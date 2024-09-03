Индивидуальная
до 3 чел.
Полет на вертолете над Будапештом
Индивидуальный полет на вертолете над Будапештом: незабываемое путешествие с видом на главные достопримечательности города
21 мар в 10:00
22 мар в 09:00
€420 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный полет на самолете над Будапештом: незабываемые виды
Насладитесь уникальной возможностью увидеть Будапешт с высоты птичьего полета. Величественный Дунай, мосты и архитектура города откроются вам с нового ракурса
Начало: На аэродроме на окраине Будапешта
21 мар в 09:00
22 мар в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Сакральное место Венгрии: треккинг на гору Стучащий камень
Отправиться из Будапешта к любимому месту венгерских шаманов и мистиков
Начало: У станции синей ветки метро Újpest-városkapu
21 мар в 08:15
23 мар в 08:15
€80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIlia3 сентября 2024Это то,что каждый должен попробовать. Новый,помытый,удобный вертолёт - таких видов на Будапешт вы нигде не увидите,как отсюда.
- ММихаил6 июля 2024Нам очень понравилось,отличный пилот и хотя молодой,однако уверенно и хорошо вёл самолёт. Прекрасная панорама города,чудесный вид из самолёта,незабываемые ощущения.
- ННаталья5 декабря 2023Очень классно полетали над городом. Все было именно так, как в описании. Добрались до площадки сами, пилот нас встретил, сели
- ООльга18 декабря 2021Организовано прекрасно. Брали трансфер до аэродрома и обратно, довезли и привезли обратно. Сам полет очень понравился, пилот выше всяких похвал. Прекрасный опыт!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Активный отдых»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в марте 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 420. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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