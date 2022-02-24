Прогулка по нетуристическому Пешту

Блеск и нищета самого живого района города на душевной экскурсии с профессиональным гидом

5
2 отзыва
Индивидуальная
Старинные улочки, роскошь дворцов, отвязность руин-баров и камерность двориков.

Это то, чем вам запомнится нетуристический Пешт! Вы полюбуетесь Дунаем, оцените аутентичный Еврейский квартал и разберетесь в истории Венгрии.

Научитесь гулять как местные жители и удивитесь, насколько Будапешт красивый и многоликий город.
Прогулка по нетуристическому Пешту
Прогулка по нетуристическому Пешту
Прогулка по нетуристическому Пешту
Прогулка по нетуристическому Пешту
Прогулка по нетуристическому Пешту
Прогулка по нетуристическому Пешту
Прогулка по нетуристическому Пешту
Прогулка по нетуристическому Пешту
Прогулка по нетуристическому Пешту
Прогулка по нетуристическому Пешту
Прогулка по нетуристическому Пешту
Прогулка по нетуристическому Пешту
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Что вас ожидает

Такой разный Будапешт

Мы погуляем по набережной Дуная, посетим старейшую церковь города и заглянем в уютные дворики. Пройдем сквозь университетский район, увидим библиотеку Эрвина Сабо и побываем на площади Студентов. Не обойдем вниманием и колоритный Еврейский квартал! Исследуем Королевскую улицу, рассмотрим детали руин-баров и фасады трех синагог.

Городские секреты

Я раскрою, кто стоптал ноги на просторах Венгрии, проповедуя христианство. Насколько коварен может быть Дунай и что такое «Cherchez la femme по-будапештски». А также: где прячется римская крепость, как в одном городе уживаются разные взгляды и миры, какие знаменитые люди с ним связаны и как складывались их судьбы. Помогу разобраться в истории страны с самого начала и прочувствовать ее колорит.

Организационные детали

  • Некоторые участки пути имеет смысл преодолеть на городском транспорте. Стоимость проезда — 1 евро.
  • По желанию можно посетить библиотеку Эрвина Сабо. Цена билета — 4 евро.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
24 фев 2022
Ходили с женой на экскурсию, нам очень понравилось. Ирина - настоящий профессионал, рассказывает очень интересно и с юмором. Порадовал баланс истории и увлекательных фактов о Венгрии. С удовольствием можем рекомендовать Ирину в качестве гида.
А
22 фев 2022
Самый лучший день в Будапеште! Больше, чем ожидали. Ирина нежная, уютная, тактичная. Много интересных мест показала и рассказала о них. Содержание соответствует названию экскурсии, самостоятельно будет найти сложно. Очень увлекательная и особенная экскурсия. Благодарим и с радостью вернемся.

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