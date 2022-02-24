Что вас ожидает

Такой разный Будапешт

Мы погуляем по набережной Дуная, посетим старейшую церковь города и заглянем в уютные дворики. Пройдем сквозь университетский район, увидим библиотеку Эрвина Сабо и побываем на площади Студентов. Не обойдем вниманием и колоритный Еврейский квартал! Исследуем Королевскую улицу, рассмотрим детали руин-баров и фасады трех синагог.

Городские секреты

Я раскрою, кто стоптал ноги на просторах Венгрии, проповедуя христианство. Насколько коварен может быть Дунай и что такое «Cherchez la femme по-будапештски». А также: где прячется римская крепость, как в одном городе уживаются разные взгляды и миры, какие знаменитые люди с ним связаны и как складывались их судьбы. Помогу разобраться в истории страны с самого начала и прочувствовать ее колорит.

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