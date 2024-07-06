Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Будапешт с высоты - это потрясающее зрелище, и у вас есть возможность в этом убедиться.



Холмистая Буда и равнинный Пешт, величавый Дунай, мосты и прекрасная архитектура венгерской столицы предстанут перед вами с необычного ракурса.



Вдобавок вы насладитесь ощущением полета: наши самолеты как раз подходят для таких воздушных прогулок. Это будут впечатления на всю жизнь 4.7 3 отзыва 6 причин купить эту экскурсию ✈️ Незабываемый полет над Будапештом

🏰 Вид на главные достопримечательности города

🌉 Уникальные ракурсы мостов и Дуная

📸 Возможность сделать потрясающие фотографии

👨‍✈️ Опытные пилоты обеспечат комфорт и безопасность

🚗 Возможность трансфера на аэродром

Ирина Организатор в Будапеште Задать вопрос Индивидуальная экскурсия от €200 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.7 3 отзыва 🇷🇺 🇬🇧 30 минут 1-3 человека Полеты на самолетах Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Удобный возврат При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Что можно увидеть Гора Геллерт

Цитадель

Королевский дворец

Будайская крепость

Парламент

Остров Маргит

Описание экскурсии Мы встретим вас на аэродроме. После небольшого инструктажа и правил безопасности вы направитесь в кабину самолёта. Ни о чём не волнуйтесь: наши пилоты имеют большой опыт, поэтому полёт пройдёт с комфортом. А маршрут составлен так, чтобы вы смогли увидеть все самые красивые достопримечательности города: гору Геллерт, Цитадель, Королевский дворец, Будайскую крепость, Парламент, мосты и другие постройки.

Маршрут полета: аэродром — центральная часть Будапешта (с Будайской стороны) — остров Маргит — аэродром. Организационные детали Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 ч. до полета. Предоплата — на сайте Tripster, оставшаяся сумма — банковской карточкой фирме-организатору воздушного круиза

При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением. Если полет был отменен из-за нелетной погоды, оплата полностью возвращается

По запросу за дополнительную плату предоставляется трансфер из центра Будапешта на аэродром и обратно (автомобили любой категории: стандарт, бизнес, люкс) Как проходит полёт Во время полёта экскурсия не проводится

Полеты выполняются на самолетах Cessna 172, Cessna 182; круглый круглый год, в светлое время суток с 09:00 до 15:00

Продолжительность полета: 25 мин.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Место начала и завершения? На аэродроме на окраине Будапешта Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 30 минут Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ирина — Организатор в Будапеште Организатор данного мероприятия На сайте с 2018 года Обычно отвечает за 30 минут Провела экскурсии для 7620 туристов Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт! Задать вопрос