствовать его, смело выбирайте Анжелику. Это тот гид, благодаря которому путешествие становится ярким, незабываемым и хочется вернуться снова. Огромное спасибо за прекрасные впечатления!