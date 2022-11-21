Будапешт с высоты — это потрясающее зрелище, и у вас есть возможность в этом убедиться.



Холмистый Буду и равнинный Пешт, величавый Дунай, мосты и прекрасная архитектура венгерской столицы предстанут перед вами с необычного ракурса.



Вдобавок вы насладитесь ощущением полета: наши самолеты как раз подходят для таких воздушных прогулок.



Это будут впечатления на всю жизнь!