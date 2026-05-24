Во время нашего насыщенного тура вы сможете отдохнуть и расслабиться в уникальной пещерной купальне с несколькими бассейнами, банями и саунами, оформленной в стиле фильма «Аватар», а также посетить барочный городок Эгер и познакомиться с его великолепной архитектурой.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Пещерная купальня Демьен уникальна: она включает в себя сеть пещер и соединительных коридоров, а также куполообразное здание с горками и спа-центр. Здесь вы найдете огромный лабиринт термальных бассейнов с различной температурой, водные инсталляции, гидромассажи, бани, сауны и несколько очень больших горок для любителей водных развлечений. Оформление купальни создано по мотивам фильма «Аватар». Цветы, специальные светильники и скульптуры создают волшебный мир, в котором все посетители почувствуют себя комфортно, расслабятся и отдохнут. Эгер — один из самых красивых городов Венгрии, ярчайший образец барочного города в Европе. Здесь вы насладитесь прекрасной архитектурой, термальными источниками и великолепными винами. Вас ожидает прогулка по историческому центру, хранящему в себе легенды и предания средневековья, сказания о мужестве защитников эгерской крепости. В окрестностям Эгера выращивается виноград, из которого делают всемирно известное вино «Бычья кровь» («Бикавер») и другие венгерские вина. Вы можете посетить Долину красавиц, где пообедаете и продегустируете местные вина.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепостной холм и крепость Эгервар
- Кафедральный собор - Базилика Эгера
- Минарет
- Церковь Миноритов падуйского святого Антония
- Улица Сечени
- Лицей Эгера
- Дворец архиепископа
- Площадь Эстерхази
- Турецкая купальня
- Дом Бутлера
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Дегустация вин
- Входные билеты в купальню
- Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу проживания в Будапеште
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Будапешта
Похожие экскурсии на «Пещерная купальня Демьен, аквапарк и легенды города Эгера»
Индивидуальная
до 7 чел.
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: От любого удобного вам места в Будапеште
27 мая в 08:00
28 мая в 08:00
€433 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Шедевры венгерского барокко: королевский дворец в Гёдёллё и Эгер
Познать утончённый блеск императорской эпохи и очароваться старинным венгерским городом
Начало: По договоренности
26 мая в 09:00
27 мая в 09:00
€420 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Эгер и Демьен: экскурсия по термальным купальням в пещерах
Начало: Отель Риц-Карлтон
Расписание: Пятница в 08:00
€440 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
€440 за всё до 7 чел.
€350 за экскурсию