Великолепная паномара видов Будапешта. Огромное количество ярких эмоций, незабываемых впечатление и море 🌊 хорошего настроения. С таким сюрпризом не может сравниться никакая дюжина других самых обычных подарков. Полет на вертолете 🚁 возможен в любой день в хорошую ясную погоду.
Прогулочный полет оставит приятные воспоминания для вас. Полет на вертолете 🚁 в подарок - это отличный вариант подарка для ваших близких.
Продолжительность полета: 20 мин.
Полеты выполняются на вертолетах :
Robinson 44 (3 чел. ),
Bell 206 (4 чел. ),
AS 355 (5 чел. ).
Что входит
Трансфер от вашего отеля в Будапеште до аэродрома Budaors и обратно
обзорный полет на вертолете согласно выбранной цене
Что не входит
Во время полета экскурсия не проводится.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с туристами
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.