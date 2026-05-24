Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Во время нашего насыщенного тура вы сможете отдохнуть и расслабиться в уникальной пещерной купальне с несколькими бассейнами, банями и саунами, оформленной в стиле фильма «Аватар», а также посетить барочный городок Эгер и познакомиться с его великолепной архитектурой.

Ирина Емелина Ваш гид в Будапеште Индивидуальная экскурсия €350 за экскурсию Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 7 чел.) 🇷🇺 русский 9 часов 1-7 человек Пешком Можно с детьми

Описание экскурсии Что вас ожидает: Пещерная купальня Демьен уникальна: она включает в себя сеть пещер и соединительных коридоров, а также куполообразное здание с горками и спа-центр. Здесь вы найдете огромный лабиринт термальных бассейнов с различной температурой, водные инсталляции, гидромассажи, бани, сауны и несколько очень больших горок для любителей водных развлечений. Оформление купальни создано по мотивам фильма «Аватар». Цветы, специальные светильники и скульптуры создают волшебный мир, в котором все посетители почувствуют себя комфортно, расслабятся и отдохнут. Эгер — один из самых красивых городов Венгрии, ярчайший образец барочного города в Европе. Здесь вы насладитесь прекрасной архитектурой, термальными источниками и великолепными винами. Вас ожидает прогулка по историческому центру, хранящему в себе легенды и предания средневековья, сказания о мужестве защитников эгерской крепости. В окрестностям Эгера выращивается виноград, из которого делают всемирно известное вино «Бычья кровь» («Бикавер») и другие венгерские вина. Вы можете посетить Долину красавиц, где пообедаете и продегустируете местные вина.

