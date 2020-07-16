Что вас ожидает

То, без чего нельзя представить Будапешт

На моей экскурсии каждая достопримечательность станет наглядной иллюстрацией к событиям из прошлого и настоящего Венгрии. Оказавшись на площадь Героев с монументальным памятником в честь 1000-летия обретения родины, вы поймёте, что эта скульптурная группа — настоящая историческая хрестоматия. Вы увидите Городскую рощу и замок Вайдахуньад — настоящее архитектурное сокровище-музей, зайдёте внутрь Базилики святого Иштвана и посмотрите на нетленные мощи основателя венгерского государства. Мы проедем по парадному проспекту Андраши, поравняемся с великолепным зданием парламента, Будайской крепостью и романтичным Рыбацким бастионом. А на горе Геллерт вы выйдете на отличную смотровую площадку, чтобы взглянуть на Будапешт с высоты птичьего полёта.

Рассказ коренного жителя об истории города и страны

Я буду говорить о Будапеште без лишних, незапоминающихся дат и труднопроизносимых имён, зато с долей иронии и юмора. Как коренной венгр и человек, проживший здесь 5 разных временных отрезков, я смогу представить вам историю города и страны так, как видят её сами мадьяры. Я расскажу об эпизодах славного кочевого прошлого и обретения родины, 150-летнем турецком иге, неповторимом подъёме национального духа в период Австро-Венгерской монархии, десятилетиях нашего совместного с Россией прошлого и выборе европейского пути. Все эти события тут же «оживут» в великолепных памятниках, храмах и зданиях разных эпох. Я с радостью поделюсь малоизвестными сведениями о традициях и обычаях моего народа и помогу как можно глубже познать культуру Венгрии.

Во время экскурсии буду готов помочь вам советами, куда пойти, что и где покушать, что попробовать из напитков, где купить оригинальные сувениры или даже футбольную атрибутику.