Великолепная паномара видов Будапешта. Огромное количество ярких эмоций, незабываемых впечатление и море 🌊 хорошего настроения. С таким сюрпризом не может сравниться никакая дюжина других самых обычных подарков. Полет на вертолете 🚁 возможен в любой день в хорошую ясную погоду.

Прогулочный полет оставит приятные воспоминания для вас. Полет на вертолете 🚁 в подарок - это отличный вариант подарка для ваших близких.

Продолжительность полета: 20 мин.

Полеты выполняются на вертолетах :

Robinson 44 (3 чел. ),

Bell 206 (4 чел. ),

AS 355 (5 чел. ).