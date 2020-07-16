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Будапешт — гордость мадьяров

Автопешеходная экскурсия по славному городу и погружение в подлинную историю Венгрии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча около вашего отеля
  • Заказать экскурсию

170 за экскурсию

У этой экскурсии124 отзыва
4.98
Иштван
Задать вопросОбычно отвечает за 18 мин.
Иштван – Гид в Будапеште
Если вы оказались в Будапеште — поздравляю с открытием красивейшей жемчужины в ожерелье придунайских столиц.

Вид моего родного города с высоты горы ⛰️ Геллерт уже сотни лет захватывает дух у миллионов приезжих и самих венгров — мадьяров.

Величественный Дунай с грациозными мостами, старинная Буда на холмах и динамичный многогранный Пешт — это надо увидеть целиком и рассмотреть в деталях, чем вы и займётесь на моей экскурсии 🧭.

Я покажу вам город 🏙️ таким, каким его знают коренные жители, чтобы вам хотелось возвращаться сюда вновь и вновь.
Будапешт — гордость мадьяров
Будапешт — гордость мадьяров

Что вас ожидает

То, без чего нельзя представить Будапешт
На моей экскурсии каждая достопримечательность станет наглядной иллюстрацией к событиям из прошлого и настоящего Венгрии. Оказавшись на площадь Героев с монументальным памятником в честь 1000-летия обретения родины, вы поймёте, что эта скульптурная группа — настоящая историческая хрестоматия. Вы увидите Городскую рощу и замок Вайдахуньад — настоящее архитектурное сокровище-музей, зайдёте внутрь Базилики святого Иштвана и посмотрите на нетленные мощи основателя венгерского государства. Мы проедем по парадному проспекту Андраши, поравняемся с великолепным зданием парламента, Будайской крепостью и романтичным Рыбацким бастионом. А на горе Геллерт вы выйдете на отличную смотровую площадку, чтобы взглянуть на Будапешт с высоты птичьего полёта.

Рассказ коренного жителя об истории города и страны
Я буду говорить о Будапеште без лишних, незапоминающихся дат и труднопроизносимых имён, зато с долей иронии и юмора. Как коренной венгр и человек, проживший здесь 5 разных временных отрезков, я смогу представить вам историю города и страны так, как видят её сами мадьяры. Я расскажу об эпизодах славного кочевого прошлого и обретения родины, 150-летнем турецком иге, неповторимом подъёме национального духа в период Австро-Венгерской монархии, десятилетиях нашего совместного с Россией прошлого и выборе европейского пути. Все эти события тут же «оживут» в великолепных памятниках, храмах и зданиях разных эпох. Я с радостью поделюсь малоизвестными сведениями о традициях и обычаях моего народа и помогу как можно глубже познать культуру Венгрии.

Во время экскурсии буду готов помочь вам советами, куда пойти, что и где покушать, что попробовать из напитков, где купить оригинальные сувениры или даже футбольную атрибутику.

Организационные детали

  • Трансфер и расходы на парковку уже включены в стоимость экскурсии
  • Работаю на VW Passat, в котором удобно могут разместиться максимум 4 гостя
  • По предварительной договоренности за дополнительную плату экскурсию можно провести и для групп до 14 человек (на микроавтобусе)
Будапешт — гордость мадьяров
Будапешт — гордость мадьяров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала около вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Иштван
Иштван
Приветствую вас! Меня зовут Иштван. Я коренной венгр, по профессии дипломат, проживший в в Москве, Киеве и Алматы в общей сложности 23 года. Для меня русский язык — второй родной. Буду рад познакомить вас с историей, культурой, традициями, достопримечательностями и кухней моей Родины. Учитывая ваши индивидуальные запросы, готов подробно рассказать вам о различных аспектах жизни Венгрии и венгров. Постараюсь наполнить ваше пребывание массой позитивных впечатлений, чтобы у вас возникло желание вернуться в Венгрию ещё не один раз.
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124 отзыва оставили туристы

16 июля 2020
Дорогой Иштван! Искренне рад встрече и знакомству с Вами! С большим удовольствием и не меньшей пользой мы с моей женой Нелечкой гуляли с Вами по Пешту, а потом и по Буде, погружались в историю Венгрии и ее столицы. Время пролетело совершенно незаметно и необычайно быстро. Ваши знания и великолепный русский язык нас совершенно очаровали! Лучшего гида по Будапешту невозможно представить! Спасибо за все, в том числе и множество полезных советов, которые нам весьма пригодились! С надеждой на будущие встречи, Александр и Неля.
21 мая 2020
Все было хорошо. Подача материала не скучная. Не загружая слишком много мелких предметов, даже если они не запомнят их в конце. На все вопросы, не относящиеся к теме поездки, я получил полные и подробные ответы
1 апреля 2020
Красивый город, приятные воспоминания. Моя вторая поездка в Венгрию. Очень рада знакомству с Иштваном - показал, рассказал, заставил задуматься)). Опытный, внимательный и терпеливый. Рекомендую, в первую очередь, как хорошего человека. Любит своё дело, найдёт подход к каждому. Почувствуешь с ним себя как дома.
13 марта 2020
Это одна из лучших экскурсий, на которых мы были. Во-первых, это не каннонада дат и имер, а живые истории людей и эпох. Во-вторых, при внешне неторопливом темпе мы оч много успели. Третье- это шарм и обаяние Иштвана. Спасибо!
11 марта 2020
Иштван - потрясающий гид! Сопровождал моих родителей по прекрасному Будапешту! За время экскурсии они очень много узнали о городе, культуре, ценностях и местных обычаях! Информативно и интересно! Всем советую! Не пожалеете!
8 марта 2020
Иштван - прекрасный специалист!
24 февраля 2020
Отличная экскурсия! Прекрасный язык, великолепное содержание, было интересно и взрослым и детям (12 лет). Смогли познакомиться и с историей Венгрии и с достопримечательностями Будапешта.
31 января 2020
Большое спасибо за экскурсию! Очень понравилось. Замечательный гид. Всем рекомендуем.
26 января 2020
Доброго времени суток! Хочется поблагодарить Иштвана за проведённую им экскурсию для нашей семьи. Во-первых, Иштван профессионал своего дела, экскурсия была очень информативной, а подача материала лёгкой. Отдельно хочется отметить прекрасное чувство юмора Иштвана. А наша особенная благодарность именно за индивидуальный подход Иштвана к нашим обстоятельствам. Большое человеческое спасибо Вам, Иштван! Желаем Вам процветания и много, много благодарных слушателей-туристов!
25 января 2020
Очень понравилось! Восторг!
Ещё 114 отзывов

Иштван проводит ещё 4 экскурсии

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Ежедневная прогулка по БудапештуЕжедневная прогулка по БудапештуЕжедневная прогулка по Будапешту
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Будапешт вдоль и поперекБудапешт вдоль и поперекБудапешт вдоль и поперек
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