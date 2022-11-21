Полет на самолете над Будапештом

Увидеть достопримечательности города с воздуха и наполниться яркими эмоциями

Будапешт с высоты — это потрясающее зрелище, и у вас есть возможность в этом убедиться.

Холмистый Буду и равнинный Пешт, величавый Дунай, мосты и прекрасная архитектура венгерской столицы предстанут перед вами с необычного ракурса.

Вдобавок вы насладитесь ощущением полета: наши самолеты как раз подходят для таких воздушных прогулок.

Это будут впечатления на всю жизнь!
Полет на самолете над Будапештом
Полет на самолете над Будапештом
Полет на самолете над Будапештом
Полет на самолете над Будапештом
Полет на самолете над Будапештом
Полет на самолете над Будапештом
Полет на самолете над Будапештом
Полет на самолете над Будапештом
Полет на самолете над Будапештом
Полет на самолете над Будапештом
Полет на самолете над Будапештом
Полет на самолете над Будапештом
Полет на самолете над Будапештом
Полет на самолете над Будапештом
Полет на самолете над Будапештом
Полет на самолете над Будапештом
Полет на самолете над Будапештом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мы встретим вас на аэродроме. После небольшого инструктажа и правил безопасности вы направитесь в кабину самолета. Ни о чем не волнуйтесь: наши пилоты имеют большой опыт, поэтому полет пройдет с комфортом. А маршрут составлен так, чтобы вы смогли увидеть все самые красивые достопримечательности города: гору Геллерт, Цитадель, Королевский дворец, Будайскую крепость, Парламент, мосты и другие постройки.
Маршрут полета: аэродром — центральная часть Будапешта (с Будайской стороны) — остров Маргит — аэродром.

Организационные детали

  • Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 ч. до полета. Предоплата — на сайте Tripster, оставшаяся сумма — банковской карточкой фирме-организатору воздушного круиза.
  • При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением. Если полет был отменен из-за нелетной погоды, оплата полностью возвращается.
  • По запросу за дополнительную плату предоставляется трансфер из центра Будапешта на аэродром и обратно (автомобили любой категории: стандарт, бизнес, люкс)

Как проходит полет

  • Во время полета экскурсия не проводится
  • Полеты выполняются на самолетах Cessna 172, Cessna 182; круглый круглый год, в светлое время суток с 09:00 до 15:00
  • Продолжительность полета: 25 мин.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на аэродроме на окраине Будапешта
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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