Автопешеходная экскурсия по славному городу и погружение в подлинную историю Венгрии
- 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
- 🚗На автомобиле
- ⏱Продолжительность 4 часа
- 👥 Не более 4 человек
- 👶Можно с детьми
- 🚩Встреча около вашего отеля
- Заказать экскурсию
€170 за экскурсию
Вид моего родного города с высоты горы ⛰️ Геллерт уже сотни лет захватывает дух у миллионов приезжих и самих венгров — мадьяров.
Величественный Дунай с грациозными мостами, старинная Буда на холмах и динамичный многогранный Пешт — это надо увидеть целиком и рассмотреть в деталях, чем вы и займётесь на моей экскурсии 🧭.
Я покажу вам город 🏙️ таким, каким его знают коренные жители, чтобы вам хотелось возвращаться сюда вновь и вновь.
Что вас ожидает
То, без чего нельзя представить Будапешт
На моей экскурсии каждая достопримечательность станет наглядной иллюстрацией к событиям из прошлого и настоящего Венгрии. Оказавшись на площадь Героев с монументальным памятником в честь 1000-летия обретения родины, вы поймёте, что эта скульптурная группа — настоящая историческая хрестоматия. Вы увидите Городскую рощу и замок Вайдахуньад — настоящее архитектурное сокровище-музей, зайдёте внутрь Базилики святого Иштвана и посмотрите на нетленные мощи основателя венгерского государства. Мы проедем по парадному проспекту Андраши, поравняемся с великолепным зданием парламента, Будайской крепостью и романтичным Рыбацким бастионом. А на горе Геллерт вы выйдете на отличную смотровую площадку, чтобы взглянуть на Будапешт с высоты птичьего полёта.
Рассказ коренного жителя об истории города и страны
Я буду говорить о Будапеште без лишних, незапоминающихся дат и труднопроизносимых имён, зато с долей иронии и юмора. Как коренной венгр и человек, проживший здесь 5 разных временных отрезков, я смогу представить вам историю города и страны так, как видят её сами мадьяры. Я расскажу об эпизодах славного кочевого прошлого и обретения родины, 150-летнем турецком иге, неповторимом подъёме национального духа в период Австро-Венгерской монархии, десятилетиях нашего совместного с Россией прошлого и выборе европейского пути. Все эти события тут же «оживут» в великолепных памятниках, храмах и зданиях разных эпох. Я с радостью поделюсь малоизвестными сведениями о традициях и обычаях моего народа и помогу как можно глубже познать культуру Венгрии.
Во время экскурсии буду готов помочь вам советами, куда пойти, что и где покушать, что попробовать из напитков, где купить оригинальные сувениры или даже футбольную атрибутику.
Организационные детали
- Трансфер и расходы на парковку уже включены в стоимость экскурсии
- Работаю на VW Passat, в котором удобно могут разместиться максимум 4 гостя
- По предварительной договоренности за дополнительную плату экскурсию можно провести и для групп до 14 человек (на микроавтобусе)
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Место встречи для начала около вашего отеля.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.