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Обзорный полет на вертолете над Будапештом

Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
Обзорный полет на вертолете над Будапештом
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €500 за экскурсию

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Обзорный полет на вертолете над Будапештом
Обзорный полет на вертолете над Будапештом

Что вы увидите

  • набережная Дуная
  • дворец Грешема
  • Цепной мост через Дунай
  • мост Эржебет
  • мост Свободы
  • гора Геллерт
  • Цитадель
  • здание венгерского Парламента
  • Базилика Св. Иштвана
  • Королевский дворец
  • Крепостная гора
  • Церковь Матяша
  • Рыбацкий Бастион.
Великолепная паномара видов Будапешта. Огромное количество ярких эмоций, незабываемых впечатление и море 🌊 хорошего настроения. С таким сюрпризом не может сравниться никакая дюжина других самых обычных подарков. Полет на вертолете 🚁 возможен в любой день в хорошую ясную погоду.
Прогулочный полет оставит приятные воспоминания для вас. Полет на вертолете 🚁 в подарок - это отличный вариант подарка для ваших близких.
Продолжительность полета: 20 мин.

Полеты выполняются на вертолетах :

    Robinson 44 (3 чел. ),
    Bell 206 (4 чел. ),
    AS 355 (5 чел. ).
    Что входит
    • Трансфер от вашего отеля в Будапеште до аэродрома Budaors и обратно
    • обзорный полет на вертолете согласно выбранной цене
    Что не входит
    • Во время полета экскурсия не проводится.
    Начало и место завершения
    🚩 по договоренности с туристами
    Обзорный полет на вертолете над Будапештом
    Обзорный полет на вертолете над Будапештом
    Обзорный полет на вертолете над Будапештом
    Обзорный полет на вертолете над Будапештом

    Выберите дату для поездки

    • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Thermal. hungary
    Thermal. hungary
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    Thermal. hungary проводит ещё 6 экскурсий

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