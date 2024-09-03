Активный отдых в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Будапеште на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Полёт на вертолёте над Будапештом
На вертолёте
30 минут
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Полет на вертолете над Будапештом
Индивидуальный полет на вертолете над Будапештом: незабываемое путешествие с видом на главные достопримечательности города
21 мар в 10:00
22 мар в 09:00
€420 за всё до 3 чел.
Полет на самолете над Будапештом
Полеты на самолетах
30 минут
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный полет на самолете над Будапештом: незабываемые виды
Насладитесь уникальной возможностью увидеть Будапешт с высоты птичьего полета. Величественный Дунай, мосты и архитектура города откроются вам с нового ракурса
Начало: На аэродроме на окраине Будапешта
21 мар в 09:00
22 мар в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Сакральное место Венгрии: треккинг на гору Стучащий камень
Пешая
7.5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Сакральное место Венгрии: треккинг на гору Стучащий камень
Отправиться из Будапешта к любимому месту венгерских шаманов и мистиков
Начало: У станции синей ветки метро Újpest-városkapu
21 мар в 08:15
23 мар в 08:15
€80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Ilia
    3 сентября 2024
    Полёт на вертолёте над Будапештом
    Это то,что каждый должен попробовать. Новый,помытый,удобный вертолёт - таких видов на Будапешт вы нигде не увидите,как отсюда.
  • М
    Михаил
    6 июля 2024
    Полет на самолете над Будапештом
    Нам очень понравилось,отличный пилот и хотя молодой,однако уверенно и хорошо вёл самолёт. Прекрасная панорама города,чудесный вид из самолёта,незабываемые ощущения.
  • Н
    Наталья
    5 декабря 2023
    Полёт на вертолёте над Будапештом
    Очень классно полетали над городом. Все было именно так, как в описании. Добрались до площадки сами, пилот нас встретил, сели
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    в вертолёт, 20 мин над городом пролетали и вернулись. Было классно! Конечно, никакой экскурсии нет, в вертолёте шумно. Пилот иногда спрашивал, все ли хорошо у нас (говорит на английском). За пару дней до выбранной даты нам позвонили и написали в вотсап, что будет слишком сильный ветер и перенесли на сутки позже. Нам было ок. Не планируйте полет прямо перед отъездом, погода может вносить коррективы))) В день полета погода была норм, весь город было видно. Маршрут пролегает над основными достопримечательностями, так что мб лучшем сначала посмотреть город пешком, чтобы потом узнавать все здания) спасибо организаторам, всё было хорошо!

  • О
    Ольга
    18 декабря 2021
    Полет на самолете над Будапештом
    Организовано прекрасно. Брали трансфер до аэродрома и обратно, довезли и привезли обратно. Сам полет очень понравился, пилот выше всяких похвал. Прекрасный опыт!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Активный отдых»

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  3. Сакральное место Венгрии: треккинг на гору Стучащий камень
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Самое главное
  4. Дунай
  5. Замок Буда
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Гора Геллерт
  8. Площадь Героев
  9. Проспект Андраши
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в марте 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 420. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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