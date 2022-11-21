Мы встретим вас на аэродроме. После небольшого инструктажа и правил безопасности вы направитесь в кабину самолета. Ни о чем не волнуйтесь: наши пилоты имеют большой опыт, поэтому полет пройдет с комфортом. А маршрут составлен так, чтобы вы смогли увидеть все самые красивые достопримечательности города: гору Геллерт, Цитадель, Королевский дворец, Будайскую крепость, Парламент, мосты и другие постройки.
Маршрут полета: аэродром — центральная часть Будапешта (с Будайской стороны) — остров Маргит — аэродром.